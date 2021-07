Kostenlose PS Plus Spiele zu früh bekannt

Normalerweise würden die Spiele zum August erst heute veröffentlicht werden. Allerdings wurden die kostenlosen Spiele für PS Plus Abonnenten bereits vor einigen Tagen geleaked. Doch die Quelle des Leaks ist nicht krimineller Natur, sondern kommt direkt aus dem Hause Sony. Hier kam es wohl zu einem Missverständnis, so dass die Spiele bereits zum Wochenauftakt bekannt gegeben worden sind. Den Spielern wird es mit Sicherheit gefallen haben, denn auch in diesem Monat haben die Spiele es wahrlich in sich.

Gratis Spiele für den August auf der Playstation

Als einer der ersten Spiele stand bereits das Game „Hunter’s Arena: Legends“ fest. So konnten bereits die ersten Lets Plays vor einigen Tagen starten. Das Spiel könnte sich sogar zu einem Trend entwickeln, wenn man sich die Beliebtheit des Games einmal genauer anschaut, obwohl sogenannte Online-Rollenspiele sich aktuell bei der Vielzahl an Lets Plays hintenanstellen müssen. Derzeit finden eher multiplayer-kompatible Spiele großen Anklang in der Community. Nachdem die neue Among Us Map vorgestellt worden ist, gab es zum Beispiel wieder einen massiven Run auf das PC-Game, was ebenfalls komplett kostenlos zu nutzen ist. Wer sich in Sachen Games ein wenig aufklären mag, was es alles an Neuigkeiten gibt, kann gerne beim Sender der Rocketbeans vorbeischauen. In den Formaten des YouTube Kanals werden immer wieder Mal neue uns spannende Spiele vorgestellt und angespielt. Richtige Game Cracks kommen hierbei voll und ganz auf ihre Kosten.

Zwei weitere Kracher als kostenlose PS Plus Spiele

Wäre „Hunter’s Arena: Legends“ nicht schon genug, schießt Sony gleich zwei weitere Spiele nach, die in Kürze zum Download bereitstehen. Hierbei handelt es sich um „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ und „Tennis World Tour 2“. Vor allem Letzteres sorgt für große Vorfreude, da aufgrund von Olympia und der Leistung der deutschen Tennis-Spieler das Interesse am Tennis arg gestiegen ist. Als Highlight ist dennoch „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ zu sehen. Hierzu gab es bereits vor einem Jahr interessante und spannende Lets Plays auf YouTube. Zu dem bekanntesten Lets Player, der dem Spiel einige Gameplay Videos gewidmet hat ist ZackScottGames zu zählen, der mit fast 5 Millionen Abonnenten weltweit zu den bekanntesten Content Creatern im Bereich Gaming zählt.