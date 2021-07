Slot-Gaming in den Streaming Trends

Kaum ein Genre ist im Streaming derartig kontrovers diskutiert wie das Slot-Gaming. Casino-Streams sind dabei weiterhin rasant im Kommen. Lets Players sehen das somit nicht immer positiv. Einer der bekanntesten Casino Streamer war Knossi. Er gewann in kürzester Zeit durch seine unterhaltsame Art Slots zu spielen viele Sympathien. Nachdem er Rekorde um Rekorde brach sagte er letztlich dem Glücksspiel ab. Auch im wahren Leben scheint sich Jens Knossalla beim Glücksspiel ein wenig zurückzunehmen. Nachdem Knossi die Bühne verlassen hat, klafft natürlich ein Riesenloch in dieser Streaming-Nische. Viele ambitionierte Streamer wollen mit ihren Live-Streams diese Lücke nun füllen.

Online Casino im Kommen

Die Lücke, die Knossi hinterlassen hat, wird akuell hart umkämpft. Sofern man sich einmal die Genres der beliebtesten Streams anschaut, stößt man direkt auf viele Casino Spiele. Die meisten Spieler zeigen in ihren Lets Plays immer die angesagtesten Slot-Spiele. Die Zuschauer können ihnen teilweise über Stunden beim Zocken zuschauen. Einige Streamer versuchen sich an immer neuen Slot-Maschinen, um eine gewisse Abwechslung hereinzubringen. Auch neue Red Tiger Spiele sind bei Streamern sowie Zuschauern sehr gefragt. Dabei ist es gar nicht die Spielsucht, die viele dazu verleitet zuzuschauen. Knossi hat dies damals in Perfektion vorgemacht. Es geht schlichtweg um Unterhaltung. Viele der Zuschauer spielen nicht einmal im privaten Leben. Oftmals genügt es sich von den Experten und den Leuten mit viel Geld beim Gambling berieseln zu lassen.

Wohin geht der Trend rund um die Slot-Spiele

Aktuell besteht beim Gambling große Nachfrage. Vor allem die neue Gesetzeslage in Deutschland scheint dies bei Neueinsteigern zusätzlich ein wenig zu beflügeln. Es müssen hierbei lediglich ein paar Einschnitte beim Einsatz gemacht werden, um größere Verluste und unkontrolliertes Spielen zu vermeiden. Einige Kampagnen klären in diesem Fall auf und sollen somit präventiv helfen. Ob sich der Trend beim Streaming weiterhin nach oben entwickelt bleibt jedoch abzuwarten. Wie auch Knossi sehen viele das Slot-Streaming als eine Art Sprungbrett. Mittlerweile ist Knossi einer der beliebtesten Streamer Deutschlands. Mit seinen Aktionen und Shows sorgt er regelmäßig für Begeisterung und hohe Zugriffszahlen. Bisher konnte noch keine Einzelperson den ehemaligen Live-Gambler adäquat ersetzen.