PS-Plus Spiele im März echte Highlights

Der März hatte es wahrlich in sich, sofern man ein Playstation-Plus Abo sein Eigen nennen darf. Jeden Monat erhalten Abonnenten kostenlose Spiele frei Haus zum Downloaden. In der Regel ist die Qualität eher durchschnittlich. Natürlich gab es immer wieder Ausnahmen, siehe Mortal Kombat X oder Uncharted, doch dieser Monat könnte von der Qualität vieles toppen. So kommen gleich zwei hochwertige Spiele, die für viel Spaß und Entertainment sorgen kommen.

Ark: Survival Evolved mit Lets Plays Potential

Die Spiele stehen seit Anfang März bereits zum Download bereit. Zum Highlight zählt im Monat März Ark: Survival Evolved. Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Art Survival-Game. Wer die Lets Player Dner und Izzi kennt, wird dieses Spiel mit Sicherheit kennen. Bereits vor einigen Jahren gab es nämlich eine Lets Play Reihe der bekannten YouTuber mit der ersten Version von Ark. Die Lets Plays liegen knapp 7 Jahre zurück. Damals handelte es sich um eine Beta auf dem PC. Doch bereits da konnte man das Potential des Spiels erkennen. Die beiden Chaoten zeigten nämlich, dass es gar nicht leicht ist, das Spiel zu meistern und somit nicht selten strategisch vorgehen muss. Letztlich ist es nicht ohne Grund ein Survival Spiel. In dem Spiel wacht man auf einer verlassenen Insel auf. Schnell wird einem klar, dass die Gegend, wie auch die gesamte Insel, einem nicht freundlich gestimmt ist. Die Umgebung hält einem nämlich einige Gefahren in Form von bösartigen, fleischfressenden Dinosauriern parat. Fortan gilt es Ressourcen zu sammeln, um elementare Gegenstände herzustellen. Auch ein Camp sollte alsbald erbaut werden, um sich vor Gefahren zu schützen. Ebenso ist die Wahl des Rastplatzes von großer Bedeutung. Schließlich will man ja nicht neben den Feinden campieren.

Endlich wieder ein Rennspiel mit Spaßfaktor

Als zweites kostenloses Spiel bei den PS-Plus Spielen findet sich das Rennspiel Team Sonic Racing wieder. Das rasante Rennspiel ist vor allem für die Multiplayer-Freunde interessant und für spaßige Spielabende ein glatter Genuss. Letztlich erinnert das Spiel stark an alte Zeiten, wo man noch mit Freunden vor der Konsole Mario Kart gespielt hat. Das Prinzip verläuft bei Team Sonic ähnlich. Jedoch kann man hierbei auch als Team agieren, indem man Power-Ups und Geschwindigkeitsboosts miteinander teilen kann.