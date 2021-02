Die größten Casinos der Welt

Nicht wenige glauben, dass die besten und größten Casinos der Welt in Las Vegas und Monte Carlo zu finden sind. Jedoch ist das nicht ganz richtig, denn wie wir alle wissen, ist die bunte Welt des Glücksspiels grenzenlos und so sind riesige Spielepaläste mittlerweile auf allen Kontinenten zu finden.

Es gibt Casinos und es gibt CASINOS

Es gibt bekanntermaßen unzählige Casinos, doch es gibt auch Spielbanken, die über alles hinausragen. Vor allem wenn es um die größten Spieltempel der Welt geht, passt das Wort Casino eigentlich nicht mehr. Denn es stammt aus dem venezianischen und bedeutet „kleines Haus“. Bereits im 18. Jahrhundert gab es in ganz Europa legale Spielbanken.

Die folgende Tabelle zeigt Platz 6 bis 10 der größten Spielbanken der Welt.

Casino Größe Standort Sands Macao 21.300 m2 Macao MGM Grand Macao 20.620 m2 Macao MGM Grand 15.930 m2 USA Lisboa 15.000 m2 Portugal Borgata 15.000 m2 USA

Darüber hinaus gibt es noch die Behemoth Casinos, die sich nicht nur aufgrund ihrer hervorragenden Einrichtung einen Namen gemacht haben, sondern auch durch den enorm großen Innenraum sowie die Fläche des Casinogeländes. Diese Spieleparadiese sind ultramodern und schon palastartig angelegt, um die Geldbeutel der Besucher zu leeren. Jedes einzelne Casino sorgt für gute Laune bei den Spielern. Die 5-Sterne-Hotels, die Restaurants, Designergeschäfte und hochkarätigen Unterhaltungsshows bleiben lange in Erinnerung.

Doch selbst wenn all diese Spielhallen eine Menge Unterhaltung und Spaß zu bieten haben – keines von ihnen wird Ihnen einen Bonus gewähren. Hier müssen Sie schon in den eigenen Geldbeutel greifen, um ein Spiel zu starten. In fast jedem Online Casino hingegen kann man als Spieler einen Willkommensbonus, beispielsweise von 20 Euro ohne Einzahlung, in Anspruch nehmen.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die fünf größten Casinos vor, die weltweit bekannt sind und sich aufgrund ihrer Größe einen Namen gemacht haben.

Platz 1: The Venetian Macau (Macau/China)

In Macau befindet sich derzeit das weltweit größte Casino. Mit einer Größe von insgesamt 945.000 Quadratmetern sorgt die Anlage für enormen Spielspaß. Das Casino mit seinen 50.000 Quadratmetern bietet eine Auswahl von 3.400 Spielautomaten und 600 Spieltischen. Zudem gibt es ein Hotel mit 3.000 Zimmern. Erbaut wurde das The Venetian Macao für rund 1,8 Milliarden Euro. Es hat den Anschein, dass sich die Rialto Brücke, Campanile und Gondoliere nach Macau verirrt haben. Alles ist hier eine Imitation Venedigs. Der Hotelkomplex Venetian Resort ist das größte Gebäude in Asien und ein exakter Nachbau des gleichnamigen Casinos The Venetian in Las Vegas.

Platz 2: WinStar World Casino (Oklahoma/USA)

In den USA, genauer gesagt in Oklahoma, ist das zweitgrößte Casino zu finden. Das WinStar World Casino bietet eine unglaubliche Fläche von 182.000 Quadratmetern, auf denen sich über 7.000 Automaten sowie 100 Spieltische verteilen. Doch auch abseits des Casinos wird vieles geboten. Es gibt einen kompletten Golfkurs, einen Nachtclub, Poollandschaften und 17 Restaurants. Abgerundet wird das Programm durch ein Theater mit 3.500 Sitzplätzen und ein Stadion mit 7.700 Plätzen. Damit ist das WinStar World Casino eher eine kleine Stadt, die ein riesiges Angebot an Glücksspiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten für ihre Besucher bereithält.

Wissenswert: Das WinStar World Casino ist im Besitz der Chickasaw, einem Indianerstamm, dessen Gebiet gegenwärtig rund 7.648 Quadratmeilen entspricht. Schätzungsweise beträgt die Bevölkerung des Stammes rund 38.000, wobei die Mehrheit im Bundesstaat Oklahoma lebt. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden die Chickasaw als einer der fünf zivilisierten Stämme (Cherokee-, Choctaw-, Chickasaw-, Creek- und Seminole-Nationen) anerkannt. Alle Stämme waren im Südosten der Vereinigten Staaten ansässig. Heute sind die Chickasaw einer der dreizehn größten bundesweit anerkannten Stämme in den USA.

Platz 3: City of Dreams (Macau/China)

Der dritte Rang geht ebenfalls an ein Casino in Macau. In den letzten Jahren hat die chinesische Metropole Las Vegas überholt und wird mittlerweile als das Zentrum für Glücksspiele bezeichnet. Im City of Dreams wird auf stolzen 128.000 Quadratmetern mehr als genug Platz für vergnügliche Spieleabende geboten. Mit über 1.500 Slots und mehr als 450 Spieltischen weist der Casinokomplex ein unglaubliches Angebot auf. Darüber hinaus gibt es noch Restaurants, Bars, Spas und zahllose Möglichkeiten zum Shopping. Zudem gibt es gleich vier Hotels auf dem Gelände.

Platz 4: Foxwoods (Ledyard/USA)

Ein weiteres Casino, das zu den größten weltweit gehört, ist ebenfalls in den USA zu finden. Mit einer Fläche von über 103.000 Quadratmetern könnte das Foxwoods eine kleine Stadt beherbergen. Für die Spieler gibt es genügend Auswahl, denn hier sind gleich vier Spielhallen zu finden.

Mehr als 3.400 Automaten und über 250 Spieltische laden hier zum Verweilen ein. Im Angebot sind alle Spiele zu finden, die man sich als Besucher einer solchen Anlage wünscht, darunter Video Slots, Roulette und Blackjack. Auch Poker- und Baccarat-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Außerdem gibt es Restaurants, Bars und ein Hard Rock Café. Insgesamt finden sich hier 2.228 Hotelräume und jede Menge Einkaufsmöglichkeiten.

Das Foxwoods ist, wie das WinStar World Casino, einer der US-amerikanischen Glücksspielpaläste, die zu den sogenannten Indianer Casinos gehören. Es ist im Besitz des Mashantucket Pequot Stammes und wird von diesem betrieben. Zu finden ist das Glücksspiel-Paradies in deren Reservat, das sich in Ledyard, Connecticut befindet.

Platz 5: Wynn Macau (Macau/China)

Zurück nach Macau in China. Dort findet sich das fünftgrößte Casino mit einer Fläche von 82.000 Quadratmetern. Hier handelt es sich wie beim The Venetian Macau um einen Ableger des gleichnamigen Casinos in Las Vegas. Doch auch er ist weitaus größer als sein Original in den USA.

Der Gründer der Hotels ist Steve Wynn. Geboten werden dort über 600 Hotelzimmer, rund 212 Spieltische und 375 Spielautomaten. Zudem gibt es Restaurants, ein Atrium sowie Einkaufsmöglichkeiten.

Wo ist Las Vegas in den Top 5?

Es ist unglaublich, aber wahr. Kein einziges der Casinos, die sich in Las Vegas befinden, ist unter den fünf größten Spielhallen der Welt. Eventuell liegt es daran, dass die amerikanische Glücksspielmetropole nicht so viel Platz bietet wie andere Orte. Die Casinos dort sind zwar alles andere als klein, aber eben nicht groß genug, um mit den Top 5 mithalten zu können.

Und die haben es in sich! Jedes einzelne Casino, das oben aufgeführt ist, ist gigantisch und bietet nicht nur eine riesige Spieleauswahl, sondern auch Unterhaltungseinrichtungen und Shopping-Möglichkeiten, so dass für jeden das Passende geboten wird. Daher lohnt sich ein Besuch nicht nur für Glücksritter, sondern auch für Touristen, die einfach einmal etwas Außergewöhnliches erleben wollen.