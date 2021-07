Rocket Beans bald mit der 2.Bundesliga?

Das Format der Rocket Beans „Bohndesliga“ findet bei Fußballfans und Sympathisanten seit Beginn an großen Anklang. In der Regel führen Nils, Tobi, Nico und Etienne durch die meist 2 Stunden lange Nachbesprechung der Bundesliga-Spieltage. Doch nun könnte sich etwas verändern, denn vielerorts spricht man schon davon, dass die 2.Liga interessanter sein könnte als die Bundesliga. Auch Nils machte hierzu in den letzten Folgen Andeutungen, dass man sich ebenso mit der 2.Liga beschäftigen würde. Kein Wunder, so sitzen in der Show mit Nico (Werder Bremen) und Nils (Hamburger SV) gleich 2 Fans von Vereinen, die fortan in der 2.Bundesliga spielen. Gibt es bei den Rocketbeans bald ein ganz neues Format?

Neues Format bei den Rocket Beans?

Dass ein ganz neues Format, welches sich nur mit der 2.Bundesliga beschäftigt, bleibt für viele wohl nur Wunschdenken. Die Rocket Beans Jobs sind klar verteilt. So würde ein neues Format in der Länge wohl keinen Platz finden. Dennoch könnte sich aber etwas Grundlegendes verändern in der Bohndesliga. Die Thumbnails einiger Folgen gingen hierbei schon in die Richtung der 2.Liga. So ist Nils immerhin ein bekennender HSV-Anhänger und Gruppenführer. Klar, dass der HSV seinen Weg in die Sendung findet. Wenn man sich einmal die Vereine beider Ligen anschaut, wird man schnell feststellen können, dass das größte Potential in der 2.Liga liegt. Es wäre schlicht verlässig von den Bohnen dies nicht zum Thema zu machen.

Die stärkste 2.Liga aller Zeiten

Sie wird die „stärkste 2.Liga aller Zeiten“ genannt, und das nicht zu unrecht. So tummeln sich in dieser Saison Vereine wie Schalke 04, Werder Bremen, Hamburg, St.Pauli, Hannover, Fortuna Düsseldorf, Nürnberg, Paderborn, Dynamo Dresden, Hansa Rostock und der Karlsruher SC. An Tradition und Qualität wird es demnach nicht scheitern. Sofern einige Beschränkungen bezüglich der Corona-Maßnahmen fallen, wird auch in den Stadien so einiges los sein. Favoriten auf den Aufstieg sind derzeit Schalke, Bremen und der HSV. Dennoch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Schon in der letzten Saison konnte man sehen, was mit den Favoriten aus der Liga passieren kann. Der HSV landete zum wiederholtem Male auf den 4. Platz.

