PS Plus Spiele im September

Der neue Monat beginnt und die neuen Gratis-Spiele für die PS Plus Abonnenten stehen somit wieder in den Startlöchern. Besonderheit zur PS5 ist das zusätzliche Spiel „Overcooked: All you can eat“. Die anderen beiden Spiele sind für Game Cracks auf beiden Konsolen zu spielen. Bei den anderen beiden Spielen handelt es sich sogar um ein paar Hochkaräter. Und zwar stehen den Abonnenten „Hitman 2“ und „Predator Hunting Grounds“ kostenlos zur Verfügung.

Ab dem 7. September können die Gratis Spiele heruntergeladen werden

Ein wenig gedulden müssen sich die Abonnenten der PS Plus Spiele schon noch. In diesem Monat ist der Download-Termin wahrlich weit hintenangesetzt. Erst ab dem 7. September können die Spiele gedownloaded werden. Für eigene Lets Plays bieten sich in diesem Monat gleich alle drei Spiele an. Einige Lets Player haben die Spiele aber bereits seit Monaten oder gar Jahren bereits in ihrem YouTube Portfolio. Nun stehen für alle neugierigen und ambitionierten Gamer die Spiele komplett kostenlos zur Verfügung. Zum großen Highlight zählt natürlich das Action-Spiel „Hitman 2“. Dieses weist sogar eine 82er Metacritic Wertung auf. Das Spiel ist derweilen jedoch schnell erklärt. Wie bereits im ersten Teil spielt man den Auftragskiller Agent 47. Im Game müssen über die Zeit bestimmte Aufgaben erfüllt und Ziele, wie es sich für einen Auftragskiller gehört, ausgeschaltet werden. Als Features gibt es in der Sandbox wieder viele Möglichkeiten Outfits zu wechseln und Pistolen upzugraden.

Predator Hunting Grounds sorgt für Action auf der Playstation

Mit einer 65er GamePro-Wertung kommt das Playstation-Spiel „Predator Hunting World“ jetzt nicht gerade atemberaubend daher. Doch das Spiel hat es für Action-Junkies wahrlich in sich. Bei „Predator Hunting World“ handelt es sich um einen herkömmlichen Shooter. Besonders am Multiplayer ist, dass man zusammen als Team gegen den Predator antritt. Es ist also kein Vs. Spieler im bekannten Sinne. Für viele Shooter-Freunde ggfs. somit nicht so interessant wie die Konkurrenz aus dem Hause Call of Duty oder Battlefield. Als zusätzliches Special kann man im Multiplayer jedoch auch den Predator wählen. In diesem Fall tritt man alleine gegen die Spieler an und macht somit Jagd auf diese.