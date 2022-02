MontanaBlack meldet sich auf Twitch zurück

Gute Nachrichten für alle Fans des Streamers MontanaBlack! Nach der tagelangen Auszeit meldet sich der beliebteste deutsche Lets Player und Streamer wieder zurück und stellt sich seinem altbekannten YouTube Studio den Zuschauern. Auf YouTube gibt es von Richtiger Kevin einen Zusammenschnitt des ersten Streams nach der Abstinenz. Ebenfalls wurde auch ein neues Monte Tanzverbot Video auf YouTube hochgeladen. Hier hatte Monte Tanzverbot in seinem Stream auf Twitch kontaktiert. Auch hierbei ging es um eine Klarstellung der Situation.

MontanaBlack zeigt Zähne

So genau wusste keiner, warum Monte, der für seine regelmäßigen Streams bekannt war, auf einmal untergetaucht ist. Schnell gingen die Mutmaßungen vieler YouTuber los. Von einem Rückzug aufgrund von Betrug mit den NFTs war sogar kurzzeitig die Rede. Doch dies sollte nicht der Grund gewesen sein. In seinem Statement Video sprach MontanaBlack sehr offen und erklärte sich. In der Eröffnungssequenz stellte er direkt klar, dass auch mentale Probleme ein großer Grund des Rückzuges waren. Dabei ist Monte nicht der erste, dem der Druck zu Kopf steigt. Auch Knossi legte aufgrund von Stress eine Auszeit ein. So hatte auch Twitch Knossi nach einer kurzen Pause wieder. Monte erzählte im Stream, dass er noch nicht einmal dazu kommt Freunden privat zu antworten. Ebenfalls zeigte MontanaBlack Zähne, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte nämlich wie angekündigt seien Zahn-OP hinter sich. Doch final ist die OP noch nicht abgeschlossen, da es sich vorerst nur um Kunststoff handelt, welches sich derweilen schon wieder ein wenig verfärbt hatte. Die endgültige Operation wird also noch kommen.

Montes schwere Phase im Leben

Die genauen Gründe wollte Monte im Stream seinen Fans nicht erzählen. Ebenso will er nicht, dass wild spekuliert wird, was letztlich auch sein gutes Recht ist. Youtuber und Lets Player sind eben doch nur Menschen und das sollte respektiert werden. Auch wenn die YouTube Bubble dies oftmals vergisst. Ebenso hat Monte in seinem Stream gesagt, dass er noch nicht weiß wie es weitergeht und ob er wieder zu einer gewissen Regelmäßigkeit findet. So gilt es weiter zu hoffen, dass es Monte bald wieder bessergeht und er auch wieder den nötigen Spaß an der Arbeit YouTube und Twitch findet. Noch finden sich keine Reactions zu seinem Statement Video. Aber bei diesem Potential wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis Streamer wie Simon Unge oder KuchenTV darauf reagieren.