Wie werde ich ein erfolgreicher Streamer?

Es ist im krisengebeutelten Jahr 2020 der Trend schlechthin, das Streaming im Internet. Waren vor einiger Zeit die bekanntesten Größen im Internet lediglich YouTuber, die ihre Videos an bestimmten Tagen hochgeladen haben, so sorgte die Plattform Twitch für eine Art Revolution. Fortan streamte man live und konnte somit gleichzeitig mit seinen Zuschauern interagieren. YouTube sah ebenfalls das Potential des Live-Streamings und ermöglichte seinen Nutzern ebenfalls die Streaming-Funktion. Dennoch zählt Twitch zu den Vorreitern des Streamings und kann bis dato auch die besten Bedingungen vorweisen, so dass die Mehrheit aller Streamer diese Plattform benutzt. Ergo sattelten auch viele YouTuber nach Twitch über oder nutzen beide Plattformen parallel. Perfektioniert haben dies Deutschlands bekannteste Streamer Knossi und Monatana Black. Diese streamen nahezu täglich und laden ebenso täglich ihre Streaming-Highlights auf YouTube hoch. Ein lukratives Geschäft, wenn man die Sponsorenverträge, Klickzahlen und Donations betrachtet. Kein Wunder, warum auch viele Anfänger sich im Streaming-Business beweisen wollen und quasi zum Lets Player aufsteigen wollen. Doch wie wird man Streamer? Was benötigt man in Sachen Equipment und wie schwer ist es eigentlich in puncto Qualität und Popularität mit erfahrenden Streamern mitzuhalten.

Wir wird man Streamer?

Gibt es eine Art Guide wie man Streamer auf Plattformen wie zum Beispiel Twitch werden kann? Oder ist man hier lediglich auf Glück angewiesen? Letztlich lässt sich wohl sagen, dass beide Komponenten – Skill und Glück – ausmachen werden wie erfolgreich man final ist. Elementar für einen erfolgreichen Einstieg ist die eigene Ambition beziehungsweise Leidenschaft sich als Streamer anderen zu präsentieren und sich zu verwirklichen. Nur mit der Intention allein Geld zu verdienen wird man nicht weit kommen. Schließlich muss man für dieses Hobby brennen und diese Begeisterung auch auf den Zuschauer übertragen. Die Zuschauer merken schnell, ob jemand authentisch ist oder eben nicht. Ferner wird neben der eigenen Leidenschaft zum Thema auch passendes Equipment benötigt. Hierbei kann es unter Umständen auch mal tiefer in den Geldbeutel gehen, da ein Streaming PC mit samt Komponenten nicht unbedingt günstig ist. Dennoch bieten sich auch im mittleren Preissegment einige Modelle für den Einstieg als Streamer an. Zwar bietet sich die Playstation 4 auch als Medium zum Streaming an, kann aber in puncto Einstellungsmöglichkeiten nicht mit einem herkömmlichen PC mithalten. Man kann grob sagen, dass ein PC zum Streamen mindestens über eine mittlere Leistung verfügen muss. Schließlich muss der Streaming PC das Spiel sowie die Tools zum Streamen optimal abrufen können.

Was muss ich bei einem Streaming PC beachten?

Wie bereits beschrieben reichen auch PC-Modelle mit mindestens mittleren Leistungen. Hierbei sollte man auf folgende Komponenten Wert legen. Zum einen ist die Grafikkarte ein elementarer Bestandteil zum reibungslosen Ablauf beim Spielen. Eine GeForce GTX 1060 sollte für den Anfang genügen. Nach oben sind preislich hingegen keine Grenzen gesetzt. Ebenso muss der Grundbausatz des Streaming-PCs stimmen und ordentlich abgestimmt sein. Eine Intel Core i5 mit bis zu 16 GB Ram würden für einen guten Start ausreichend sein. Je nach Spiel und Begeisterung zum Streaming können bestimmte Teile optimiert beziehungsweise upgegradet werden. Nachdem man mit seinem Streaming PC den Grundbaustein gelegt hat, sollte man sich Gedanken bezüglich der Streaming Plattform machen. Welche Streaming Plattform man hierzu wählt bleibt den eigenen Präferenzen überlassen. Jede Plattform, egal ob klein oder groß, hat seine Vor- und Nachteile, die man letztlich abwägen sollte.