Die Indie-Videospiele des Jahres 2021, auf die man sich freuen kann

Es war großartig, sich diese kommenden Spiele anzuschauen. Dieses Jahr wird es eine Fülle von faszinierenden, bizarren und schönen Spielen geben, auf die man sich freuen kann. Alle Spiele auf dieser Liste werden im Laufe des Jahres 2021 erscheinen, und jedes davon hat ein hochgestecktes Ziel zu erreichen. Es gibt ein paar Detektivkrimis im Noir-Stil und ein paar handgezeichnete Vergnügen in dieser Sammlung.

Natürlich sind das nicht alle großartigen Spiele, die im Jahr 2021 erscheinen werden; es gibt einfach zu viele, um sie aufzuzählen.

Saturnalia

Saturnalia ist ein elegantes Survival-Horror-Spiel, das 2021 im Epic Games Store erscheinen wird. Das Spiel spielt im Jahr 1989 in Sardinien, Italien, in einer alten Stadt mit einer seltsamen Tradition – und jedes Jahr verschwinden Menschen. Der Kunststil von Saturnalia fällt dabei am meisten auf. Er ist anders als alles, was ich je gesehen habe!

Chaotic Era

Chaotic Era, ein intergalaktisches Echtzeit-Strategiespiel in Schwarz-Weiß von Entwickler BOBBY, sieht ziemlich stylisch aus. Laut dem Entwickler übernehmen Sie die Rolle eines hochentwickelten KI-Systems, das von einem der größten Megakonzerne der Menschheit geschaffen wurde. Landen Sie das letzte Flucht-Raumschiff der Erde auf einer neuen Welt, um die menschliche Zivilisation neu zu starten.

Goodbye Volcano High

Goodbye Volcano Hight, ein narratives Spiel über eine Gruppe von Dinosauriern im Highschool-Alter, die das Leben kennenlernen, während sie sich dem Schulabschluss nähern, wird vom kanadischen Entwickler KO OP entwickelt. Es ist ein cineastisches Spiel “über das Ende einer Ära und den Beginn einer Liebesgeschichte”, wie es in der Beschreibung heißt.

Skatebird

Eine Zeit lang hat mich Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 zurückgehalten, aber das Skateboard-Spiel, auf das ich mich am meisten freue, ist SkateBird von Glass Bottom Games. Skateboarding-Vögel!

Das Spiel SEASON von Scavengers Studio

Season wurde gerade bei den The Game Awards 2020 vorgestellt und war eines der herausragenden Spiele der Veranstaltung. Das Spiel scheint ein ambientes Vergnügen zu sein, in dem eine Frau Erinnerungen an eine schöne, rätselhafte Welt sammelt.

Eine Highschool-Romanze mit einem Raptor-Freund

Raptor Boyfriend: A High School Romance ist ein Spiel über einen schüchternen, unbeholfenen Jugendlichen auf der Suche nach Liebe in den 1990er Jahren, entwickelt von Rocket Adrift. Es ist ein Dating-Simulator und ein visueller Roman, in dem die Spieler die Rolle von Stella übernehmen, einem kryptischen Jugendlichen, der sich mit einer Fee, einem sprechenden Velociraptor und einem Bigfoot anfreundet. Das Spiel wird als Jugenddrama aus den 1990er Jahren beworben, und so sieht es auch aus, mit dramatischen Telefongesprächen, Knutschsessions und Kassettenaufnahmen. Der Grafikstil ist wirklich atemberaubend.

Anno: Mutationem

ANNO: Mutationem ist ein Cyberpunk-Spiel von Entwickler ThinkingStars und Herausgeber Lightning Games. Es hat ein ziemlich einzigartiges Design, das 2D- und 3D-Grafiken kombiniert.

Nuts

Eichhörnchen sind der Mittelpunkt des Spiels Nuts. Es hat einen ganz eigenen Kunststil, der fantastisch aussieht. Der Spieler wird “das Geheimnis aufdecken, das die neugierigen Kreaturen verbergen”, indem er diese Eichhörnchen beobachtet. Ich persönlich bin begeistert davon.

She Dreams Elswhere

She Dreams Elsewhere spielt in einem Traum, wie Sie vielleicht schon erraten haben. Das Indie-Spiel wird als ein Abenteuer-Rollenspiel mit einer surrealistischen Atmosphäre beschrieben – die perfekte Kulisse für einen schrecklichen Traum. Die Musik von Mimi Page ist einfach wunderschön.

Venba

Venba ist ein “narratives Kochspiel”, das laut dem Entwickler Visai Games im Kanada der 1980er Jahre spielt. Die Spieler haben die Aufgabe, vergessene Rezepte zu kochen und auswendig zu lernen, wobei sich das Spiel um eine indische Mutter dreht. Der Entwickler beschreibt es als eine Erzählung über “Familie, Liebe, Trauer und mehr”.

Chinatown Detective Agency

Wir bringen noch vor Ende 2020 ein umfangreiches Cyberpunk-Videospiel auf den Markt. Doch das Genre hat noch mehr zu bieten, wie Chinatown Detective Agency beweist. Es spielt in einem schlichten, futuristischen Singapur im Jahr 2032. Es scheint eine faszinierende Zukunft zu sein, die von dem in Singapur ansässigen Unternehmen General Interactive Co.

30XX

Die lebendige Umgebung von 30XX scheint rasant und dramatisch zu sein, mit einem großartigen Soundtrack. Vom Aussehen her ähnelt es Mega Man X, allerdings behauptet der Schöpfer, dass es den “Wiederspielwert eines aktuellen Roguelikes” hat. Co-op ist auch eine Möglichkeit. Wenn Sie 20XX mögen, wird Ihnen auch dieses Spiel gefallen.

Mundaun

Seit der Ankündigung von Mundaun bin ich von seiner Ästhetik fasziniert. Das Spiel ist mit Bleistift gezeichnet und erzählt eine Horrorgeschichte, die in einer “dunklen, abgelegenen Region der Alpen” spielt. Die Optik allein reicht schon aus, um die Spieler zu verführen, aber es sind die Geschichte und das Gameplay, die dieses Spiel so sehenswert machen.

Schlussgedanken

Denken Sie daran, dass alle diese Spiele noch nicht veröffentlicht sind. Dieses Jahr ist ein gutes Jahr für Indie-Spiele, und bis Dezember werden weitere Spiele veröffentlicht werden. Bis dahin bleiben Sie wachsam und haben Sie Spaß beim Spielen!