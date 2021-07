E3 in Los Angeles: Gewinner, Verlierer, und tolle Neuigkeiten

Die elektronische Unterhaltungsmesse E3 ist vorüber, und jetzt geht für die Fans das Warten erst richtig los. Die Fachveranstaltung in Los Angeles ist neben der GamesCom in Köln und der Tokyo Game Show eines der drei Riesenevents für die Gamingbranche und die Gamergemeinschaft, die allein in Deutschland mehr als 34 Millionen Mitglieder zählt. Dabei ist das virtuelle Zocken längst keine Domäne der Jugend mehr. Inzwischen ist die Altersgruppe 50 plus sogar die größte, und die Popularität von Puzzle-Spielen, Casino-Games wie Live Blackjack oder auch Strategiespielen als App haben zum Siegeszug der Smartphones als beliebteste Gamingplattform beigetragen.

Das heißt allerdings nicht, dass die aufwendigen Konsolen- und Computerspiele in den Schatten gestellt werden. Sie werden von den Fans heiß erwartet, was die Branche weiterhin zum Milliardengeschäft für Software- und Hardwareproduzenten sowie die Branchen drumherum macht. Wie lukrativ Videospiele sein können, hat sich gerade gezeigt, als Entwickler EA für das Warner Bros. Gamesstudio Playdemic satte 1,4 Milliarden Dollar hingeblättert hat.

Beide gehörten zu den Ausstellern der E3, die am 15. Juli ihren Abschluss hatte. Bei der Preisverleihung zum Abschluss, bei der Medienpartner ihre Wahl unter den Neuankündigen, aber auch den bereits auf dem Markt erhältlichen Spielen treffen, die während der Messe in Live-Streams vorgestellt wurden, lag Microsoft vorne. Sein kommendes Rennspiel „Forza Horizon 5“, das als Open World Game vorgestellt wurde, beeindruckte die Jury mit seinen spektakulären Grafiken so sehr, dass das für November 2021 auf PC und Xbox angekündigte Spiel zum meisterwarteten Spiel der gesamten E3 gekürt wurde.

Im fünften Teil der Reihe tragen die Fahrer ihre Rennen unter anderem in glühendheißen Wüsten, üppigen Dschungeln und historischen Städten aus. Strände, Schluchten und sogar ein Vulkan gehören ebenfalls zu den Schauplätzen.

Der Titel für die beste Präsentation der Show und besten Einzelevent ging an den als einer der Main-Events angekündigten Xbox & Bethesda Showcase. Microsoft, die mit den neuen Xbox-Serien S und X Ende 2020 wie erwartet einen Riesenerfolg hatten, stellten dabei etliche neue Spiele vor. Die neuen Games sind allesamt nach ihrer Veröffentlichung über das Abo für den Xbox Game Pass spielbar. Dank des Trailers werden dabei besonders an das Open World Game „Starfield“ gestellt, das so ganz anders als die bisherigen epischen Rollenspiele von Entwickler Bethesda zu sein scheint. Viel ist allerdings noch nicht bekannt, aber die Fans sind schon jetzt gespannt.

Der Abschlusstag brachte einen weiteren Höhepunkt für Gamer und Lets Player. Mit „Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“, das 2022 auf den Markt kommen soll, scheinen die Entwickler erfolgreich an das erste „Breath of the Wild“-Spiel angeknüpft und dann noch mal eins obendrauf gelegt zu haben. Inhaltlich spielt es vor dem ersten Teil und ist wieder in der Fantasiewelt von Hyrule angesiedelt, wo Monster für die Übermacht gegen Menschen kämpfen und Siedlungen, Städte und Landschaften sich erst voll erschließen, wenn der Spieler tatsächlich dort ankommt. Link bleibt in „Breath of the Wild 2“ der Held, der sich diesmal über fliegende Inseln auch in der Vertikale und durch Oberflächen hindurch bewegen kann. Wie im Trailer zu sehen ist, benutzen die kleinen fiesen Bokoblins inzwischen Steingolems als Reittiere und zugleich als Festung.

Im Fantasy-Bereich sind überhaupt wieder viele prämiierte neue oder erweiterte Spiele angesiedelt, wie das Rundenstrategiespiel „Songs of Conquest“, bei dem die Gamer als Helden rundenweise über eine Weltkarte streifen, mit Monstern um deren Beute kämpfen und Stück für Stück ihr eigenes Königreich erschaffen. Zwar ist das zauberhafte Spiel nicht neu, aber bei der Vorführung auf der E3 waren etliche neue Szenen mit den Fantasy-Armeen und der Einsatz neuer magischer Kräfte zu sehen.

Das Marvel-Universum ist auch im Videospielbereich unaufhaltsam. In „Guardians of the Galaxy“ können Gamer ab Ende Oktober als Starlord Peter Quill in einer Single-Player-Kampagne die bunt zusammengewürfelte Truppe anführen.

Enttäuscht wurden allerdings Fans, die auf Ankündigungen aus dem Haus Sony gewartet hatten. Der Playstation-Hersteller ist der E3 fern geblieben. Das bedeutet, dass es auch keine neuen Informationen über den im vergangenen Jahr bei einem PS5-Event angekündigten neuen Teil der „Final Fantasy“-Reihe gegeben hat.

Der bereits 2018 auf der E3 angekündigte sechste Teil der „Elder Scrolls“ von Bethesda wurde ebenfalls nicht vorgestellt, obwohl die Serie zumindest bei der Games-Show als Seitenveranstaltung dabei war. Der fünfte Teil, „The Elder Scrolls V: Skyrim“ ist mittlerweile zehn Jahre alt.

Nicht allzu viele Neuigkeiten gab es auch bei der Vorstellung von neuer Hardware. Obwohl bereits Monate vor der Eröffnung der E3 darüber spekuliert wurde, dass Nintendo eine neue Switch-Konsole enthüllen würde, wurden Fans und Branche in der Hinsicht enttäuscht. Allerdings besteht weiterhin Hoffnung, dass noch in diesem Jahr eine neue handgehaltene Nintendo-Konsole auf den Markt kommen wird.

Andererseits soll Nintendo angekündigt haben, den Lebenszyklus der derzeitigen Nintendo Switch noch um einige Jahre verlängern zu wollen. Neu für die Konsole ist ab Anfang Oktober „Metroid Dread“ zu haben. Dabei handelt es sich zwar nicht um das eigentlich erwartete Spiel, „Metroid Prime 4“, sondern den ersten zweidimensionalen Sidescroller der Serie seit sage und schreibe 19 Jahren, aber die Ankündigung lässt dennoch Fanherzen höher schlagen, so wie die meisten Vorstellungen neuer oder erweiterter Spiele auf der E3 2021. Und Vorfreude ist schließlich auch etwas wert.