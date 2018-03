Felix van der Laden: Kampagne mit Fairtrade

Den meisten eher als Dner bekannt, doch im wahren Leben als Felix van der Laden unter den Leuten. Der wohl beliebteste deutsche Vlogger hat ein neues Video veröffentlicht, was in Windeseile die Trends erobert hat. Wieso und worum es da geht, erfahrt ihr nachfolgend.

Felix van der Laden reist gerne um die Welt und nimmt am liebsten seine Community direkt mit. Mit über 3 Millionen Abonnenten ist der YouTuber aus der deutschen Webvideo Szene nicht mehr wegzudenken. Und mit seinem neuesten Video nimmt euch Felix mit auf seine zweite Laudatio der Fairtrade Awards in Berlin, in der er mit Anke Engelke zusammen den Publikumspreis verleihen darf. Doch wieso ist dieses Video und das Thema hinter Fairtrade so wichtig? Und was ist Fairtrade überhaupt?

Mit Fairtrade ist ein Gütesiegel gemeint, welches alltägliche Produkte und Lebensmittel auszeichnet. Dieses Siegel bestätigt einen kontrollierten Handel mit Gütern, die unter bestimmten Mindestvoraussetzungen in Punkto Lohn, Arbeitsbedingungen und Menschenwürde hergestellt und vertrieben werden. Kurz gesagt wird unter Fairtrade dafür gesorgt, dass beispielsweise Dritte Welt Länder und Bauern, Plantagen und Arbeiter mit einem bestimmten Mindestlohn fair und würdig beschäftigt werden, um die Schere zwischen Arm und Reich wieder etwas zu schließen und die Armut auf der Welt zu bekämpfen.

Es gibt noch eine ganze Menge mehr, was die Stiftung für arme Länder unternimmt, die den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, daher möchten wir wärmstens auf die Homepage verweisen. Das Thema Fairtrade ist heute wichtiger als jemals zuvor und Felix van der Laden geht mit seinem Video einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Und wir sind stolz darauf, dass dieses Video ganz oben in den Trends dabei ist. Und mehr noch: In Zukunft wird Felix mit seiner Kamera wichtige Orte bereisen um die Ausmaße der Ausbeutung armer Länder etwas mehr zu verdeutlichen und gleichzeitig euch die Veränderung durch Fairtrade näher bringen. Aber seht selbst in seinem Video.