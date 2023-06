Tipwin Online Spielothek – Erfahrungen und Testbericht 2023

Tipwin bietet in Deutschland neben Sportwetten in seiner Online Spielothek auch Spiele um Echtgeld an. Geboten werden Online Slots von namhaften Providern, die aufgrund der Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder legal gespielt werden können. Die Tipwin Erfahrungen auf www.echtgeldspielautomaten.de werden mit dem Spielangebot der Online Spielothek im Detail beleuchtet. Hier sollen die wesentlichen Fakten sowie Vor- und Nachteile der Tipwin Online Spielothek mit Sitz in Malta näher vorgestellt werden.

Das Spielangebot bei Tipwin im Detail

Bei Tipwin können Spieler ihr Glück aktuell an mehreren hundert Online-Spielautomaten probieren.

Darunter finden sich Klassiker mit Früchten oder Joker wie Fruitinator oder Joker 6000, aber auch neue Video Slots mit teils ungewöhnlichen Bonus Specials wie Gonzo’s Quest oder Pirate Pays Megaways. Progressive Jackpots sowie Roulette, Blackjack oder Poker und Spiele mit Live Dealer werden aufgrund der Vorschriften des neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrages nicht offeriert. Das Fehlen von Tisch- beziehungsweise Kartenspielen oder Live Dealer-Spiele kann Tipwin also nicht angelastet werden.

Die Online Slots werden auch zum kostenlosen Spielen in einer Demoversion angeboten. Wer auf dem Handy spielen möchte, kann die Automaten bequem über die mobile Webseite starten. Eine App muss nicht installiert werden.

Die Software der Spiele in der Tipwin Online Spielbank stammt von namhaften Providern wie Merkur & edict, Gamomat & ORYX Gaming, NetEnt, Microgaming, Big Time Gaming, Yggdrasil oder Quickspin. Die Slots können schon mit sehr geringen Einsätzen von einigen Cent gespielt werden.

Der maximale Einsatz für einen Spin liegt gemäß den gesetzlichen Vorschriften bei 1 Euro. Spieler müssen berücksichtigen, dass zwischen zwei Drehs an den Automaten eine Pause von 5 Sekunden eingehalten werden muss. Das sonst übliche Autoplay oder Turbo Spins sind nicht vorhanden. Insgesamt handelt es sich um eine gute Slot-Auswahl.

Tipwin Anmeldung

Die Anmeldung bei Tipwin ist denkbar einfach. Spieler müssen auf den Registrier-Button auf der Webseite klicken und ihre persönlichen Daten eingeben. Über eine E-Mail mit einem Bestätigungslink wird der Account dann vorläufig aktiviert. Anschließend muss die Verifizierung der hinterlegten Daten erfolgen. Dazu muss über das Video-Ident-Verfahren ein Foto des deutschen Personalausweises mit Vor- und Rückseite an den Support bei Tipwin übermittelt werden. Das Foto auf dem Ausweis wird mit dem Gesicht des Spielers abgeglichen. Mit der Verifizierung wird sichergestellt, dass sich keine Minderjährigen anmelden und den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung Rechnung getragen. Tipwin ist darüber hinaus berechtigt, weitere Informationen anzufordern. Der Datenschutz wird grundsätzlich berücksichtigt. Die Daten der Spieler werden sicher mit dem neuesten SSL-Secure-Protokoll übertragen und nur soweit wie erforderlich auf sicheren Servern gespeichert. Jedoch müssen Spieler einer Übertragung von Daten an die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder zustimmen, was der Glücksspielstaatsvertrag bewirkt. Das ist notwendig, um überprüfen zu können, ob eine Sperre in einer anderen Spielothek besteht und um das gesetzliche Einzahlungslimit einzuhalten.

Tipwin Willkommensbonus

Leider gibt es für die Spiele in der Tipwin Online Spielothek aktuell keinen Bonus zum Start. Auf Promotionen für regelmäßiges Spielen in der Spielothek muss ebenfalls verzichtet werden. Wer dagegen über Tipwin Sportwetten platzieren möchte, kann sich einen Bonus bis zu 100 € für die erste Einzahlung holen. Der Bonus kann jedoch nicht an den Spielautomaten eingesetzt werden.

Ein- und Auszahlungen in der Tip Win Online Spielbank

Um das Spielerkonto bei Tipwin aufzufüllen oder Guthaben auszuzahlen, können Spieler glücklicherweise auf verschiedene sichere Zahlungsmethoden zurückgreifen. Neben den Ein- und Auszahlungen mit Visa, Mastercard oder Banküberweisung können auch PayPal, Skrill und Neteller genutzt werden. Kryptowährungen können in legalen deutschen Online Casinos nicht genutzt werden.

Eine Besonderheit ist, dass monatlich maximal 1.000 € eingezahlt werden dürfen. Das Limit gilt übrigens für alle Konten bei legalen deutschen Online Spielbanken gesamt. Alle Ein- und Auszahlungen sind kostenlos und nach den bisherigen Tipwin Erfahrungen werden zuverlässig und schnell durchgeführt. In der Regel ist das ausgezahlte Geld schon am nächsten Banktag verfügbar.

Tipwin Kundenservice

Sollten hinsichtlich des Angebots bei Tipwin Fragen oder Probleme auftauchen, können sich Spieler an die deutschsprachigen Mitarbeiter des Supports der Spielothek wenden. Diese sind per Live-Chat oder E-Mail erreichbar tagsüber erreichbar. Im Tipwin Test schaltete sich schon nach wenigen Sekunden ein Mitarbeiter in den Chat ein. Die Antworten zu den gestellten Fragen fielen zufriedenstellend und professionell aus. Bei Fragen per E-Mail kann es eine gute halbe Stunde dauern, bis eine Reaktion erfolgt. Zu häufig geäußerte Fragen gibt es Antworten im FAQ-Bereich auf der Webseite von Tipwin.

Fazit zur Tipwin Spielbank

Sind Online Spiele die Zukunft? In der Tipwin Spielothek bestimmt. Das Konto ist schnell eröffnet.

Bei Tipwin kann legal und sicher an hunderten Spielautomaten gespielt werden. Im Einklang mit den deutschen Online-Glücksspielregeln muss auf Spiele wie Roulette, Blackjack, Poker oder Live Casinospiele sowie Jackpots verzichtet werden. Überdies gibt es Limits für Einzahlungen und Einsätze an den Spielautomaten. Für Ein- und Auszahlungen können verschiedene sichere und für Spieler kostenlose Zahlungsmethoden genutzt werden, darunter auch PayPal. Fragen beantwortet der Kundenservice bei Tipwin zügig und zufriedenstellend. Alles in allem kann der Tipwin Spielothek ein gutes Zeugnis ausgestellt werden.