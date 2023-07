Disc oder Download beim Gaming?

In der heutigen digitalen Ära hat sich die Art und Weise, wie wir Videospiele konsumieren, dramatisch verändert. Während früher die physische Disc das Nonplusultra war, gewinnt der digitale Download immer mehr an Bedeutung. Die Veröffentlichung der PlayStation 5 ohne ein eingebautes Laufwerk hat diese Diskussion zusätzlich angeheizt. Doch was spricht für die Nutzung einer herkömmlichen Disc? Und was sind die Vor- sowie Nachteile bei den Download-Varianten?

Die nostalgische Haptik von Discs

Für viele Gamer hat die physische Disc immer noch einen besonderen Reiz. Das Gefühl, eine brandneue Verpackung zu öffnen, das Spiel aus dem Case zu nehmen und die Disc in die Konsole einzulegen, erzeugt ein gewisses Maß an Vorfreude und Aufregung. Es ist ein Ritual, das viele von uns seit Jahren praktizieren und das eine gewisse nostalgische Komponente hat. Darüber hinaus bietet die physische Disc auch den Vorteil, dass sie etwas Greifbares ist. Man kann sie in den Händen halten, sie betrachten und im Regal zu einer Sammlung von Spielen hinzufügen. Dieser Aspekt kann für einige Gamer von großem Wert sein, da es eine sichtbare Erinnerung an ihre Gaming-Erfahrungen darstellt. Dass es auch andersherum gehen kann, zeigt die Musik-Szene. Vinyl-Platten sind seit Jahren schon auf dem Vormarsch und machen den Streaming-Plattformen ein wenig Konkurrenz.

Der Wiederverkaufswert von Discs

Ein weiterer wichtiger Vorteil von physischen Discs ist der Wiederverkaufswert. Wenn ein Gamer ein Spiel durchgespielt hat oder nicht mehr interessiert ist, kann er die Disc weiterverkaufen und einen Teil seines Geldes zurückgewinnen. Dies ermöglicht es den Spielern, ihre Spielesammlung zu aktualisieren, ohne dabei zu viel Geld ausgeben zu müssen. Diese Möglichkeit des Wiederverkaufs ist bei digitalen Downloads nicht gegeben. Einmal gekauft, ist das Spiel an den Account des Spielers gebunden und kann nicht weiterverkauft werden. Das kann für manche Gamer ein Nachteil sein, insbesondere wenn sie ihre Sammlung regelmäßig erneuern oder finanziell flexibel bleiben möchten. Zum Kaufen wie auch zum Verkaufen bieten sich bestimmte Online-Shops an, die sich auf gebrauchte Waren spezialisiert haben. Medimops ist dabei ein Online-Shop, der sich auf den Verkauf von gebrauchten Medien spezialisiert hat. Neben Büchern, Filmen und Musik bietet die Plattform auch eine breite Auswahl an gebrauchten PlayStation- und PC-Spielen an. Sind einige Spiele ausrangiert, so können sie unkompliziert bei der Partnerseite momox eingeschickt werden und ggfs. schon mit neuen Games gegengerechnet werden.

Der Komfort und die Vorteile digitaler Downloads

Auf der anderen Seite bieten digitale Downloads eine Reihe von praktischen Vorteilen, die sie für viele Gamer attraktiv machen. Ein Hauptargument für Downloads ist die Bequemlichkeit. Man kann Spiele direkt von zu Hause aus kaufen und herunterladen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Dies spart Zeit und Aufwand, da man nicht zum nächsten Geschäft fahren oder auf eine Lieferung warten muss. Darüber hinaus bieten digitale Downloads auch die Möglichkeit, Spiele sofort zu spielen, sobald der Download abgeschlossen ist. Man muss nicht warten, bis das Spiel aus einer Verpackung ausgepackt und installiert ist. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn man ungeduldig ist oder das Spiel sofort mit Freunden online spielen möchte. Ein weiterer positiver Aspekt von digitalen Downloads ist die platzsparende Natur. Da keine physische Disc benötigt wird, spart man Platz im Regal oder Schrank. Dies kann vor allem für Gamer mit begrenztem Stauraum von Vorteil sein. Vor allem Lets Player, die auf sehr viele Spiele zurückgreifen, legen Wert auf derartige Faktoren.

Die Zukunft ohne Laufwerke: Der Trend zur Digitalisierung

Mit dem Trend zur Digitalisierung wird die Diskussion um Discs und Downloads noch relevanter. Die Veröffentlichung der PlayStation 5 ohne eingebautes Laufwerk hat deutlich gemacht, dass die Gaming-Branche einen Schritt in Richtung einer vollständig digitalen Zukunft macht. Dieser Schritt hat jedoch auch Kontroversen ausgelöst, da viele Spieler nach wie vor an der physischen Disc festhalten. Aus diesem Grund ist die Frage, ob die Playstation 5 besser als ihr Vorgänger ist, nicht leicht zu beantworten. Ein Grund, warum Konsolenhersteller wie Sony das Laufwerk weglassen, ist die immer größer werdende Beliebtheit von digitalen Downloads. Die Entwicklung schneller Internetverbindungen und die stetig wachsende Kapazität von Festplatten machen es einfacher, Spiele herunterzuladen und zu speichern. Für viele Spieler ist es bequemer, ihre Spiele digital zu erwerben und herunterzuladen, anstatt physische Discs zu kaufen. Das Abo-Modell von Sony ist bei Nutzern der Playstation mittlerweile sehr beliebt.

Es gibt jedoch auch legitime Bedenken gegen eine vollständig digitale Gaming-Zukunft. Eine der Hauptbedenken ist die Abhängigkeit von Internetverbindungen. Ohne eine stabile Internetverbindung sind digitale Downloads nicht möglich, und Spieler könnten vom Spielen abgeschnitten sein. Dies betrifft insbesondere Spieler in ländlichen Gebieten oder Regionen mit langsamen Internetverbindungen. Ein weiteres Argument gegen eine vollständig digitale Zukunft ist die Möglichkeit von Verlusten oder Ausfällen von Online-Diensten. Wenn ein digital erworbenes Spiel nicht mehr über die Server des Anbieters verfügbar ist oder der Anbieter selbst seine Dienste einstellt, kann der Spieler den Zugriff auf das Spiel verlieren. Im Falle von physischen Discs ist man weniger von solchen externen Faktoren abhängig und behält die Kontrolle über sein Spiel.