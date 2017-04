Lets Play You! Macht euch bereit für Nerd-Gedanken

Welche Gedanken schwirren denn so durch die Köpfe der Nerds? Wenn man nach Ihrem Kanal gehen kann, ist es wohl Gloria. Wir haben die sympathische YouTuberin interviewt und dabei einige interessante Ansichten zu hören bekommen.

Im Vorfeld muss ich mich für die schlechte Quali entschuldige. Hin und wieder zieht sich ein kratzen durch die Tonspur von Gloria, was aber bei den nächsten Videos behoben werden sollte. Spätestens im vierten Video nach diesem hier ist das Problem beseitigt. Aber kommen wir zurück zu unserem Kandidaten?

Wer ist Gloria? Sie betreibt neben Ihrem YouTube Kanal noch einen Blog, in dem Sie regelmäßig über interessante Themen rund um die Gamerin und den Gamer berichtet. Ihre aktuellen Projekte sind Deus Ex, Mass Effect Andromeda, Conan Exiles, Subautica, Die Sims 4 und Game of Thrones. Die selbst ernannte Expertin in Sachen Fahrstil und Arten des getötet werden, spielt und kommentiert Ihre Videos erfrischend ehrlich und ungefiltert. Sie teilt sowohl Erfolge als auch Pannen mit Ihren Zuschauern und ist sich nicht zu schade, auch einmal die Ärmel hochzukrempeln und die unangenehmen Facetten der Spiele zu beleuchten.

Darüber hinaus werkelt Sie als Illustratorin und Autorin, was Sie auch eine klare Meinung zum Thema Rundfunklizenz treibt, die wir aber lieber im Video beleuchten möchten, bei dem wir euch viel Spaß wünschen.