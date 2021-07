Neue Online Casinos und Slots – lohnen Sie sich?

Nicht nur seit Beginn der Pandemie gab es einen gewissen Run auf das online Gambling. Viele Faktoren befeuerten den Trend um das online Casino. So kann man primär sagen, dass vieles für die Industrie perfekt zusammengelaufen ist. Es wurde unter anderem die Gesetzeslage in Deutschland ein wenig abgemildert. Das Glücksspiel per se hat demnach einen besseren Stellenwert in der Gesellschaft. Diese Komponente allein hat schon einen großen Impact auf das Ansehen solcher Apps. Zudem kommen die vielen Lets Player und Streamer auf Twitch sowie YouTube der Glücksspielbranche sehr entgegen, da es seit einigen Monaten zum Trend geworden ist, seine Casino-Sessions im Live-Stream zu zeigen. Einige bekannte YouTuber wie Knossi haben sogar gerade durch das Streamen der Slots eine gewisse Berühmtheit erlangt.

Der Hype um die Slot-Maschinen

Bekannte YouTuber und Twitch-Streamer machen das Spielen an den Slots vor. Täglich können sich User bei Twitch passende Streams zu diesem Thema anschauen. Die Liste der Videos ist in diesem Genre gigantisch. Man kommt mit dem Schauen kaum noch hinterher. Auch Innovationen und spannende Spielmodi werden dort regelmäßig vorgestellt und praktisch live vor den Zuschauern getestet. Neue Online Casinos stehen bei den Reviews und Praxistests meist im Vordergrund. Eine Übersicht bezüglich neuer online Casinos bietet mitunter https://slots.info/de/neue-casinos/. Hier können neue Slots und Bewertungen zu den bestimmten Casinos eingesehen werden, um sich im Vorfeld schon ein Bild zu machen.

Die berühmten Twitch-Streamer und das online Gambling

Vor allem überragte Jens Knossalla, besser bekannt als König Knossi. Mit dem Knossi Twitch Stream sorgte er mit seiner lauten und unterhaltsamen Art für Furore. In kürzester Zeit knackte er die 1-Millionen-Abonennten-Marke. Eine Erfolgslaufbahn, die seines Gleichen sucht. Mittlerweile hat Knossi sich aus dem online Gambling zurückgezogen. Zusammen mit seinem Freund MontanaBlack wird das Glücksspiel zwar noch häufig thematisiert, einen Live-Stream dazu gab es jedoch bis dato nicht mehr. Dabei hätten viele seiner treuen Anhänger gedacht, dass Knossi wieder nach ein paar Wochen zurückrudert, da die Slots ihm wahrlich Freude bereitet hatten.