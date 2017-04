Tausende YouTube Accounts angegriffen durch OurMine

Wie The Sydney Morning Herald berichtet wurden tausende YouTube Kanäle von der Hackergruppe OurMine angegriffen. Darunter Kanäle wie RomanAtwood, JustKiddingNews, LiveEachDay und Wranglerstar.

Einige YouTube Kanäle sollen nach Berichten beim YouTube Netzwerk Studio71 unter Vertrag sein, so eben auch RomanAtwood. Kann aber auch daran liegen, dass Studio71 über 1.200 Kanäle vertritt, welche alle eine große Reichweite besitzen.

Nach Angaben von YouTube wurden bereits Maßnahmen getroffen um die betroffenen gehackten Accounts wieder zurück zu holen. Es wurden, angeblich, keine wichtigen Daten geklaut, dafür wurden manche Videos mit OurMine im Titel markiert sowie in der Videobeschreibung der Hinweis hinterlassen, dass es sich hierbei um eine Sicherheitsüberprüfung handelt und es der größte Hackerangriff sei in der YouTube Geschichte.

Hey, it’s OurMine, don’t worry we are just testing your security, please contact us for more information

…@gmail.com

ourmine.org

THE BIGGEST HACK IN YOUTUBE HISTORY