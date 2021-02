Justin TV reagiert auf Simpsons Vorhersagen

Dass die Simpsons das eine oder andere Zukunftsszenario vorhergesagt haben steht außer Frage. Doch wie oft sind die Vorhersagen der kultigen Zeichentrickreihe wahrhaftig Realität geworden und wie wahrscheinlich ist eine derartige Prophezeiung? Auf YouTube gibt es unter anderem ein Video, welches die besten und ebenso unfassbarsten Simpsons Vorhersagen, die Realität geworden sind, aufzeigt. Dabei sind jedoch lediglich die besten acht Prophezeiungen in einer Rangliste aufgelistet. In Wirklichkeit wird man bei den Simpsons weitaus mehr interessante und spannende Vorhersagen, die sich bewahrheitet haben, finden. Der YouTuber Justin TV hat dieses Video, welches binnen einer Woche ganze 320.000 Aufrufe generieren konnte, kommentiert.

Justin TV reagiert auf die krassesten Vorhersagen der Simpsons

Bei der ersten Vorhersage reagiert Justin TV noch relativ skeptisch und das zurecht. Es geht nämlich um die Folge, wo bei den Simpsons ein Virus aus Asien ausbricht. Dort kommt es wie aktuell auf der ganzen Welt in Springfield zu Tumulten. Ein doch eher weit hergeholter Vergleich zur aktuellen Pandemie. Ähnlich wie Le Floid oder Felix von der Laden bedient Justin TV keine herkömmlichen Lets Plays, sondern widmet sich eher dem Reagieren auf Videos. Meinungsblogger wie er und zum Beispiel Le Floid bilden hierbei eine große Community auf YouTube. Bei der nächsten Simpson Vorhersage ist Justin TV zwar noch kritisch, jedoch kann er sich mit dieser ein wenig anfreunden. Hier geht es nämlich um die Machenschaften der NSA rund um Edward Snowden. Eine Vorhersage, die schon zu einem Teil sich bewahrheitet hat, auch wenn diese bei den Simpson nur grob skizziert worden ist.

Bei der dritten Vorhersage ging es um gewisse Features der zukünftigen Apple-Produkte. So wurde eine Art Autokorrektur und eine Smart Watch in der Folge von 1994 präsentiert. Verblüffend, wenn man bedenkt, dass die echte Smart Watch erst 20 Jahre später von Apple auf den Markt gebracht worden ist. Buff war Justin bei der nächsten Prophezeiung. Hierbei ging es um die US-Wahl zu Zeiten von Obama. Hier konnte Homer Simpson nicht für Obama abstimmen. Der Computer wertete jede Stimme nur für den Kontrahenten. Skurril, denn Jahre später wurde dies wirklich in einem Wahllokal beobachtet. Hier konnte man nämlich nicht für Obama stimmen. In Realität war der Automat lediglich falsch kalibriert und konnte somit nicht richtig werten. Allerdings ist die Parallele zu den Simpsons verblüffend, was auch Justin TV so sah.

Justin TV verblüfft über die Simpsons Prophezeiungen

Bei der nächsten Vorhersage war Justin TV schon ein wenig geflashed, da diese sich in der Tat exakt so in der Zukunft zugetragen hat. Und zwar geht es um 20th Century Fox, die von Disney aufgrund ihrer Macht einfach gefressen worden sind. War es bei den Simpsons noch lediglich ein Spaß, so bewahrheitete sich dieses Szenario für 20th Century Fox Jahre später. Skeptisch hingegen war Justin TV bei der vorletzten Vorhersage. Hier hatte man die Folge mit dem menschlichen Gesetz, welches im Parlament aufgenommen worden ist und einen Ansturm auf das Kapitol herbeigerufen hat mit den Ausschreitungen in den USA vor ein paar Wochen gleichgesetzt. Das Thema des Ansturms auf das Kapitol war unter anderem auch bei den Rocket Beans Thema. Ergo schlug dies natürlich große Wellen. Justin TV hat in seinem Reaktionsvideo allerdings schon richtig klargestellt, dass man etwas sehen will, es auch findet. Eine Vorhersage, die eher an den Haaren herbeigezogen ist. Die letzte Vorhersage trifft allerdings noch einmal ins Schwarze und lässt auch Justin TV, der generell eher skeptisch das Video verfolgte, ein wenig staunen. Hier geht es nämlich um die Curling Olympiade, wo Homer, Marge und Co. für die USA als krasser Außenseiter ins Rennen gegangen sind. Dass sie am Ende gegen Russland und Schweden Gold gewonnen haben, war in Anbetracht der Tatsache, dass die USA im Curling eigentlich keine Rolle spielen, reinste Utopie. Doch es kam so wie es kommen musste. Jahre später gingen in Realität die USA als Außenseiter ins Rennen um die Medaillen und konnten sich tatsächlich gegen alle durchsetzen und gewannen somit – wie in der Zeichentrickserie prophezeit – Gold für die USA im Curling.