Die besten Games für einen Spielabend online

Wer gerne einen Abend alleine verbringen möchte, muss sich irgendwie beschäftigen, bevor die Langeweile aufkommt. Es ist nicht immer einfach, eine unterhaltsame Beschäftigung zu finden. Meistens hat man von vorneherein keine Lust, etwas zu machen oder sich einfach nur zu bewegen. Einfach herumsitzen macht jedoch auch keinen Sinn. Immer möchte man etwas, was gerade nicht verfügbar ist und das man in diesem Augenblick nicht haben kann. Diese Ideen sollte man sich merken und im Hinterkopf behalten. Womöglich bekommt man bald die Chance, diese Ideen zu verwirklichen. Jedoch sollte man bedenken, dass man in dem Augenblick ebenfalls wahrscheinlich keine Lust darauf haben wird. Man sollte sich vor den „bösen Geistern“ nicht zurückhalten lassen und die Sache einfach beginnen. Es ist viel leichter, die Geister zu besiegen, als es den Anschein hat. Sobald man sich letztendlich dazu entscheidet, etwas wirklich zu machen, vertieft man sich im Handumdrehen in diese Beschäftigung und wird mit Sicherheit ganz schnell seinen Spaß finden.

Andere Menschen sind im Gegenteil froh, wenn sie mal einen Abend für sich alleine haben und nichts zu machen brauchen. Man kann sich einfach zurücklehnen und nichts tun. Zusätzlich kann man seine Lieblingsmusik anmachen und einem alten Hobby nachgehen. Zum Beispiel kann man sein Glück in einem Online Casino auf die Probe stellen. Glücksspiele sind generell gerade sehr beliebt. Es geht ganz einfach und wer richtig Glück hat, kann dabei sogar seine Haushaltskassen ein wenig auffrischen. Es gibt sogar die Möglichkeit, um richtige Jackpots zu spielen. Bei der Registrierung in einer Spielbank kann man heute die Online Casino Freispiele ohne Einzahlung erhalten und bekommt somit die Chance auf echte Gewinne, ohne dabei ein Risiko einzugehen.

Jedoch sollte man sich nicht zu sehr von seinen Träumen leiten lassen und das Glücksspiel immer als eine Form der Unterhaltung ansehen. Große Gewinne gelingen Spielern nur in den seltensten Fällen. Viele versuchen trotzdem ihr Glück zum Beispiel als Lets Player. Alternativ bieten sich Videospiele an. Bei gewöhnlichen Videospielen muss kein Spieleinsatz gebracht werden. Bei solchen Games muss der Spieler bestimmte persönliche Fähigkeiten beweisen, um im Spiel weiterzukommen. In einigen Fällen können Videogames mit bestimmten Kosten in Verbindung stehen, während andere Spiele vollkommen kostenfrei genossen werden können. Auch hierbei sind die Lets Plays äußerst beliebt bei den Zuschauern. Bei kostenpflichtigen Spielen kann es sich einmal um die Anschaffungskosten handeln, während bei anderen Games eine Grundgebühr verlangt wird, um innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf das Spiel zugreifen zu können. Dritte Spiele werden durch In-Game-Käufe finanziert. Bei solchen Spielen sollte man aufpassen, dass man nicht an ein Pay-To-Win Game gerät. Es gibt Games mit Lootboxen, durch die man verschiedene Styles oder Items zusätzlich kaufen kann, und es gibt Spiele, durch die man sich quasi am laufenden Band förmlich durchkaufen muss, um irgendwelche Erfolge feiern zu können.

Wer sich einfach nur einen Abend ein wenig ablenken möchte, wird sich kaum für ein Open-World-Game entscheiden, bei dem man sich mindestens eine Woche lang einspielen muss, bis man einen richtigen Durchblick erhält. Wahrscheinlich werden weitere Endlosspiele ebenfalls nicht das Richtige sein. Games, bei denen man sein Profil in regelmäßigen Zeitabständen pflegen muss, werden für viele Gelegenheitsspieler ebenfalls nicht infrage kommen. Leute, die sich ausschließlich einen Abend lang mit Games auseinandersetzen möchten, greifen in den meisten Fällen zu kostenlosen Games zurück, die kein Ende und keinen Anfang haben. Meistens handelt es sich dabei um Minispiele, bei denen eine Spielrunde nur wenige Minuten dauert und aus denen man zu jedem Zeitpunkt ohne einen Nachteil aussteigen kann.

Spiele, mit denen man sich einen Abend verschönern kann

Wie bereits erwähnt, greifen Gelegenheitsspieler eher auf Spiele zurück, bei denen man sich nicht registrieren muss und die über einen sehr kurzen Zeitraum gespielt werden können. Dabei sollte man stets beachten, dass der Spieltrieb sehr schnell erweckt werden kann, wenn man sich einen Charakter erstellt, den man über eine lange Dauer aufwerten kann. Viele vertiefen sich in solche Games, pflegen ihre Charaktere wie ein Haustier und nehmen sich viel öfter etwas Zeit, um nach dem Spielstand zu sehen. Für einen einzigen Spieleabend im Internet bieten sich in der ersten Linie folgende Arten von Spielen an:

Denkspiele

Bei Denkspielen handelt es sich um Games, bei denen man ein bestimmtes Verständnis unter Beweis stellen muss. Nicht selten handelt es sich dabei um die mathematischen Fähigkeiten oder um eine Strategieplanung. Meistens sind das kleine Denkaufgaben mit einem aufsteigenden Schwierigkeitsgrad. Sobald man eine Runde gewonnen hat, wird der Anspruch erhöht. Manche dieser Games werden im Internet gegen echte Mitspieler gespielt. Beliebte Denkspiele sind unter anderem folgende:

Schach

Sudoku

Mahjong

Dame

Gehirntrainingsspiele

Geschicklichkeitsspiele

Bei den Geschicklichkeitsspielen Spielen gibt es eine riesige Auswahl. Es ist einfach unglaublich! Heute gibt es Games, die über faszinierende Grafiken verfügen und bei denen man sich sofort als ein Teil der Handlung fühlt. Der neueste Trend sind Spiele in der virtuellen Realität. Für solche Games benötigt man jedoch ein spezielles Gerät in der Form von einer Cyberbrille. Die meisten Geschicklichkeitsspiele verfügen über eine lange Storyline, die an einem Abend nicht durchgespielt werden kann. Sehr oft können solche Spiele jedoch im Multiplayer-Modus in sehr kurzen Runden gespielt werden. Dabei kann es zum Beispiel heißen: Jeder gegen Jeden! Eine andere Möglichkeit ist das Teamplay mit einem oder mehreren Spielpartnern. Die meisten wirklich interessanten Spiele werden über einen längeren Zeitraum gespielt und man kann innerhalb von einem Abend lediglich einen kleinen Eindruck von dem Game erhalten. Man sollte sich einfach nicht zurückhalten und einige Games ausprobieren. Es ist unter Garantie für jeden Geschmack im Internet etwas dabei. Beliebte Genres sind unter anderem folgende:

Shooter

Autorennspiele

Jump-And-Run Spiele

Arcade-Games

Sportspiele

Glücksspiele

Unter den Kurzspielen können selbstverständlich die Glücksspiele nicht fehlen. Glücksspiele müssen nicht unbedingt immer mit echten Einsätzen gespielt werden. Man kann sich vollkommen ohne Risiko hervorragend mit Demospielen unterhalten. Ein großer Vorteil von Glücksspielen ist, dass es keine besonderen Anforderungen an den Spieler gibt. Die persönlichen Fähigkeiten spielen keine Rolle und alle haben vollkommen die gleichen Gewinnchancen. Der Erfolg bei dem Glücksspiel hängt vollkommen von dem eigenen Glück ab. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Minispiele zu einem beliebigen Zeitpunkt angefangen oder geschlossen werden können. Da eine Spielrunde in den meisten Fällen eine sehr kurze Zeit dauert, müssen keine Spielstände gespeichert werden. Beliebte Glücksspiele sind unter anderem folgende: