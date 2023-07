Spielen im Fokus: Was sind die beliebtesten Online-Spiele

Im Online Casino gibt es eine breite Vielfalt an Online Slots. Aber welche Spiele sind besonders beliebt? Wer bestimmte Slots sucht, sollte im Zuge des Vergleichs das Spieleangebot berücksichtigen. Aber nicht nur das Spieleangebot ist beim Casino Vergleich zu beachten, sondern auch die Ein- und Auszahlungsmethoden, der Kundenservice und es ist zu klären, ob der Anbieter seriös ist.

Welche Arten von Slots gibt es?

Es gibt unterschiedliche Slot Arten. Unterschieden wird in klassischen Slots, in Video Slots und in 3D Slots.

Klassische Slots sind den einarmigen Banditen nachempfunden. Das heißt, hier wird am Automaten mit drei Walzen gespielt, es gibt zudem nur eine Gewinnlinie. Modell für klassische Slots waren alte Modelle. Hier geht es vorwiegend um den Nostalgiefaktor.

Video Slots konnten sich aufgrund der immer besser werdenden Technologie stärker in den Mittelpunkt drängen. Vor allem punkten Video Slots aufgrund toller Grafiken, haben oft einen guten Soundtrack hinterlegt und überzeugen mit Freispielen und diversen Bonusfeatures.

3D Slots stellen die Weiterentwicklung des Video Slots dar. Noch bessere Grafiken und mitreißende Animationen sorgen für den absolut perfekten Spielspaß. Bonusrunden und Freispiele erhöhen den Spielspaß und nehmen den Spieler auf eine völlig neue Reise mit.

Das sind die erfolgreichsten Software Anbieter

Gibt es Online Casinos neu Deutschland? Ja. Und viele arbeiten mit altbekannten Software Anbietern, da man hier weiß, dass die Qualität dafür sorgen wird, dass sich auch neue Kunden finden lassen.

Microgaming

Das Unternehmen mit Sitz in Großbritannien ist einer der bekanntesten und ältesten Anbieter, wenn es um Online Slots geht. Microgaming steht für Qualität, Transparenz und Seriosität.

NetEnt

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist NetEnt am Markt vertreten und punktet mit Slots, die eine hervorragende Grafik haben. Zudem ist NetEnt für die hohe Auszahlungsquote bekannt. Hier gibt es nicht nur moderne Slots, sondern auch klassische Spiele.

Merkur

Merkur punktet mit Slots, die klassische Grafiken haben. Zudem überzeugt Merkur mit hervorragenden Sounds. Das wohl eindeutigste Merkmal, dass es sich um einen Slot aus dem Hause Merkur handelt? Das Risiko Gamble. Alles oder nichts?

Novomatic

Novomatic ist seit 2010 auch online vertreten. Novomatic hat viele erfolgreiche Slots geschaffen und gehört zu einem der bekanntesten Anbieter in Europa.

Das sind die beliebtesten Slots

Es gibt eine breite Vielfalt an unterschiedlichen Slots. Aber welche sind besonders gefragt bzw. beliebt?

Book of Ra

Das wohl bekannteste und beliebteste Spiel im Online Casino: 9 Gewinnlinien auf 5 Walzen, die einen durch das alte Ägypten, versprechen attraktive Gewinne, sofern das Glück auf der Seite des Spielers ist. Es gibt bereits verschiedene Ausführungen von Book of Ra und daher kaum ein Online Casino, in dem das Novomatic Game nicht zu finden ist.

Eye of Horus

Hier gibt es 10 Gewinnlinien und 5 Walzen. Thema? Das alte Ägypten. Merkur hat mit „Eye of Horus“ einen Slot geschaffen, der in seinen Grundzügen an „Book of Ra“ erinnern soll. Das ist wohl auch der Grund, wieso „Eye of Horus“ so beliebt ist.

Sizzling Hot

Der beliebte Früchte Slot: 5 Walzen und 5 Gewinnlinien stehen zur Verfügung – hohe Multiplikatoren lassen hohe Gewinne zu. Durch den Retro Look gibt es hier auch einen modernen Slot, der für Nostalgie sorgen wird.

Lucky Lady Charm

Mit diesem Slot hat Novomatic bereits enorme Erfolge gefeiert. Es gibt 5 Walzen und 10 Gewinnlinien. Freispiele auslösende Scatter, die einen Multiplikator von 3x haben, gehören genauso dazu. Des Weiteren gibt es einen guten RTP mit 97,1 Prozent.

Das passende Online Casino finden

Es mag aufgrund der Vielfalt gar nicht so einfach sein, das passende Online Casino zu finden. Vor allem aufgrund der Tatsache, weil es schon sehr viele Anbieter gibt, die auch mit einer breiten Vielfalt an Slots an den Start gehen.

Aufgrund der Tatsache, dass ein Online Casino Vergleich durchaus hilfreich sein mag, ist es wichtig, sich im Vorfeld mit verschiedenen Punkten zu befassen. So etwa, ob der Anbieter seriös ist und wie die Test- und Erfahrungsberichte aussehen. Entspricht der Anbieter den eigenen Vorstellungen, spricht nichts gegen die Registrierung.