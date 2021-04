Among Us startet mit neuer Map durch

Es ist aktuell das Multiplayer-Spiel schlechthin. Grund genug, dass nahezu alle Lets Player diesen Trend aufnehmen und den Hype-Train besteigen. Doch Hype hin oder her, das cartoonartige Multiplayer-Spiel, welches auf dem Notebook komplett kostenlos gespielt werden kann, ist in seiner simplen Form auch ein Garant für Spaß und Unterhaltung. Vor allem in der Zeit der Pandemie erfreut sich Among Us großer Begeisterung und führt Freundeskreise zumindest digital wieder ein wenig zusammen. Jüngst brachten die Entwickler auch eine neue Map auf den Markt, welche fortan von allen Spielern genutzt werden kann. Im Gegensatz zu den alten Maps ist diese jedoch ein wenig komplexer und beinhaltet zudem neue Mini-Aufgaben. So kommt es auch, dass die neue Map von Among Us in nahezu jedem Lets Play derzeit rauf und runter gespielt wird.

Was bietet die neue Map „Airship“?

Zu aller erst muss man sagen, dass die neue Map „Airship“, also Luftschiff nicht zwingend etwas für Einsteiger und kleinere Gruppen ist. Die Map ist nämlich derzeit die größte Map, die bei Among Us zu finden ist. Demnach gibt es auch viele neue Fortbewegungsmittel wie unter anderem bewegliche Plattformen. Auch das Benutzen von Leitern ist nun erstmalig möglich. Auch neu ist die Tatsache, dass man beim Start drei verschiedene Spawn-Punkte wählen kann. Ergo starten nicht alle Spieler an derselben Stelle. So können gute Spieler ihre Startpositionen strategischer bestimmen. Schnell wird einem beim Bespielen der Map klar, dass man besonderes im Bereich Komplexität zugelegt hat. Dies erfreut natürlich die Strategen unter den Spielern. Frischer Wind kommt zudem durch die neuen Tasks rein, auch wenn einige Aufgaben wahrlich gewöhnungsbedürftig sind.

YouTuber befeuern den Among Us Hype

Das Spiel, welches quasi aus dem heiteren Himmel zu diesem Erfolg gelangte, ist natürlich durch die vielen Lets Player enorm beflügelt worden. Gerade YouTuber werden mittlerweile wie Prominente behandelt. Aufgrund der hohen Klickzahlen kann ein Spiel schnell einmal viral gehen. Wenn ein bekannter YouTuber zum Beispiel regelmäßig ein bestimmtes Spiel streamt oder ein Spreadshirt von Among Us in seinen Streams trägt, springen rasch Tausende mit auf. Dies freut natürlich die Spielebetreiber. Ob und wie lange der Trend um Among Us anhält bleibt abzuwarten. Jedoch zeigen viele Beispiele, dass der Untergang bzw. rasch sinkende Nutzerzahlen über Nacht passieren können. Auch beim Gronkh Minecraft Hype mussten die Spielebetreiber feststellen und letztlich einsehen, dass es nicht unendlich lange bergauf gehen kann.