Sind Online-Spiele die Zukunft?

Black Jack ist eines der ältesten und beliebtesten Glückspiele der Welt, das nahezu in jedem Casino mit klassischen Spieltischen angeboten wird. Populär ist es zum einen, weil die Regeln universell nahezu gleich und einfach zu erlernen sind, zudem wird es stets gegen den Croupier gespielt, nicht gegeneinander – wobei sich die Gewinnverhältnisse zugunsten des Spielers auswirken. Mit der Zunahme von Online-Casinos und deren jüngsten, offiziellen Legalisierung in Deutschland stellt sich jedoch die Frage, ob die meisten Spiele in Zukunft übers Internet stattfinden werden. Zahlreiche seriöse Anbieter haben Black Jack bereits in ihrem Repertoire – doch kann der Spannungs- und Unterhaltungswert dabei den traditionellen Spielrunden gleichkommen?



Das Ziel bei Black Jack ist ganz einfach: mit dem Zahlenwert 21 einen Black Jack landen, oder ihm so nah wie möglich kommen, ohne den Wert zu überschreiten. Daneben gibt es diverse Finessen beim Spiel, wie Insurance – eine Versicherung gegen den Croupier, wenn dieser als erste Karte ein Ass zieht, das „Splitten“ einer Hand, Double Down – das Verdoppeln des Einsatzes – oder Surrender, wobei der Spieler durch Aufgeben nur die Hälfte seines Einsatzes verliert. Der Bust ist eine Wette darauf, dass der Croupier sich „überkaufen“ wird und über die 21 hinausschießt. Gewinnt der Spieler mit einem Black Jack, liegt sein Gewinn im Verhältnis 3:2, während die Bank nur mit einem 1:1 Verhältnis gewinnt. Der Spieler kann seinen Einsatz verdoppeln und den Croupier ebenfalls dazu zwingen, oder eben sein Blatt splitten – was dem Croupier nicht möglich ist.

Während das Spiel seit dem 18. Jahrhundert in Spielbanken auf der ganzen Welt gespielt wird, gewann es in den vergangenen Jahren immer stärkere Relevanz im Internet. Die Auswahl ist dabei groß, weshalb es wichtig ist einen seriösen Anbieter zu finden. Etablierte und lizenzierte Online-Casinos mit Black Jack lassen sich beispielsweise unter spielbank.com.de/online-casinos/blackjack/ finden, wo man gleichzeitig wertvolle Tipps erhält, worauf man bei der Wahl einer Plattform achten sollte, was Zahlmöglichkeiten, Lizenzvergabe und die Kriterien einer guten Seite betrifft.

Generell ist anzunehmen, dass die Bedeutung des elektronischen und virtuellen Spielens von Black Jack in den kommenden Jahren stark zunehmen wird. Während in den vergangenen Monaten die meisten großen terrestrischen Spielbanken geschlossen blieben, gewöhnten sich viele Menschen daran ganz bequem von daheim oder mobil über das Smartphone von jedem Ort aus zocken zu können. Auch das Vertrauen in E-Commerce im Allgemeinen, aber auch Online-Glückspiel nimmt immer weiter zu. Bereits 2,21 Milliarden Euro wurden laut Statistik 2019 im sogenannten „nicht regulierten Markt“ an Bruttospielerträgen erwirtschaftet, im Vergleich zu 11,07 Milliarden Euro im regulierten Markt. Reguliert bezeichnet dabei den staatlichen, legalen Markt aus Lotto, Toto und lizensierten Betreibern. Der nichtregulierte Markt war bisher in Deutschland ein rechtlicher Graubereich – offiziell nicht zugelassen, dennoch schwer zu unterbinden. Viele Anbieter etablierten ihre Server ganz einfach im Ausland, in Ländern wie Gibraltar, Malta oder auch der Isle of Man, wo Online-Gambling schon lange erlaubt ist. Auch Schleswig-Holstein ging seit Jahren einen Sonderweg und erlaubte bestimmten Betreibern im Internet das absolut legale Operieren. Von wo sich die Spieler also einloggten, ließ sich schwer nachvollziehen und kaum strafrechtlich verfolgen, weshalb dieser nichtregulierte Markt weitgehend akzeptiert war.



Am 1. Juli trat nun der neue Glückspielstaatsvertrag in Deutschland in Kraft, der Online-Glückspiel länderübergreifend legalisiert, wenngleich unter strengen Auflagen, was Lizenzen, Spielerkonten, Einzahlungslimits und natürlich Jugendschutz und den Schutz vor Spielsucht betrifft. Eine bundesweite Behörde wurde zur Lizenzvergabe und Überwachung der Regeln ins Leben gerufen.

Die Zukunft von Black Jack wird demnach wahrscheinlich im Online-Bereich liegen – was wiederum Fragen über den Spannungs- und Unterhaltungswert aufwirft. Kann das Spielen allein in einem Browser-Fenster oder einer App wirklich so fesselnd sein wie am Spieltisch eines echten Casinos? Hier tut sich technologisch gerade eine Menge, denn generell kann Black Jack im Internet live und nicht-live gespielt werden. Bei nicht-Livespielen zieht man die Karten von einem Computer, Live-Spiele hingegen verwenden Streaming-Dienste, dank derer man die Karten tatsächlich von einem echten Croupier erhält, man sich also in ein Live-Spiel einloggt und aus der Ferne ganz wie in einer Spielbank spielt, was das Erlebnis natürlich weitaus authentischer macht. Dabei setzen die Betreiber auf sichere, schnelle Verbindungen über WLAN, damit es zu keinen Verzögerungen im Spielablauf kommt. Noch unterhaltsamer geht es bei sogenannten Black Jack-Partys zu, wo den Spielern mehrere Croupiers gleichzeitig zur Auswahl zur Verfügung stehen, während Pre-Decision Black Jack das Tempo erhöht – die Spieler können hier ihren Einsatz bereits machen, wenn der erste Spieler noch am Zug ist.

Häufig diskutiert wird, ob es bei Black Jack in erster Linie auf Glück und eine gute Hand ankommt, oder strategisches Geschick zum Gewinn verhelfen kann. Eine bekannte Methode ist in diesem Zusammenhang beispielsweise das „Kartenzählen“, bei dem jede Karte einen numerischen Wert zugesprochen wird, je nach der Bilanz der aufgedeckten Karten lässt sich dann berechnen, ob in der Mehrheit Karten mit hohem oder niedrigem Zahlenwert im Stapel verblieben sind – und entsprechend der Einsatz erhöhen oder verringern. Mittlerweile gibt es zahlreiche Online-Rechner, die es erlauben diese Wahrscheinlichkeit ohne großes Kopfrechnen und in hoher Geschwindigkeit zu berechnen. Auch dies könnte das Spielen von Black Jack online noch spannender machen – denn während man am echten Spieltisch wohl in erster Linie auf seine eigene Konzentration und sein Rechenvermögen angewiesen war, ist es per Internet doch weitaus einfacher, schnell nebenher die Gewinnchancen zu kalkulieren und entsprechend zu setzen.



Keine Frage, Black Jack wird auch in Zukunft nichts an seiner Faszination einbüßen, und die Angebote online sind derart vielseitig und technologisch fortschrittlich, dass sicherlich immer mehr Fans des Spiels auf digitale und Live-Streaming Angebote umsteigen werden.