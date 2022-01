Warum sind “Book-Games” in Online-Casinos so beliebt?

Es ist klar, dass sich die Arten von Spielen, die man in Online-Casinos finden kann, in den letzten Jahren weiterentwickelt haben. Neue Technologien haben die Einführung von Live-Dealer-Spielen, Spielen mit besserer Grafik und Gameplay und sogar hybriden Spielen, die Software und echte menschliche Interaktion kombinieren, erleichtert. Es waren aufregende Zeiten für die Branche wie auch für die Spieler, denn der Online-Sektor hat sich von den landbasierten Casinos entfernt und bietet neue Erfahrungen.

Mit der Ankunft von Hunderten neuer Spiele auf Online-Casino-Webseiten haben wir jedoch die große Beliebtheit eines bestimmten Genres von Slots festgestellt. Im Großen und Ganzen handelt es sich dabei um so genannte ” Book-Games ” (Buchspiele). Es handelt sich dabei um eine besondere Art von Spielautomaten mit bestimmten Funktionen, die die Spieler zu lieben scheinen. Wenn Sie sich auf Webseiten wie YouTube und Twitch Casino-Streamer ansehen, werden Sie feststellen, dass sie oft diese ” Book-Games” auswählen, um sie auf ihren Kanälen zu spielen.

Book of Dead verbreitete den Stil

Doch was sind sie eigentlich? Und warum sind sie so beliebt? Vielleicht ist es am besten, wenn wir uns das Spiel ansehen, mit dem alles begann: Book of Dead von Play N’Go. Der vollständige Name lautet eigentlich Rich Wilde and the Book of Dead. Auf den ersten Blick gibt es nichts Bemerkenswertes an diesem Spiel, das 2014 veröffentlicht wurde. Doch es steckt viel mehr dahinter, und schon bald strömten die Spieler in Scharen herbei, um Book of Dead zu spielen.

Book of Dead dreht sich um die Reichtümer der alten Ägypter. Es wird als ein Abenteuer im Stil von Indiana Jones oder anderen beliebten Filmen wie Die Mumie präsentiert. Der Spielablauf ist für einen 10-Linien-Spielautomaten ziemlich standardmäßig, aber das Spiel erwacht erst durch die Bonusfunktion richtig zum Leben. Die Spieler können mit einer speziellen Funktion mit expandierenden Symbolen Freispiele gewinnen, und das ist der Schlüssel zu seiner Beliebtheit.

Möglicherweise haben wir nicht genug darüber geschrieben, um zu erklären, warum Book of Dead zum heißesten Casino-Spiel überhaupt wurde. Aber es handelt sich um ein einfaches Konzept, das gut umgesetzt wurde. Das ist vergleichbar mit der Erklärung, warum Tetris oder Candy Crush so beliebt geworden sind.

Andere Entwickler, die ähnliche Spiele veröffentlichen

Doch wie alle guten Produkte hat auch Book of Dead viele Nachahmer gefunden. Play N’ Go begann mit der Veröffentlichung von Fortsetzungen, darunter Ghost of Dead und Legacy of Dead. Auch andere Entwickler haben ihre eigenen Versionen herausgebracht, die das “Buch-Format” kopieren, darunter Book of Oz von Microgaming und Book of Atem.

Wir sollten darauf hinweisen, dass Book of Dead nicht der erste Spielautomat in diesem Stil war. Diese Auszeichnung geht an Book of Ra, das 2005 von Novomatic veröffentlicht wurde. Allerdings war Book of Dead das Spiel, das dieses Genre wirklich populär gemacht hat. Man kann es sich ein bisschen wie Facebook vorstellen. Es war nicht die erste Social-Media-Seite, denn davor gab es schon MySpace, aber es war die erste, die das Genre in den Mainstream gebracht hat.

Was die zentrale Figur, Rich Wilde, betrifft, so ist sie heute möglicherweise die beliebteste Figur in Online-Casinos. Er ist in Spin-off-Spielen wie Rich Wilde and the Pearls of India, Rich Wilde and Aztec Idols und Rich Wilde and the Tome of Madness erschienen.