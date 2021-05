Die beliebtesten Handy Spiele 2021

Für spannende Glücksspiele muss schon lange niemand mehr das Haus verlassen. Gespielt und gezockt wird heutzutage online und zwar mit dem Smartphone oder mit dem Tablet. Beide Geräte sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und es gibt wohl kaum jemand, der sein Haus ohne Handy verlässt. Für einen aktuellen Blick auf das Handy ist immer Zeit.

Weltweit sind es mehr als 2,4 Milliarden Smartphone-Besitzer, von denen rund 58,86 Prozent Android-Spieler die beliebten Handy Games nutzen.

Und es werden täglich mehr. Daher ist es auch kein Wunder, dass die Softwareentwickler und Glücksspielanbieter sich selbstverständlich nach den Gepflogenheiten der User richten. Heutzutage gibt es für jede Art von Spielspaß den passenden Anbieter und die passende App.

Jeder Handy- oder Tablet-Besitzer zockt und wettet zwischendurch – dabei spielt es keine Rolle, ob man sich auf Reisen, im Wartezimmer oder im Zug befindet. Täglich steigt die Zahl der User, die lieber mit Handy oder Tablet ein Online Casino betreten. So lassen sich perfekt Wartezeiten überbrücken und auf Reisen ist man außerdem noch bei seinem Glücksspielanbieter über die wichtigsten Angebote und Aktionen stets auf dem Laufenden.

Puzzle

Mehr als die Hälfte aller Smartphone-Nutzer spielen Puzzle – darunter sind hauptsächlich weibliche Spieler. Angry Birds, Tetris oder Candy Crush sind äußerst beliebt, weil diese Art von Puzzle-Spiele zwar leicht zu verstehen, aber dennoch knifflig zu lösen sind. Sie erfordern Logik und schnelles Denken und sie können sehr flott mit den Fingern (im Gegensatz zu Shootern und Rennspielen) bedient werden: Einfach nur tippen oder ab und zu wischen.

Arcade

Arcade-Spiele haben heutzutage Hochkonjunktur auf den Smartphones und Tablets. Sie sind bereits seit der goldenen Spielhallenzeit der Videospielautomaten in den 70-er Jahren ein Begriff. Sie sind nicht allzu komplex aufgebaut und funktionieren sehr einfach und unkompliziert. Spiele im Arcade-Modus unterscheiden sich vom normalen Spielmodus durch schnelles, geschicktes Game Play. Hier geht es rein um den Spielspaß ohne Rücksichtnahme auf die Story oder sonstige andere Elemente wie beispielsweise das Rätseln bei einem Quest.

Casino und Slots

Casinospiele und besonders die Slots sind an Beliebtheit kaum zu übertreffen. Das liegt daran, dass Online Casinos Spielern großzügige Bonusangebote offerieren und kostenlose Automatenspiele erlauben. Mit Bonus und Freispielen lassen sich beste Gewinne erzielen, manchmal sogar ohne dass man eine Einzahlung leisten muss. Außerdem können alle Spiele in einem Online Casino mit dem Handy oder Tablet sowie auch offline gespielt werden. Der Vorteil von Casinospielen mit einem mobilen Endgerät gegenüber der Desktopversion liegt auf der Hand: Das Handy hat jeder immer und überall dabei. Daher kann es auch immer und überall zum Spielen eingesetzt werden. Alle Funktionen eines Online Casinos können außerdem auch mobil genutzt werden: Ein- und Auszahlungen, Bonusangebote oder Freispiele annehmen oder das Konto verwaltet werden.

Action

Die spannenden Action Spiele für die mobilen Endgeräte bieten Kämpfer-Simulatoren, realistische 3D-Flugsimulatoren mit Kampfjets, alle Arten von Waffen sowie alle Arten von Avataren sowie jede Menge Live Action. Cyberika von Kefir ist ein brandneues Action-RPG, das vermutlich jedem Genre-Fan gefallen wird. Das Gratisspiel ist vollgepackt mit stylischen, aber auch ausgeflippten Punks, Kampfrobotern und Cyber-Ninjas. Auch Hero Hunters (Hothead Game) ist ein ebenso actionreicher Shooter wie Guns of Boom.

Strategische Spiele

Der Vorteil strategischer Spiele besteht darin, dass dieses Genre optimal für Handy und Tablets durchdacht ist. Beliebte Spiele sind Clash Royale, Rise of Kingdoms, State of Survival oder The Battle of Polytopia. Auch Echtzeit-Strategiespiele wie das Genre Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) können mobil gespielt werden. Sie ermöglichen den Spielern, die Kontrolle über einen einzelnen Helden im Spiel zu übernehmen. Jeder von ihnen hat nämlich bestimmte Fähigkeiten, die er umsetzen kann, um seine Gegner zu besiegen. Mindestens zwei Teams treten innerhalb einer Karte gegeneinander an, wobei bei einigen Mobas das Ziel ist, die Basis der Gegner zu zerstören oder das gegnerische MOBA-Team auszuschalten.

Fazit

Das Spielejahr 2021 wird auf keinen Fall langweilig werden – besonders was die Handy Games betrifft. Hier werden wöchentlich und monatlich hunderte Spiele in allen möglichen Genres neu veröffentlicht. Ob Schlacht-, Strategie-, Action-, Puzzle- oder Arcade-Games, es wird jeder auf seine Kosten kommen und in den Angeboten wird jeder seinen Spielertyp wiederfinden. Das Gleiche gilt für die vielen Online Casinos, die ständig neue einzigartige und spannende Spiele sowie neue attraktive Boni zum Generieren von besten Gewinnen bieten.