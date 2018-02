VRChat: Early Access Spiel gewinnt an Beliebtheit

VRChat ist eines der beliebtesten Spiele, welches sich um Social Media dreht. Dies ist allerdings nicht nur bei Besitzern von VR Systemen der Fall.

Für die Personen, die nicht wissen was VRChat ist: VRChat ist ein Early Access Titel, welches auf Steam erhältlich ist. Durch die virtuelle Brille, sowie seinem eigens erstellen Avatar, hat man die Möglichkeit auf unterschiedlichster Weise mit anderen Personen zu Interagieren und neue Kontakte zu knüpfen. Bastler mit Unity Kenntnissen haben in diesem Spiel die Möglichkeit, ihre Kreativität voll auszuleben, da VRChat viele Animation, Gesten und sogar eigene Welten erlaubt. So kann man durch eine Handgeste sein komplettes Aussehen verändern, Waffen aus dem Rock ziehen oder sogar zum Super Saiyajin werden.

Das gute an diesem Spiel ist jedoch, dass man nicht nur auf eine virtuelle Brille angewiesen ist, sondern auch ganz normal im sogenannten “Desktop Modus” spielen kann. VRChat ist nicht nur bei Spielern, sondern auch bei Video- bzw. Stream-Creatorn beliebt. Betrachtet man die Aufrufe der Streams und Videos, merkt man ganz schnell, dass VRChat im internationalen Gebiet sehr beliebt sind. Innerhalb einer Woche schafft so zum Beispiel ein “Best Of” Video an die 50.000 Klicks. Und dies bei einem Kanal, der gerade einmal 10.000 Abonennten hat.

Auch Streamer profitieren von diesem Spiel, da viele Streamer durch die Aktivitäten, die man in VRChat erleben kann, nur positive Resultate ziehen können. Internationale Streamer haben es so sehr schnell geschafft eine große und wachsende Community aufzubauen, welche auch Aktiv im Stream vertreten ist. Nachteil für die deutschen Creator ist jedoch, dass in Deutschland dieses Konzept noch nicht so viele Anhänger erhalten konnte, da hier das Angebot relativ klein ausfällt.

Sollte euch der Artikel immer noch nicht Aussagekräftig genug sein, habt ihr in diesem Video die Möglichkeit euch selbst zu überzeugen.