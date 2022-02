Die 10 besten Ghostbusters Spiele aller Zeiten

Ghostbusters ist eines der wenigen klassischen Franchises, die bis heute fortbestehen, und das alles dank der ständig wachsenden Fangemeinde der Serie. Das Franchise begann 1984 mit der Veröffentlichung des Ghostbusters-Films, der in den nächsten Jahren 40 Jahre alt werden wird.

Die Ghostbusters haben in den letzten drei Jahrzehnten überall ihre Spuren hinterlassen, von alltäglichen Gegenständen wie Schultaschen und Tellern bis hin zu allgemeinen Medien wie Filmen, Serien, Comics und Videospielen. Es gibt mehr als 20 verschiedene Ghostbusters Spiele, aber nicht alle sind großartig. Die wenigen, die in dieser Liste aufgeführt sind, sind jedoch auf jeden Fall einen Blick wert.

10. Ghostbusters: Sanctum of Slime

Nicht viele erinnern sich an dieses Spiel aus der siebten Generation der Videospielkonsolen, aber hier ist es. Ghostbusters: Sanctum of Slime kam 2011 heraus und wurde nur mittelmäßig aufgenommen. Es ist ein Koop-Shooter mit einem für die damalige Zeit recht ungewöhnlichen Gameplay.

In Sanctum of Slime steuern die Spieler die Charaktere in einer Top-Down-Perspektive, die nicht gerade eine Vogelperspektive ist. Das Gameplay dreht sich darum, von einem Raum zum anderen zu gehen und Geister zu fangen. Das Beste an diesem Spiel sind die Zwischensequenzen, die ganz im Comic-Stil gehalten sind.

9. Lego Legacy: Heroes ausgepackt

Es ist verrückt zu glauben, dass einige der vielversprechendsten Spiele bestimmter Franchises Lego-Titel sind – aber es ist wahr. Lego Legacy: Heroes Unboxed ist ein Windows/Mobile-Titel, der Anfang 2020 erschienen ist. Das Besondere an diesem Spiel ist die Tatsache, dass es sich um einen rundenbasierten Strategietitel handelt. Anders als bei den üblichen Lego-Spielen geht es hier um ein strategisches Rollenspiel.

Lego Legacy: Heroes Unboxed ist zwar kein reiner Ghostbusters-Titel, bietet aber eine der vielversprechendsten Ghostbusters-Erfahrungen, die es gibt. Es enthält auch die Originalfiguren aus dem Film.

8. Ghostbusters World

Ghostbusters World war eines der bisher viel besten Handyspiele der Serie. Das Spiel kam 2018 heraus und war ein Augmented-Reality-Titel für iOS und Android. Die Spieler schlüpften in die Rolle eines Rekruten und mussten in einer vertikalen Telefonansicht Geister fangen.

Mit 3D-Grafik und FPS-Gameplay sollte dieser Titel Ghostbusters-Spiele neu erfinden. Leider hielt es sich nur zwei Jahre und wurde Mitte 2020 eingestellt. Damals glaubten viele Leute, dass dieses Spiel ein riesiges Potenzial hatte. Es ist schade, dass die Entwickler es eingestellt haben.

7. Extreme Ghostbusters: Code Ecto-1 (2002)

Die Extreme Ghostbusters-Serie ist eines der einzigartigsten Ghostbusters-Spiele auf dem Markt. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Spielen aus dieser Serie, aber das beste ist zweifellos Extreme Ghostbusters: Code Ecto-1.

Das Spiel kam 2002 für den Gameboy Advance heraus und enthielt 12 Plattform-Level und vier Regionen. Der detaillierte, aber dennoch Retro-Look dieser Spiele hat sich bis heute bewährt, und auch das Gameplay macht Spaß. Das Spiel ist eine Anspielung auf den Retro-Titel, denn es ist ein Side-Scroller und ein Top-Down-Fahrzeugspiel.

6. Ghostbusters (1990)

Apropos Retro-Spiele, hier ist Ghostbusters 1990. Es ist ein Platformer und Shoot-’em-up-Spiel, das für den legendären Mega Drive herauskam. Das Geisterjäger Spiel

ist voller Nostalgie, hat originelle Charaktere und bietet tolle 8-Bit-Musik. Es ist ein lustiger kleiner Side-Scroller für die damalige Zeit und bietet ein ähnliches Gameplay wie Metal Slug.

Ghostbusters 1990 ist einfach, geradlinig und leicht zu meistern. Eines der besten Dinge an diesem Spiel ist, dass es nicht zu lange auf sich warten lässt und eine Vielzahl von Bosskämpfen bietet.

5. Ghostbusters (1984)

Kein Spiel aus der Serie kommt an den Hype um das Original Ghostbusters von 1984 heran. Zugegeben, die Grafik ist längst veraltet, und das Gameplay ist nicht mehr zeitgemäß. Aber ein Kult-Klassiker ist es trotzdem. Damals war die Welt der Spiele noch unbekanntes Terrain, und alles, was herauskam, wurde sehr geschätzt. Ghostbusters kam ein paar Monate nach dem ersten Film auf den Markt, was bedeutete, dass es den Hype des Films mitnahm. Das Spiel ist eine der nostalgischsten Erfahrungen, die ein Ghostbusters-Fan im Jahr 2021 machen kann.

4. Die echten Ghostbusters

Wenn es um eines der unterhaltsamsten Ghostbusters-Spiele geht, muss dieses Spiel ganz vorne mitspielen. The Real Ghostbusters ist ein klassisches Shoot-’em-up-Spiel mit einem soliden Gameplay. Die Spieler steuern die Spielfigur in der Draufsicht und schießen die Geister buchstäblich in die Luft.

Wie bei vielen Spielen aus den 1980er Jahren ging es beim Durchlaufen der Levels vor allem um den Highscore. The Real Ghostbusters ist das, was Sanctum of Slime und Ghostbusters (2016) zu kopieren versuchen. Leider haben sie wohl vergessen, dass The Real Ghostbusters ein Arcade-Titel von 1987 ist, der zu seiner Zeit Spaß gemacht hat.

3. LEGO Dimensionen

Hier ist ein weiteres LEGO-Spiel, das es auf die Liste geschafft hat, und das aus einem sehr guten Grund. Lego Dimensions ist ein Toys-to-Life-Videospiel, in dem Figuren aus verschiedenen Franchises aufeinandertreffen. Es ist voll von Action, Jump’n’Run und dem üblichen LEGO-ähnlichen Gameplay.

Das Spiel kam 2015 heraus und bot eine Ghostbusters-Welt. In LEGO Dimensions können die Spieler als die Originalfiguren und Abby Yates aus Ghostbusters (2016) spielen. Die Ghostbusters-Welt im Spiel bietet eine ganze Reihe von Orten, die die Spieler erkunden können.

2. Planet Coaster: Ghostbusters™

Wer hätte gedacht, dass ein Bau- und Managementsimulator eines der vielversprechendsten Ghostbusters-Erlebnisse sein würde? Planet Coaster ist ein Spiel aus dem Jahr 2016 und gehört zu den vielversprechendsten in seinem Genre.

Das Spiel bietet eine ganze Reihe von Add-ons, und eines davon ist Planet Coaster: Ghostbusters™. In dem Spiel geht es darum, verschiedene Themenparks und Achterbahnen zu bauen. Aber der Ghostbusters-DLC hebt dieses Erlebnis auf eine ganz neue Ebene. Die meisten Fans der Serie werden ihre helle Freude an diesem Spiel haben.

1. Ghostbusters: Das Videospiel Remastered

Schließlich gibt es noch ein Videospiel, das das Gefühl, ein Ghostbuster zu sein, wirklich verkörpert, und das ist das Videospiel von 2009. Ghostbusters: The Video Game ist trotz seiner Mängel aus verschiedenen Gründen der beste Teil der Serie, und der wichtigste Grund ist das Gameplay.

Das Remaster zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels bringt das gleiche Erlebnis auf PS4, XBOX One und PC. Das Spiel sieht nicht nur gut aus, sondern spielt sich auch wie ein richtiger Action-Adventure-Drei-Personen-Shooter. Die anständige Story, das herausfordernde Gameplay und die originellen Charaktere machen dieses Spiel zu einem der besten Ghostbusters-Videospiele aller Zeiten.

Bonus: Ghostbusters Spielautomat

Für diejenigen, die die Premiere der Fortsetzung dieses großartigen Films (1989) gesehen haben, können wir gute Online Casinos empfehlen, in denen Sie Ghostbusters spielautomat spielen können. Dies ist ein beliebtes Thema unter den Spielautomaten für echtes Geld. Eines der beliebtesten Ghostbusters Spiele dieser Art, entwickelt von der Firma IGT. Dieses Spiel kann online gespielt werden, ohne Herunterladen.

Die Hauptfiguren sind der Marshmallow Man, Ghostbusters und Slimer. Das Gameplay und die Atmosphäre sind bewundernswert.

Fazit

Wir glauben aufrichtig, dass diese Liste von Ghostbusters-Spielen für den Leser nützlich sein wird. Es gibt hier Spiele für Spieler aller Altersgruppen. Wir empfehlen definitiv, jedes dieser Spiele zu spielen und das Beste aus ihnen herauszuholen.