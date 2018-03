World of Warcraft: Blizzard arbeitet weiterhin an Vanilla Servern

Nachdem der Classic-Server Nostalrius im April 2016 von Blizzard zwangsgeschlossen wurde, setzte sich Blizzard mit genau diesen Betreibern in Verbindung und diskutierte die Umsetzung von Vanilla-Servern. Nach der Ankündigung auf der Blizzcon 2017 wurde es jedoch ziemlich still, die Entwickler sagten jedoch, dass Sie weiterhin an den Servern arbeiten.

Die Community wartet weiter gespannt darauf, wann und in wie fern die Vanilla-Server von Blizzard umgesetzt wird. Nähere Informationen haben die Entwickler jedoch in der letzen Fragerunde auf Twitch nicht herausgegeben. Blizzard sei weiterhin an den Vanilla-Servern am arbeiten. Die Entwickler hatten das Projekt sehr früh angekündigt, damit man herausfinden kann, wie die Spieler auf diesen Schritt reagiert.

Nostalrius hatte sich aufgeschlossen gegenüber den Meetings mit Blizzard geäußert und freute sich, dass Blizzard diesen Schritt gehen möchte. Auch die Spieler zeigten sich äußert positiv zu dieser Entscheidung und zeigten dies auf dem Twitter Account von World of Warcraft. Äußerungen wie “Ich werde direkt meinen alten Windows 98 Computer aus meinen Speicher holen und den alten Monitor mit VGA anschließen, um zu 100% in der Nostalgie schweben zu können.” oder “Meine Familie macht sich für die LAN-Partys bereit!” sind in den Antworten auf den Tweet von Blizzard zu finden.

Get ready for a trip through time with World of Warcraft Classic! pic.twitter.com/O3l4rjcEpA — World of Warcraft (@Warcraft) 3. November 2017

Blizzard gibt an, dass man nichts nennenswertes über den momentanen Fortschritt erzählen könne. Sobald es jedoch etwas wichtiges oder Neues zu berichten gäbe, würde Blizzard diese Informationen nicht vor enthalten. Solltet ihr den Stream von Blizzard verpasst haben, so könnt ihr euch diesen gerne noch einmal nachträglich ansehen. Den Stream haben wir unten für euch eingebetet. Die Frage, die sich jedoch stellt ist: Wann werden wir weiteres über die Vanilla-Server von Blizzard erfahren?