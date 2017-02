PietSmiet Zuschauer schaffen die 1,7 Milliarden Views

Am 19.03.2007 wurde der Kanal PietSmiet gegründet, dass erste Video folgte noch am selben Tage, aber es war kein Let’s Play. Am 10.11.2010 kam erst das erste Gaming Video, aber auch noch kein Let’s Play. Dieses kam erst am 02.02.2011 – Let’s Play Eve Online. In den letzten Stunden haben die fleißigen PietSmiet Zuschauer einen neuen Meilenstein erreicht. 1,7 Milliarden Views schmückt nun die YouTube Infoseite der Nougatschnitten.

F1 2016, Mario Kart, Trouble in Terrorist Town, Trackmania, Trashnight – dies sind nur einige Projekte, die zurzeit bei den fünf Jungs auf dem Kanal PietSmiet erscheinen. Als neuer Zuschauer hat man zudem eine noch größere Wahl, immerhin gibt es inzwischen über 17.500 Videos. Im Vergleich beim Kollegen Gronkh (welcher sich den Ex-Producer von PewDiePie ins Team geholt hat) gibt es „erst“ knapp 9.000 Videos, auch wenn er damit bereits 2,1 Milliarden Views erzielt hat, bzw. seine Zuschauer, letztendlich spielt dies aber auch keine Rolle.

Viel ist seit der Kanal Gründung passiert. Spannende Livestreams, Gamescom Auftritte, eine eigene Deutschland Tour, das Total Verzockt: Das PietSmiet 1×1 Taschenbuch ist erschienen, Tausende Euro wurden gespendet in Zusammenarbeit mit anderen Let’s Playern und auch in Eigenregie, man ist wort wörtlich in die Luft gegangen und so vieles mehr haben die Jungs erlebt.

Als PietSmiet Fan kann ich sagen, ich bin gespannt, was noch so alles passieren wird. Langweilig wird es definitiv nicht!