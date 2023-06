Die erfolgreichsten Kick Casino Streamer im Vergleich

Das Casino-Streaming ist ein sehr lukratives Geschäft. National und auch international gibt es einige Namen, die wahrscheinlich jeder, der sich im Entferntesten mit der Materie beschäftigt, schon einmal gehört hat. International ist die bekannteste Figur in der Szene aber wohl Roshtein, auf nationaler Ebene hat sich Knossi einen Namen gemacht.

Wenn man als Fan mehr über Roshtein erfahren möchte, wird man schnell fündig. Immerhin gibt es eine Reihe interessanter Fakten aus der Welt der Casino-Streamer online verfügbar. Wer auf der noch recht neuen Streaming-Plattform Kick besonders erfolgreich ist, schauen wir uns nachfolgend einmal näher an.

Die Streaming Plattform Kick, wie kam es dazu?

Im Oktober 2022 wurden für Casino-Streamer die Richtlinien auf der bislang vornehmlich für das Streaming genutzten Plattform Twitch neu geregelt. Einiges, was für die Arbeit der Streamer bzw. deren Einkommen essenziell ist, wurde vom Twitch verboten. Dazu gehörte u.a. das Verlinken von Casino-Seiten oder das Werben mit Promo-Codes. Einige Streams wurden auch komplett verboten, dazu gehörten vor allem diejenigen Zocker, die ihr Spiel in dem Krypto-Casino Stake.com machten. Somit war für viele Streamer ihr Marketingkanal komplett weggebrochen und es musste etwas Neues her, um diesen Streamern die Möglichkeit zu bieten, ihr Produkt weiter zu bewerben. Das war der Anlass, die Plattform Kick.com zu gründen. Kick verspricht den Usern mehr Freiheiten als auf Twitch und versucht, mit höheren Provisionen neue Streamer zu locken.

Nicht bestätigt, aber auch nicht von der Hand zu weisen, ist die Vermutung, dass hinter der Gründung von kick.com die gleichen Betreiber wie hinter stake-casino stecken. Was wiederum auch nicht verwunderlich wäre, da das Casino ja auch irgendwo beworben werden muss. Unterstützt wurde die neue Plattform unter anderem von prominenten Twitch-Streamern. Dazu zählt zum Beispiel Tyler Faraz Niknam, den man in der Szene als Trainwreck kennt. Aber auch andere große Namen sind auf der neuen Plattform anzutreffen.

Der umstrittene Streamer Adin Ross zum Beispiel, der von Twitch permanent gebannt wurde, ist nun exklusiv bei kick.com vertreten. Andere Größen der Streaming-Szene wiederum fahren zunächst zweigleisig, hierzu gehört auch der Only-Fan-Promi Corinna Kopf. Nach nur 69 Tagen konnte die neue Plattform bereits eine Million User verzeichnen.

Die Vergütungen machen den Streamern einen Wechsel zu kick.com leichter. Während die gutverdienenden Streamer bei Twitch ab 100.000 USD Jahresumsatz davon 50 Prozent (bisher 30 Prozent) an die Plattform abgeben müssen, macht kick.com hier keine Unterschiede. Die Regelung gilt für alle Streamer und besagt, dass nur 5 Prozent an die Plattform gehen und 95 Prozent für die Streamer verbleiben. Die Regelung ließ auch einen der erfolgreichsten Twitch-Streamer, nämlich Asmongold, nicht unbeeindruckt.

Und wer ist nun auf der neuen Plattform besonders erfolgreich?

Um die verschiedenen Streamer in einer Rangliste miteinander zu vergleichen, muss man sich einiger Kennzahlen bedienen. Hier fließen die Anzahl der Follower, der Follower-Zuwachs in den vergangenen drei Monaten, die durchschnittliche Zuschauerzahl in den Streams, die Anzahl der Streaming-Stunden der letzten drei Monate und die Abrufzahlen der Videos bei YouTube mit ein.

Berücksichtigt werden aber nur Follower und Viewer aus Deutschland und Österreich und Ausgangsmonat ist der Juni 2023. Es geht auch nicht um den bekanntesten Streamer überhaupt, sondern um die aktuell beliebtesten. Setzt man diese Werte in Beziehung zueinander, kann man ein Ranking erstellen.

Es ergibt sich, dass auf der Streaming Plattform kick.com folgende Beliebtheits-Reihenfolge besteht:

Orangemorange

Scurrows

TrainwrecksTV

ClassyBeef

Ein 30-jähriger aus Bergisch-Gladbach führt unsere Rangliste an. Er heißt mit bürgerlichem Namen Kevin Jens Bongers. Vor seiner Karriere als Casino-Streamer war er im eSport unterwegs und konnte einige höhere Preisgelder gewinnen. Seine Streams aus dem Stake Casino lädt er von der portugiesischen Insel Madeira hoch.

Er ist einer der wenigen, von dem ein wenig Privates bekannt ist, er gewährt uns nämlich im Streaming-Dienst Joyn in der Serie „Hausparty X“ einige Einblicke in sein Privatleben. Shaiden Rogue, ihres Zeichens Ex-Pornostar, darf sich seine Freundin nennen.

Scurrows

Theo Bottländer, so der bürgerliche Name, ist mit vielstündigen GTA-Livestreams bekannt geworden. Der gerade vorgestellte Orangemorange ist ein Freund von Scurrows und half ihm beim Wechsel zu den Casino-Streams. Laut den News hat er sich als Homebase ebenfalls die Insel Madeira ausgesucht und sich dort ein kleines, feines Idyll aufgebaut.

Seine Casino-Streamer Karriere ist ein wenig verwunderlich, bedenkt man, dass er lange Zeit gegen Kollegen und vor allem auch Montana Black gewettert hatte. Warum er nun selbst diesen Content bedient, ist schnell erklärt: Geld stinkt nicht.

Tyler Faraz Niknam – aka Trainwreck

Trainwreck gilt nicht nur als Streamer auf der neuen Plattform kick.com, sondern er wird vielfach auch als Berater benannt. Durchschnittlich sehen 12.000 Zuschauer seine Streams. Auch er hat nicht mit Casino-Streaming angefangen, sondern war auch Videospielen zugewandt. Heute scheint einer seiner Lieblingsslots Razor Shark zu sein. In seinem Heimatland, den USA, sind Online-Casinos nicht sonderlich gern gesehen, was ihn dazu veranlasst hat, nach Kanada auszuwandern.

Seinen Höchstgewinn von atemberaubenden 50 Millionen USD konnte er in dem Slot „Wanted Dead or A Wild“ erzielen. Mit diesem Hit landete er natürlich noch mal mit besonderen Schlagzeilen in den sozialen Medien, was ja auch nichts Schlechtes ist.

ClassyBeef

Hier handelt es sich nicht um einen einzelnen Streamer, sondern gleich um eine ganze Gruppe. Als passionierte Casino-Fans haben sich ein paar Leute zusammengetan, die nun von Malta aus fast rund um die Uhr Casino streamen. Die Mitglieder der Gruppe sieht man in immer wieder anderen Kombinationen. Nach einem speziellen Zeitplan wird sich immer wieder abgewechselt.

So kann die Gruppe rund um die Uhr online sein, ohne sich gleichzeitig zu überarbeiten. Jedes Mitglied der Gruppe spricht auch einen unterschiedlichen Zuschauerkreis an, was zur Folge hat, dass das Reichweiten Potenzial enorm ist.

Wie geht es mit der Plattform kick.com weiter?

Das ist eine berechtigte Frage. Die Reichweite der zurzeit dort arbeitenden Streamer kann bei Weitem nicht an die Zahlen von Twitch heranreichen. Die Streamer aber, die eine Kooperation mit Stake eingegangen sind, haben hier jedoch eine gute Alternative, um weiterhin ihren Content einem großen Publikum anzubieten – und für ein gutes Leben scheinen die Umsätze ja allemal zu reichen.