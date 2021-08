Viking Runecraft – Wie funktioniert das Spiel und warum wird es immer beliebter?

Viking Runecraft ist ein ganz besonderer Kracher von Play’n Go. Hierbei handelt es sich gar nicht wirklich um einen traditionellen Slot, sondern vielmehr um ein traditionelles Videospiel. Das ist nicht nur der erstklassigen Grafik und den lebensechten Animationen zu verdanken, sondern das ganze Spielsystem orientiert sich an einem neuen Prinzip, das bei anderen Video-Slots auf dem Markt nicht vorhanden ist. Wie Wiking Runecraft funktioniert und warum es immer beliebter wird, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Die Vikings erobern die Online-Casinos

Dass es sich hierbei um keinen traditionellen Slot handelt, wird bereits beim ersten Blick auf das Gameplay deutlich. Anstatt auf ein 3-Reihen- und 5-Walzen-Layout oder ein ähnlich minimalistisches Design zu setzen, wird hier ein Bildschirm mit 7 x 7 Reihen präsentiert, der vielmehr an Videospiele wie Candy Crush erinnert, als an einen traditionellen Casino-Slot. Ähnlich wie bei Candy Crush werden die Symbole von oben in ihre Plätze geführt.

Bei jeder Gewinnkombination explodieren die Symbole und werden durch neue Symbole ersetzt. Bei nacheinander folgenden Gewinnkombinationen können sich Gewinne zu Strähnen entwickeln. Das spannende Layout ist allerdings nicht die einzige Auffälligkeit von Viking Runecraft. Es gibt auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Bonus-Features sowie ein interessantes Level-System, in dessen Rahmen Spieler mit fortgeschrittener Spieldauer höhere Levels erreichen können.

Außerdem gibt es noch viele andere Features, die dem Spieler ein motivierendes Erlebnis bereitstellen und einem ähnlichen Prinzip folgen wie bei traditionellen Videospielen. Viking Runecraft spielen kann man bei verschiedenen Anbietern. Einen ausführlichen Testbericht mit den besten Anbietern findet man auch bei onlinecasinosdeutschland.com.

Symbole und Thema von Viking Runecraft

Das Thema des Video-Slots dreht sich um die Welt der legendären Wikinger. Bei den Symbolen sieht es allerdings etwas anders aus. Im Spiel gibt es eine Vielzahl von Runen, die als Standardsymbole genutzt werden und zwischen 0,20 und 50 Euro auszahlen. Darüber hinaus gibt es noch:

Ein Amulett, das von 1 bis 80 Euro wert ist

Eine Kriegsaxt, die einen Wert von 1,50 bis 100 Euro hat

Ein Wikingerhelm mit einem Wert von 2.50 bis 250 Euro

Ein Hammer, der von 5 bis 1000 Euro wert ist

Hier kann man klar erkennen, dass die Standardauszahlungen von Viking Runecraft recht profitabel sind, wobei das große Geld erst bei den Bonus-Features wartet. Die Grafik von Viking Runecraft gehört zweifelsohne zu den besten, die es derzeit im Bereich der Video-Slots gibt. Insbesondere die Symbole überzeugen durch ein wunderschönes Design und atemberaubende Animationen, die dem ganzen Wiking-Thema noch einen ganz besonderen Touch verleihen.

Diverse Boni für große Gewinne

Die Liste der Bonus-Features bei Viking Runecraft überzeugt mit einer großen Vielfalt. Nach jeder Runde, in der kein Gewinn erzielt wurde, gibt es eine gewisse Chance, dass eines von vier zufälligen Bonus-Features aktiviert wird und dem Spieler eine Überraschung bereitet. Diese Boni sind im Spiel in Form von verschiedenen Wikingergöttern realisiert. So lässt der Donnergott Thor auf dem Spielfeld Blitze einschlagen, die bis zu 9 Wild-Symbole erschaffen können. Odin hingegen lässt 4 Paare von Wild-Symbolen auf dem Spielfeld erscheinen, während Freya in vier Bereichen des Spielfelds Wild-Symbole erscheinen lässt, bis der Spieler mindestens einen Gewinn erzielt. Eine weitere Besonderheit von Viking Runecraft ist das Level-System, das den Spieler für längere Spielsession belohnt, indem er in mehrere Level aufsteigt. Die neuen Level werden erreicht, sobald der Spieler bestimmte Symbole-Muster auf dem Spielfeld erzeugt und Gewinnkombinationen freispielt. Bei dem Erreichen eines neuen Levels wird automatisch ein Bonus der Wikingergötter ausgelöst.

Das nächste besonders interessante Feature sind die Runen von Walhalla. Sollte der Spieler eine Gewinnkombination mit einer Rune erzeugen, dann wird diese Rune aktiviert. Sobald alle verfügbaren Runen aktiviert werden, wird das Bonusspiel Runen von Walhalla freigeschaltet. Dabei wird dem Spieler ein Dreh am Glücksrad gewährt, bei dem er einen gewissen Bonusbetrag gewinnen kann. Darüber hinaus gibt es auch das Feature “Zerstörungsladung”. Auf dem unteren linken Bildschirmrand ist eine Anzeige platziert, die sich im Laufe des Spiels auflädt, sobald der Spieler Gewinnkombinationen mit Runen erzeugt. Wenn die Anzeige voll ist, dann wird eines von 4 Bonus-Features zufällig ausgelöst.

Gewinn- und Einsatzmöglichkeiten

Auch die Einsatzmöglichkeiten von Viking Runecraft decken ein breites Spektrum ab. Obwohl der Mindesteinsatz von 0,10 Euro nicht zu den geringsten Beträgen im World Wide Web gehört, ist er dennoch durchaus gut gewählt. Der maximale Einsatz von 100 Euro wird sicherlich auch die Anforderungen von High Rollern zufriedenstellen. Bei den Gewinnen von Viking Runecraft handelt es sich allerdings um die höchsten von allen Casino Slots. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Spieler die verschiedenen Bonus-Funktionen aktiviert. Damit macht Viking Runecraft nicht nur einen Riesenspaß, sondern kann auch sehr profitabel sein.

Fazit

Viking Runecraft überzeugt mit einer wunderschönen Grafik und interessanten Animationen und Effekten. Auch wenn das Spielfeld manchmal etwas unübersichtlich wirkt, sind alle Gewinnkombinationen übersichtlich markiert, sodass der Spieler stets ganz genau weiß, was gerade passiert.