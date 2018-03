Farmer`s Dynasty: Kein Release wegen DMCA

Wer gerne Landwirtschafts-Simulatoren spielt, wird vermutlich auch von Farmer`s Dynasty gehört haben. Der Entwickler Toplitz Productions kommt aus Österreich und sieht sich seit langer Zeit mit einer DMCA Anklage konfrontiert, welche den Titel und den Release bedroht.

Ursprünglich wollte der Entwickler für Anfang 2018 die Veröffentlichung von Farmer`s Dynasty einleiten und hat sich im Vorfeld schon mit ein paar bekannten YouTubern zusammen getan, um im Rahmen von ersten Testvideos, die Stimmung für den Simulator ordentlich anzuheizen. Zum Beispiel hat Tobinator in einigen Folgen bereits ein paar Eindrücke des Werkes von Toplitz Productions vermitteln können.

Doch so schnell das Spiel bei Steam zum Verkauf geboten worden ist, so schnell ist es auch schon wieder herunter genommen worden. Den Grund dafür teilen die fleißigen Entwickler umgehend über die Steam Diskussionen mit. Eine DMCA Anklage soll eingereicht worden sein, auf die Steam sofort mit einer vorläufigen Reaktion – nämlich dem herunternehmen des Titels aus ihrer Bibliothek – antworten musste. DMCA bedeutet übersetzt Digital Millennium Copyright Act und ist mit einer Art Urheberrechtsgesetzgebung für Inhalte aus dem Internet zu vergleichen.

Schnell wurden erste Spekulationen über den Kläger laut. Zuerst traf es GIANTS, die mit dem Landwirtschaftssimulator 2017 den wohl größten Anteil in dieser Branche vertreten dürften. Ein nachvollziehbares Motiv, jedoch möchte Toplitz Productions keine Namen nennen. Zudem arbeiten beide Entwicklerstudios nicht mit der selben Engine, daher wurde diese Theorie schnell entkräftet. Als dann eingeworfen wurde, dass der Entwickler Silden, die mit dem Titel Farm Expert 2017 die gleiche Engine wie auch Toplitz Productions teilen, richteten sich die Proteste gegen das Studio aus der Schweiz. Österreich fügte jedoch in einem Statement hinzu, dass es sich bei dem Kläger nicht um Silden handelt. Doch nun gerät der polnische Publisher PlayWay in die Schussbahn, der bereits öfter in der Vergangenheit nicht zögerte, rechtlich gegen die Konkurrenz vorzugehen.

Da Toplitz Productions den Namen nicht nennen möchte, werden wir es wohl nie mit Sicherheit wissen, jedoch dauern die Verhandlungen bis heute weiter an und ein Versprechen für die Zukunft von Farmer`s Dynasty kann von Seiten der österreichischen Entwickler nicht gegeben werden. Nach wie vor, werden Patches nachgereicht und die Mitarbeiter werkeln immer noch am Titel herum, als würde die Klage nicht im Raum stehen und das Spiel bereits wieder bei Steam im Shop verfügbar sein. Wir drücken die Daumen, dass alles gut wird!