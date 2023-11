Innovationen im Gameplay: Wie EA Sports FC 24 das virtuelle Spielerlebnis neu gestaltet

Es ist einmal wieder so weit. Eine neue Saison des virtuellen Fußballs hat gestartet. Und das direkt einmal mit einer ungewohnten Neuerung. Nicht mehr länger handelt es sich namentlich um die FIFA-Reihe, sondern in diesem Jahr ziert der Schriftzug EA Sports FC 24 das Cover des Spiels. Für jene, die nun um ihre liebsten Spielmodi bangen, kann direkt Entwarnung gegeben werden. Natürlich ist es auch dieses Jahr möglich, sich im beliebtesten Modus, dem Ultimate-Team-Modus hochzuspielen und sich durch Online Wettbewerbe wie die Weekend League kostenlos Packs zu erspielen, die dann wie Free Spins ohne Umsatzanforderungen genutzt werden können, um auf die besten Gewinne zu hoffen. Wir möchten Ihnen zeigen, welche Neuerungen es in diesem Teil der weltweit beliebtesten Fußballsimulation gibt und wie innovativ diese wirklich sind.

Verbesserte Animationen

Wie jedes Jahr, wurde natürlich auch in diesem wieder einmal kräftig an den Animationen gearbeitet, um ein noch realistischeres Spielerlebnis zu erschaffen. Das Stichwort lautet hier dieses Jahr HyperMotion V. Dahinter verbirgt sich eine neue Technologie, die mithilfe von künstlicher Intelligenz noch besser die Bewegungsabläufe der Spieler im echten Leben nachvollziehen und auf den virtuellen Platz übertragen kann. Während früher nämlich Spieler in ein Studio eingeladen wurden, um dort außerhalb des echten Platzes ihre Bewegungsabläufe festzuhalten, wird nun auf Spielszenen aus echten Spielen zurückgegriffen. Das Resultat: Noch realistischere Animationen.

Signature Skills

Im neuen EA FC24 hat jeder Spieler einen eigenen Spielstil. Je nachdem, welchen Spielstil ein Nutzer innehat, erhält er individuelle Fähigkeiten, die ihn von anderen Spielern abgrenzen. So erhalten einige Angreifer beispielsweise eine gesteigerte Schusskraft, während es einigen Verteidigern einfacher fällt, den Ball nach einem Tackling unter Kontrolle zu bringen. Dies sind aber nur zwei Beispiele von vielen. Es gibt also einiges zu entdecken. Interessant ist auch zu wissen, dass einige Spieler gleich mehrere solcher Eigenschaften vereinen. Einer der Überflieger der letzten Jahre, Erling Haaland, verfügt beispielsweise über gesteigerte Schusskraft, Kopfballstärke und Akrobatik. Eine echte Wunderwaffe im Angriff also.

Erstmals Frauen und Männer in einem Team

Der Ultimate-Team-Modus erlaubt seit Fifa 10, dass Spieler sich ihr persönliches Traum-Team zusammenstellen und dabei die Grenzen von Mannschaften und Ligen überkommen können. Ab diesem Teil werden erstmals auch Frauen in den Spielmodus integriert und so können geschlechtergemischte Mannschaften aufgestellt werden. Natürlich sind aber auch reine Frauen- oder Männermannschaften weiterhin möglich.

Die neuen Ikonen

Bereits seit FIFA 14 gibt es Legendenkarten, mit denen die Spieler ihre größten Idole aus vergangenen Zeiten zumindest virtuell wieder auf den Fußballplatz bringen konnten. Zunächst exklusiv für die Xbox, kamen die Legenden dann unter dem neuen Namen Ikonen auch auf die anderen Plattformen. Seither fiebern die Spieler weltweit gespannt darauf hin, zu erfahren, welche Ikonen im neuen Teil enthalten sein werden und von welchen es heißt, Abschied zu nehmen. Auch bei EA Sports FC 24 hat sich natürlich einiges getan, was die Auswahl an Fußball Ikonen angeht.

Bekannte Gesichter einer noch nicht so weit zurückliegenden Generation

Bei der Auswahl der Ikonen wird nicht nur darauf geachtet, welche Karriere besonders weit zurückliegt. Unter anderem hat es Franck Ribéry zum Beispiel bereits in das Spiel geschafft. Im vorherigen Teil konnte man ihn noch als aktiven Spieler nutzen. Ribéry ist einer von drei neuen männlichen Vertretern unter den Ikonen. Die anderen sind der Engländer Bobby Charlton und der Brasilianer Zico.

Nun auch weibliche Ikonen

Da es nun auch weibliche Spielerinnen bei Ultimate Team gibt, betrifft das natürlich auch die Ikonen. Unter anderem hat es die vielleicht größte Legende des deutschen Frauenfußballs, Birgit Prinz, in das Spiel geschafft. Insgesamt haben es diese fünf Frauen als Ikonen in das Spiel geschafft:

Hamm (93)

Prinz (92)

Sawa (91)

Abily (90)

Smith (89)

Neuerungen im Karriere-Modus

Der Karrieremodus wurde komplett überarbeitet und erlaubt nun, noch weitreichendere Entscheidungen zu treffen, was die Geschicke des eigenen Vereins angeht. Unter anderem können Sie nun eigenmächtig Personalentscheidungen fällen und beispielsweise einen Manager oder eine Managerin ernennen. Neben dem Geschehen auf dem Platz wird nun also auch ein größerer Fokus auf das Geschehen im Verein an sich gelegt.

Mehr Kontrolle auf dem Platz

Aber auch auf dem Platz tut sich etwas. So können Sie zu Anfang aus sieben verschiedenen Taktikkonzepten auswählen, je nachdem, welches am besten zu Ihrer Spielphilosophie passt. Dies sind die verfügbaren Konzepte:

Standard

Flügespiel

Tiki-Taka

Konter

Gegenpressing

Kick & Rush

Abwehrriegel

Abhängig von der gewählten Taktik ändert sich das Verhalten Ihrer eigenen Mannschaft auf dem Spielfeld entsprechend. Die einzelnen Konzepte können dann aber auch noch einmal individualisiert werden. Es handelt sich also keineswegs um starre Vorgaben, sondern lediglich um grundlegende Ideen, die dann noch weiter ausgetüftelt werden können. In diesem Zuge wurde auch das Scouting-Konzept angepasst, sodass nun gezielt Spieler gesucht werden können, die perfekt zu einem bestimmten Taktiksystem passen. Generell wurde das Scouting weiter verfeinert und bietet nun deutlich mehr Möglichkeiten.