Geld mit Gaming verdienen

Angeblich ist ein Drittel aller mehr als 7 Milliarden Menschen am Zocken interessiert. Wenn Sie sich also von der Masse abheben wollen, und mit Videospielen echtes Geld verdienen möchten, dann wartet harte Arbeit auf Sie. Denn Preisgelder in Millionenhöhe, ewigen Ruhm und Fame, kann man nicht einfach so erlangen.

Die riesige Spielindustrie lockt

120 Milliarden Dollar machen Spieler, Konsolenhersteller und alle daran beteiligten Mitarbeiter im Jahr an Umsatz. Die Monetarisierung von Videospielen hat genauso zugenommen, wie auch die professionelle Entwicklung, Vermarktung und das Zocken selbst. Dabei ist es egal, ob es sich um anspruchsvolle 3D Spiele handelt, Konsolen, wie die von Xbox oder Playstation, oder Browsergames in einer virtuellen Spielothek, oder einfache Games wie Candy Crush. Es teilen sich zwei Gruppen den Profit der Spielebranche. Auf der einen Seite die Hersteller und Spieleentwickler, auf der anderen Seite die Gamer.

Wie werden Sie also selbst ein erfolgreicher Gamer?

Um ein Stück vom Kuchen im eSport-Business abzubekommen, müssen Sie sich so richtig anstrengen.

Die beste Ausrüstung

An Technik lassen sich die professionellen Gamer nur das Beste nach Hause liefern. Achten Sie darauf, einen ordentlichen Bildschirm zu haben, damit Ihre Augen geschont werden. Eine ergonomische Tastatur, genauso wie ein rückenschonender Stuhl sind ein absolutes Muss. Am allerwichtigsten jedoch ist die Konsole und die Internetverbindung. Hier sollten keine Kosten und Mühen gescheut werden, auf das Allerbeste aufzurüsten. Beim PC streiten sich die Geister. Sie müssen hierbei überlegen, was Sie für das Spiel Ihrer Wahl an Ausrüstung brauchen. Vielleicht kommt auch eine besondere Maus infrage, ein zusätzliches Steuerbord oder besondere Headsets.

Finden Sie Freunde und eine Fanbase

Für jedes Spiel ist die Community groß. Trauen Sie sich ruhig, die berühmten Spieler anzuschreiben, vielleicht entwickelt sich ja eine Freundschaft. Seien Sie auch genauso nett zu den Neuzugängen, denn Ihnen hat oder wird man auch helfen, wenn Sie neu im Spiel sind. Wenn Sie Freundschaften schließen, können Sie viel über die Szene herausfinden, und eventuell viele gute Tipps und Tricks erfahren. Außerdem üben Sie sich darin, ein Teamplayer zu sein. Vielleicht finden Sie auch die ein oder andere Person, mit der Sie später eine Gilde oder ein Team gründen möchten.

Ganz viel üben

Selbstredend müssen Sie den Großteil Ihres Tages vor dem Bildschirm verbringen, um dort das Spiel so lange zu üben, bis Sie es theoretisch auch mit geschlossenen Augen weiterspielen können. Denn es geht nicht nur darum, ausreichend gut zu spielen, dass es anderen auffällt, sondern eine überragende Leistung hinzulegen, die ihresgleichen sucht. Möchten Sie einen Bekanntheitsgrad erreichen, dann reicht mittelmäßiges Spielen raus. Wollen Sie aber richtig Geld verdienen, so müssen Sie so lange zocken, bis die Finger bluten.

Nehmen Sie an Turnieren teil

Hier können Sie wirklich wertvolle Erfahrungen sammeln. Denn in einem Turnier lernen Sie, wie Sie mit Druck umgehen müssen, und bekommen einen realistischen Eindruck davon, wie Sie auch in großen Wettkämpfen abschneiden werden. Selbst wenn Sie hier nicht zu den ersten drei oder sogar unter die ersten 100 zählen, so ist dabei sein doch alles, solange Sie ordentlich daraus etwas lernen.

Gute und schlechte Verlierer

Auf keinen Fall sollten Sie sich als schlechter Verlierer erweisen. Im Internet vergisst niemand etwas, und haben Sie erst den Ruf weg, ein jähzorniger Mensch zu sein, oder schlimmer noch, ein schlechter Verlierer, dann werden Sie bald keine Fanbase mehr haben. Denn beim Spiel ist es nun mal so, dass es nur zwei mögliche Auswege gibt: Sieg oder Niederlage.

Gerade am Anfang werden Sie sehr häufig unterliegen, bis Sie irgendwann nach genug Training den Sieg für sich entscheiden können. Daher ist es umso wichtiger, dass die richtige Einstellung zutage gefördert wird. Seien Sie ein Teamplayer, beweisen Sie sich in Wettkämpfen und Turnieren, freunden Sie sich mit anderen Gamern an und genießen Sie das Spiel, auf Ihrem Weg ganz nach oben.