YouTube’s verstecktes neues Design inkl. Nachtmodus

Das YouTube immer wieder am Design tüffelt ist ja nichts neues. Hier und da mal kleine Änderungen. Da was an der Position geändert. Die Tabs unter den Videos neu gestaltet. Es gibt so einiges, was die YouTube Designer öffentlich ändern als auch im Hintergrund. Darunter eben auch ein neues Design inkl. Nachtmodus.

Wer Google Chrome benutzt, kann sich zurzeit ein neues Design auf YouTube ansehen und auch einen Nachtmodus ausprobieren. YouTube arbeitet bereits seit längerem an einem neuen Design, dass dürfte nichts neues sein und man hat auch schon Screenshots gesehen oder es selber ausprobiert. Aber ein Nachtmodus ist doch recht was neues.

Wobei auch wieder nicht. Denn die Designer bei Google haben schon öfters mit dem Nachtmodus gespielt. Meistens sah es nicht so gut aus und wurde letztendlich wieder eingestellt. Aber bei YouTube, ich muss sagen, man kann sich daran gewöhnen.

Viele Nutzer bevorzugen selber ja einen Nachtmodus, weil es nicht nur die Augen schont sondern eben irgendwie auch cooler wirkt. Vor allem Nachts, wenn man sich ein Let’s Play oder was auch immer gerade anschaut im Vollbildmodus und dann zurück ins helle kommt, blendet das einen schon. Ist bei einem Nachtmodus nicht so.

Bevor ich aber weiter schreibe und euch das blaue vom Himmel verspreche, probiert es doch selber einmal. Dazu benötigt ihr, wie schon gesagt, den Google Chrome Browser. Startet diesen und öffnet YouTube. Nun mit STRG+Shift+i die Developer Toolbox öffnen und in den Tab “Konsole/Console” wechseln. Und hier gibt man nun folgendes ein (Copy&Paste):

document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE”

Enter drücken, mit der Maus wieder auf die YouTube Seite klicken und einmal das ganze neuladen. Schon erscheint YouTube in einem neuen Layout. Ganz einfach. Wenn man nun noch auf das Profil Symbol klickt, sieht man einen neuen Menüpunkt namens “Nachtmodus”, darauf klicken und ihn aktivieren. Schon erscheint YouTube in einem dunklem Design ohne das man auf Plugins oder Erweiterungen zurück greifen muss.

Für die, die das ganze selber nicht ausprobieren wollen oder YouTube es inzwischen wieder eingestellt hat, hier ein paar Screenshots wie das neue YouTube aussieht / aussehen kann, falls es von YouTube veröffentlicht wird.

Was es noch zu sagen gibt, als YouTuber kann man sich schon einmal Gedanken machen über einen neuen Kanalbanner. Denn auch hier haben sie die Größen geändert, wie man an den Screenshots erkennen kann. Aber eigentlich auch nicht viel, wenn wir ehrlich sind. Sieht aber besser aus, meiner Meinung nach.