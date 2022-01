Trading lernen durch YouTube? Finanz-YouTuber im Visier!

Der Content bei YouTube ist wahrlich zahlreich. Von Kochvideos, bis Hauls lässt sich alles finden, so ist es auch kein Wunder, dass mehr und mehr Finanzthemen angesprochen werden. Damals war das Thema Geld noch ein Tabu-Thema, doch heute suchen wir vermehrt nach Rat das Beste aus unserem Ersparten zu machen. Doch wie gut sind diese Finanz-YouTuber wirklich? Diese Fragen möchten wir Ihnen hier gerne beantworten!

Trading lernen durch YouTube – Ist das ratsam?

YouTube ist optimal, wenn Sie Wissen gewinnen möchten, ohne Geld für teure Kurse ausgeben zu müssen. Viele Experten auf YouTube haben jahrelange Erfahrung und geben demnach viele hilfreiche Tipps – auch im Bereich Finanzen. Was auch immer Sie interessiert, sei es das Coinmarketcap verstehen, den richtigen Broker zu finden oder wie man erfolgreich Binary Options Trading umsetzen kann, auf YouTube gibt es ein passendes Video. Doch wie mit allem im Leben ist nicht alles Gold, was glänzt. Es heißt leider auch bei de Finanz-YouTubern Vorsicht zu genießen. Was genau beachtet werden soll, möchten wir in diesem Artikel klären!

Das sollte beachtet werden bei Finanz Content:

Sie möchten mehr über das Thema Trading erfahren und haben nun ein paar interessante Finanz-YouTuber gefunden? Wenn das so ist, dann haben wir hier die wichtigsten Tipps, wie Sie sicher sein können auch hilfreichen Content zu bekommen.

Ist der Beitrag gesponsert?

Mittlerweile haben auch Broker erkannt, dass mehr und mehr Menschen ihre Informationen über YouTube bekommen, sodass diese vermehrt Finanz-YouTuber sponsern. Dies ist nicht unbedingt etwas Negatives, da so der YouTuber sich selber finanzieren kann, doch es wird zu einem Problem, wenn dies die Meinung beeinflusst. Leicht gibt es Finanz-YouTuber, welche Produkte, Assets oder auch Broker empfehlen, die sie unter normalen Umständen nicht empfehlen würden, nur um so Geld zu verdienen. In Deutschland ist es allerdings üblich, dass Content-Creator bezahlte Werbung auch als Werbung kennzeichnen müssen, sodass Sie so schnell feststellen können, ob es sich um einen bezahlten Beitrag handelt.

Vorsicht ist besser als Nachsicht

Der Finanz-YouTuber Ihrer Wahl empfiehlt Ihnen plötzlich in einen bestimmten Coin (Kryptowährung) zu investieren? Es soll der nächste große Hit sein? Vorsicht! Nach dem großen Bitcoin Boom kam es vermehrt zu solchen Empfehlungen, welche sich nicht bewahrheitet haben. Leider werden heute viele Finanz-YouTuber von neuen Kryptowährungen gesponsert und bekommen sogar eigene Anteile. Ziel des YouTubers ist es dann möglichst viele Menschen dazuzubekommen in diese Währung zu investieren, damit der Wert steigt und diese Person dann selber ihren Anteil zu einem hohen Wert verkaufen kann.

Gut um eine Basis aufzubauen

Zwar müssen Sie aufpassen, was Sie für einen Content konsumieren, doch das bedeutet nicht, dass alle Finanz-YouTuber schlecht sind. Ganz im Gegenteil. YouTube Videos sind klasse, um eine Basis an Wissen aufzubauen und bei möglichen Fragen ganz schnell eine Antwort zu finden. Die Qualität vieler Finanz-YouTuber ist hervorragend, sodass Sie 1A Informationen bekommen können. Vor allem als Anfänger können schnell viele Fragen aufkommen, sodass solche Videos sehr gut sind, um das eigene Wissen aufzubauen. Wenn es allerdings darum geht konkrete Investitions-Tipps und neueste Coins geht, sollten Sie eher aufpassen.

Mit dem Demo Account das Handeln lernen

Sie haben eine Basis an Wissen dank Finanz-YouTuber aufgebaut und möchten nun mit dem Trading beginnen? Warten Sie lieber noch, denn die Umsetzung ist oftmals anders als die Theorie. Hierbei empfehlen wir Ihnen den Demo Account des Brokers Ihrer Wahl zu nutzen. Viele Broker bieten diesen an und er ermöglicht Ihnen mit fiktivem Geld zu traden. Das Tolle ist, so können Sie an Wissen gewinnen, Erfahrung machen und zugleich gehen Sie nicht das Risiko ein womöglich Geld zu verlieren. So können Sie Ihr Wissen in die Tat umsetzen und schauen, ob das Trading wirklich das ist, was Sie sich wünschen. Zugleich erkennen Sie, ob Sie noch mehr Übung brauchen oder ob Sie bereit für Ihren ersten richtigen Trade sind.