Spielfortschritte und Daten wiederherstellen

Gerade Gamer sind in puncto Nutzung und Handhabung der elementaren Gerätschaften gut informiert. Demnach ist auch jedem Gamer bewusst, dass gerade am PC oder am Notebook Partitionen schnell einmal und vor allem ungeplant korrumpiert werden können. Somit ist die Nutzung einzelner Daten nicht mehr möglich. Ganze Partitionen können von jetzt auf gleich vom System erst gar nicht mehr erkannt werden. Ob Speicherstände, wichtige Daten oder spielrelevante Dateien, ein korrektes Ausführen des Programmes oder des Spiels ist somit nicht mehr möglich. Doch obwohl das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, lassen sich solche fehlerhaften, defekten oder gelöschten Daten in der Regel problemlos wiederherstellen. Mit einer Datenrettung Freeware kann schon früh geschaut werden, ob man gelöschte Daten wiederherstellen kann. Meist lassen sich so korrumpierte Partitionen wieder komplett herstellen.

Externe Festplatte fehlerhaft und defekt

Externe Festplatten sind für viele Gamer ein probates Mittel zur Zwischenspeicherung von Spielen oder Spielständen. Jedoch sind externe Festplatten nach einer gewissen Zeit anfällig für Probleme. So kann eine falsche Lagerung bereits dazu führen, dass diese Platte nicht mehr korrekt die Daten, die benötigt werden, abliefert. Ergo ist ein Spielen oder ein Zugreifen auf bestimmte Games nicht mehr ohne Weiteres möglich. Wer dem Vorbeugen möchte, sollte darauf achten, dass die externen Festplatten sorgfältig gelagert werden. Ist jedoch die Festplatte defekt, greifen viele zur allseits bekannten Notlösung, der Formatierung. Erst nach einer Formatierung kann die Festplatte zum Spielen wieder ohne Probleme genutzt werden. Jedoch sind viele wichtige Daten in dem Fall gelöscht. So denkt zumindest ein Großteil der Nutzer. Denn selbst nach diesem übereilten Schritt können Daten noch gerettet und wiederherstellt werden. Denn eine herkömmliche Formatierung löscht in der Regel nicht die Daten selbst, sondern lediglich die zugehörigen Adressen. Mit dem EaseUS Data Recovery Wizard könnten sich somit mitunter alle wichtigen und benötigten Daten wiederherstellen lassen. Der Recovery Wizard von EaseUS behandelt jedoch nicht nur Festplatten, sondern ebenso weitere externe Speichermedien wie SD-Karten und USB Laufwerke.

Alles in allem wünscht man sich natürlich keinen Datenverlust aufgrund von Viren, Formatierung oder korrumpierter Partitionen. Das Wissen jedoch, dass man verlorene Daten aufgrund ausgereifter Tools kostenlos und unkompliziert retten und wiederherstellen kann, lässt einen zusätzlich angenehmer schlafen.