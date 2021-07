Die schlechtesten Glücksspieltipps, denen Sie besser nicht folgen

Der Traum vom schnellen und großen Geld beim Glücksspiel, sei es in einem Online Casino oder in einer landbasierten Spielbank, ist schnell ausgeträumt, wenn das Guthaben aufgebraucht ist. Natürlich kann man online auch ohne Geld Zeit an Spielautomaten verbringen, beispielsweise, indem man Eye of Horus kostenlos spielt, doch richtige Gewinne sind nur bei echtem Geldeinsatz möglich. Daher wird immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, die eigenen Gewinnchancen ein wenig zu verbessern.

Tatsächlich gibt es mittlerweile einige Tricks, mit denen man sich als Spieler einen gewissen Vorteil verschaffen kann. Allerdings sind derartige Strategien in keinem Casino gern gesehen, da dadurch der positive Erwartungswert der Betreiber gemindert wird. Das ist der Grund, warum viele Glücksspiel-Etablissements in ihren AGB deren Anwendung verbieten und sogar Hausverbot erteilen, wenn man sich nach einer Ermahnung nicht an das Verbot hält.

Spielautomaten und Glücksspiele manipulieren

Erfahrene Spieler kennen die Gerüchte und Anleitungen, die online zu finden sind und deren Verfasser behaupten, dass es mit ihnen möglich ist, Spielautomaten zu manipulieren. Einige geben den Tipp, dass nur genügend Geld riskiert werden müsse, damit ein Gewinn erzielt wird. Andere empfehlen, eine Software herunterzuladen.

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass es illegal ist, ein Automatenspiel zu manipulieren – online wie offline. Jedoch gibt es einen Tipp, den jeder Spieler befolgen sollte: Direkt bei der Registrierung kann man sich einen Casino Bonus sichern. So gut wie jede Casinoplattform bietet einen Willkommensbonus, der mit der ersten Einzahlung gewährt wird. Kleinere Boni werden mitunter sogar ohne Einzahlung ausgegeben.

Finger weg von geheimen Trickbüchern

Wer bereits im Internet recherchiert hat, wird vermutlich auf Portale gestoßen sein, die spezielle Glücksspiel-Trickbücher anbieten, in denen besonders geheime Spielautomatentricks aufgeführt werden. Natürlich werden diese einmaligen Cheats und Geheimnisse nicht umsonst angeboten. Ganz im Gegenteil, hier wird ordentlich zur Kasse gebeten.

Ist die Zahlung erfolgt, wird dem Käufer ein Link zugesendet, über den ein PDF-Dokument heruntergeladen werden kann. Das besteht dann in aller Regel aus nicht mehr als zehn Seiten, auf denen es direkt ans Eingemachte geht – ohne Einleitung und Umschweife. Darin finden sich beispielsweise

eine Aufstellung mit Definitionen und Begriffserklärungen wie „Autoplay“,

eine Liste von Einsatzfolgen, die dabei helfen sollen, eine Gewinnserie zu starten.

Hier gibt es Dutzende von Möglichkeiten, die in etwa so aussehen können:

5 Spins à 0,50€ spielen, dann 1€-Spins mit Autoplay spielen, bis die Gewinnserie startet.

Ähnliche Kombinationen werden auch beschrieben, um in die Freispiel-Funktion zu gelangen. Es geht allerdings noch weitaus wilder. Dabei handelt es sich um Risiko-Trick-Anleitungen, die todsichere Gewinne versprechen. Hierbei geht es um Tonsequenzen im Sound der Risikoleiter, die als Gamble-Option in vielen Automaten zu finden ist. Ein weiterer Trick soll im Risikospiel sein, die Risikotaste gedrückt zu halten, um so direkt bis zum Ende durchzuspielen.

Wir müssen sicherlich nicht erwähnen, dass derartige Taktiken zu keinen sicheren Erfolgen führen. Von Trickbüchern sollte man unbedingt die Finger lassen und vor allem sollte man dafür kein Geld bezahlen. Ein hilfreicher Tipp: Spielautomaten per Demoversion gratis kennenlernen, um sich so mit dem Spielablauf vertraut zu machen. Zugleich ist es möglich, sich eine Einsatzstrategie zu erarbeiten, um die Verlustrisiken zu reduzieren.

Der Gewinnzyklus: Ist der Spielautomat „heiß“ oder „kalt“?

Manche Spieler schwören auf verschiedenste Tricks und Cheats. Andere nutzen eine bestimmte Taktik, um gewinnbringend zu spielen, während wiederum andere ihre Spielautomaten, an denen sie spielen und gewinnen wollen, sorgfältig auswählen. Nicht wenige Glücksritter beschäftigen sich daher mit einer ganz besonderen Strategie, die auf einer einzigen Annahme basiert: Spielautomaten werden durch einen bestimmten Gewinnzyklus beeinflusst.

Dabei soll es gewisse Zeitpunkte geben, zu denen einige Video Slots besser auszahlen als andere. Nun stellt sich die Frage, ob es möglich ist, diesen Auszahlungszeitpunkt zu bestimmen, denn sollte das der Fall sein, könnten theoretisch außerordentlich gute Gewinne erzielt werden, indem der richtige Slot zum richtigen Zeitpunkt gespielt wird.

Dafür gibt es zwei Vermutungen, die jedoch nicht bewiesen werden können. So gibt es Kunden, die ausschließlich Automatenspiele spielen, die zum jeweiligen Zeitpunkt „heiß“ sind. Ein Beispiel: Sollte ein Spieler zuvor an einem bestimmten Automaten ordentlich kassiert haben und den Slot dann verlassen, glauben einige Menschen, dass dort noch mehr zu holen ist. Wird dieser Spielautomat gewählt und gespielt, dann mit dem Gedanken, dass mit entsprechenden Spielautomaten-Tricks noch mehr Gewinne zu erzielen sind.

Andere Spieler vertreten die Annahme, dass nach einem großen Gewinn die Wahrscheinlichkeit, weiterhin lukrative Gewinne zu erzielen, eher gering ist. Daher spielen sie ausschließlich Automaten, an denen andere Spieler leer ausgegangen sind oder nur sehr wenig gewonnen haben. Sie haben die Vermutung, dass der Spielautomat „fällig“ ist, was bedeutet, dass er entweder in nächster Zeit einen hohen Gewinn auszahlt oder aber die Freispiele ausgelöst werden. Verfechter dieser Taktik spielen daher nur dann einen Automaten, wenn der vorherige Spieler leer ausging oder vergeblich auf die Aktivierung der Free Spin Funktion gewartet hat.

Tipps, die tatsächlich funktionieren

Es gibt eine Vielzahl von Tricks und Cheats, mit denen Spieler versuchen, ihre Gewinnchancen zu verbessern. Doch um ehrlich zu sein, sollten Sie von den meisten die Finger lassen, denn Spielautomaten zu manipulieren, funktioniert nicht und ist illegal. Und der Mythos von “heißen” und “kalten” Automaten ist eben nur ein Mythos. Es gibt aber durchaus Tipps, auf die Sie als Spieler setzen können:

Nutzen Sie das kostenlose Spiel und testen Sie Slots im Demomodus!

Spielen Sie stets mit allen Gewinnlinien, dafür aber mit niedrigen Einsätzen!

Passen Sie Ihre Einsätze dem Spielverlauf an!

Wählen Sie vorrangig Slots mit hoher Auszahlungsquote!

Darüber hinaus gibt es noch weitere Ratschläge, die ebenfalls dafür sorgen können, dass die Kasse öfter klingelt.