Die heiß ersehnten Sportspiele im Jahr 2022

Anfang 2022 ist es über ein Jahr her, dass die PS5 und die Xbox Series X Videospiele in die neunte Konsolengeneration gebracht haben. Die Entwickler hatten reichlich Zeit, um die Leistung der Konsolen auszuschöpfen und beeindruckende Gaming-Erlebnisse zu schaffen. Auch für die Nintendo Switch gibt es noch viel zu tun, und natürlich sind PC, Stadia und Steam immer auf dem Vormarsch.

Der Generationswechsel auf PS5 und Xbox Series X hat einige Sportserien in Bewegung gebracht: NBA 2K21 und NHL 21 haben zweifellos noch nicht das Beste hinter sich. Aber 2021 war immer noch ein großartiges Jahr, um ein Sportspieler zu sein. Alte Favoriten wie Rocket League und Fight Night Champion behaupten sich weiterhin, während Art of Rally und Lonely Mountains Downhill auf eine Art und Weise mit Konventionen brechen, die einen immer wieder zurückkommen lassen.

Das Sportgenre ist eines der ältesten Genres der Spielegeschichte und erfreut sich nach wie vor steigender Beliebtheit. Eine Tatsache, die sich auch in Form der Sportwetten widerspiegelt, deren Wachstum nicht zu bremsen scheint. Während bei einigen Videospielen das eigentliche Spielen der Sportart im Vordergrund steht (z.B. FIFA, Pro Evolution Soccer und Madden NFL), stehen bei anderen die Strategie und das Sportmanagement im Vordergrund (z.B. Football Manager und Out of the Park Baseball). Einige, wie Need for Speed, Arch Rivals und Punch-Out!!, persiflieren den Sport auf komödiantische Weise. Dieses Genre hat sich in der Geschichte der Videospiele durchgesetzt und ist genau wie der reale Sport wettbewerbsorientiert. Eine Reihe von Spielserien tragen die Namen und Eigenschaften echter Mannschaften und Spieler und werden jährlich aktualisiert, um Veränderungen in der realen Welt widerzuspiegeln.

Fifa 22

Seit dem Beginn der Partnerschaft zwischen EA Sports und Fifa vor fast 30 Jahren hat sich das Fifa-Videospiel zum dominierenden und beliebtesten Fußballspiel auf dem Markt entwickelt. Es ist auch eines der profitabelsten. Die letztjährige Ausgabe, Fifa 21, wurde weltweit 325 Millionen Mal verkauft und übertraf damit seinen engsten Konkurrenten Pro Evolution Soccer um fast das Dreifache. Inzwischen hat sich Fifa 22 in den ersten Wochen seit seiner Veröffentlichung Anfang Oktober sogar noch schneller verkauft als das letztjährige Spiel. Man kann dieses Spiel mit mehr als 17.000 Spielern, über 700 Teams in mehr als 90 Stadien und mehr als 30 Ligen aus allen Teilen der Welt spielen.

FIFA 22 bringt das Spiel mit bahnbrechender Technologie auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S voran. Mit der neuen FIFA-Gameplay-Feature Hypermotion und ein noch realistischeres FIFA, verspricht diese Version eine beeindruckende Steigerung zum vorherigen Spiel. Durch die Verwendung von Mocap-Daten des gesamten Teams und maschinellem Lernen verspricht FIFA 22 das bisher realistischste Fußballerlebnis zu werden. FUT bringt neue Icons, und zum ersten Mal kann man im Manager-Karrieremodus die Kontrolle über ein vollständig anpassbares Traumteam übernehmen. Einige Lets Player werden bestimmt auch die neuen Elemente behandeln.

Football Manager 2022

Der Football Manager 2022 ist das am meisten erwartete Fußballmanagement-Spiel der Welt und dank einer brandneuen offiziellen Enthüllung wissen wir jetzt, dass es ein fantastisches neues Feature geben wird. Die neue Funktion, die in Football Manager 2022 eingeführt wird, ist eine, die jeder echte Manager nützlich finden würde, nämlich ein spezieller neuer Transfer Deadline Day Hub. Hier werden Möchtegern-Manager über die neuesten Deals und Angebote von Agenten informiert. Es gibt neue Bildschirme, auf denen die Interessen anderer Klubs angezeigt werden, sowie die Möglichkeit, Verträge und neu gelistete Spieler zu überwachen. Außerdem gibt es zwei weitere kleinere Funktionen, die dem Football Manager 2022 hinzugefügt werden, und zwar die Personalbesprechungen und der Data Hub. Personalbesprechungen sind ein wöchentlicher Termin in Ihrem Kalender, der es Managern ermöglicht, ihre Spielvorbereitung, langfristige Spielerentwicklungsziele und ihre Teamstruktur besser zu organisieren. Der Data Hub ist ein brandneuer Bereich in der Seitenleiste des FM22, der die Anlaufstelle für alles ist, was mit Daten und Leistungsanalysen zu tun hat. Bereits zum Vorgänger gab es viele und auch beliebte Lets Plays.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7, die führende Rennsimulations-Serie von Sony, erscheint am 4. März 2022 für PS5 und PS4. Das neueste Spiel der langjährigen Gran Turismo-Reihe wird dank der Leistung der PS5, die das Spiel noch realistischer als je zuvor wirken lassen soll, das bisher beste sein. Die Spieler werden die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in Einzelspieler-Rennen zu verbessern und sich dann online mit den Besten der Besten in Multiplayer-Matches zu messen. Ursprünglich sollte Gran Turismo exklusiv für die PS5-Konsole im Jahr 2021 erscheinen, aber es wird auch für die PS4 erhältlich sein. Aufgrund von unvorhergesehenen Verzögerungen hat das Spiel sein ursprüngliches Veröffentlichungsfenster 2021 verpasst.

Mit dem dynamischen Wetter- und Zeitsystem von Gran Turismo 7 werden sich beide in „Echtzeit” bewegen, wobei sich das Wetter auf die Fahrbedingungen auswirkt und die Zeitsimulation es ermöglicht, von morgens bis mittags zu fahren. Diese Funktion fehlte im Vorgänger von GT7, Gran Turismo Sport, kehrt aber zusammen mit einem verbesserten Schadensmodell zurück. Gran Turismo 7 wird außerdem Crossplay zwischen PS5 und PS4 ermöglichen, wie der Serienentwickler bestätigt hat.

Tuning, eine Funktion, die in Gran Turismo Sport fehlte, wird in Gran Turismo 7 wieder auftauchen. Die Spieler werden in der Lage sein, ihre Credits im Spiel auszugeben, um Upgrades freizuschalten und Änderungen an ihren Autos vorzunehmen, die besser zu bestimmten Strecken und Rennen passen. Auch Einzelspieler-Inhalte werden wieder verfügbar sein. Mit ihnen kann man sich mit dem Kern-Gameplay von Gran Turismo vertraut machen, denn sie geben die Möglichkeit, verschiedene Fahrzeuge in unterschiedlichen Herausforderungen auszuprobieren. Wir werden abwarten müssen, wie sich der Kampagnenmodus von Gran Turismo 7 entwickelt.