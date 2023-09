Jobportale profitieren von der Digitalisierung

Heutzutage gibt es mehr als 1.000 Jobbörsen auf dem deutschsprachigen Markt. Gerade die digitale Welt hat dem Markt viele Chancen geebnet. Noch nie war es so leicht, nach passenden Stellen zu suchen. Das Internet macht es möglich. Da ist es natürlich nicht so einfach einzuschätzen, bei welcher Plattform man die besten Chancen hat, einen attraktiven Posten zu finden. Ähnlich wie beim Online Gambling, hat die Jobbörse auch stark von der Digitalisierung profitiert. So kann man sich etwa im Ice Casino 25 Euro als Bonus sichern oder andere Vergünstigungen entdecken. Hier ist die Konkurrenzsituation für Spieler von Vorteil, da Anbieter beste Konditionen und Boni anbieten müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. So ist es auch bei den Jobbörsen.

Bei Jobbörsen gibt es auch einige Anbieter, bei denen es leichter ist einen neuen Beruf zu finden. Die besten Portale haben wir hier zusammengestellt, so dass man sich leicht einen Überblick verschaffen kann.

Xing

Bei Xing erstellt man sich ein Profil und kann direkt anfangen nach Jobs zu stöbern. Dabei kann man auch angeben, dass man auf Jobsuche ist. So wird man von Headhuntern direkt angeschrieben und kann sich eine Arbeit aussuchen, die tatsächlich zu den eigenen Vorstellungen passt.

Neben Xing ist auch LinkedIn in Deutschland immer beliebter. Dabei handelt es sich quasi um die internationale Version von Xing. Wenn man auf der Suche nach einem Job ist und unkompliziert auf Chancen hingewiesen werden möchte, ist man bei Xing an der richtigen Adresse.

Neue Stellenangebote kann man sich direkt anzeigen lassen. Dabei kann man die Suche eingrenzen, indem man nach Jobtiteln oder Stichwörtern sucht. Auch eine Region kann man angeben, in der man nach einer Stelle suchen will. Für noch mehr Klarheit kann man Filter setzen, so dass nur Jobs in bestimmten Tätigkeitsfeldern angezeigt werden.

Monster.de

Diese Jobbörse ist mit Sicherheit vielen bereits ein Begriff. Auf der Webseite kann man unkompliziert nach Jobs suchen und auf Wunsch auch einen Suchagenten abonnieren, durch den man direkt auf neue Stellen im richtigen Tätigkeitsfeld hingewiesen wird. Als Arbeitssuchender ist die Nutzung von Monster.de kostenlos, Unternehmen müssen allerdings eine Gebühr entrichten, wenn sie eine Anzeige inserieren wollen.

Neben Stellenangeboten kann man auch viele nützliche Artikel rund um das Thema Arbeit finden. Darin werden Informationen über Gehalt, Kündigung und den Bewerbungsvorgang geteilt. So kann man die Zeit nutzen, die man mit der Suche nach einer neuen Stelle verbringt, und sich direkt auf der Webseite weiterbilden. Gerade wenn man einen neuen Job annehmen möchte, ist es praktisch zu wissen, mit welchen Gehaltsvorstellungen man an die Sache rangehen sollte.

Jobscout24

Hier kann man auch ohne Anmeldung eine unkomplizierte Schnellsuche durchführen, durch die man schnell auf passende Jobs in der eigenen Branche stößt. Wenn man sich erstmal registriert hat, wird man auch bei Jobscout24 regelmäßig auf neue Stellen hingewiesen, die zu einem passen können. Man kann sich über die Webseite auch direkt bei Arbeitgebern bewerben, wenn man erstmal angemeldet ist.

Bei Jobscout24 findet man viele nützliche Artikel zum Thema Karriere. Dabei gibt es Weiterbildungen zu Steuern, Arbeitsrecht, Karriereplanung und Berufsberatung. Auf der Webseite kann man häufige Jobsuchen und besonders beliebte Arbeitgeber direkt auf der Startseite entdecken. Die Suche lässt sich darüber hinaus auch nach Berufsfeldern oder Städten eingrenzen.

StepStone

Bei StepStone kann man durch die praktische Suchfunktion ebenfalls sehr schnell auf interessante Stellenangebote stoßen. Dabei kann man neben dem Jobtitel und dem Ort, an dem man eine Stelle sucht, auch Kompetenzen oder Firmennamen eingeben. So findet man schnell spannende Jobs, auf die man sich direkt bewerben kann.

Bei StepStone findet man auch Infos über durchschnittliche Gehälter in Deutschland für einzelne Berufsgruppen. So kann man unkompliziert feststellen, ob man in seinem Feld einen angemessenen Lohn hat oder bei der nächsten Gehaltsverhandlung etwas mehr Ellenbögen einsetzen sollte. Neben diesem Tool kann man bei StepStone auch Lebensläufe generieren, Jobangebote per Mail erhalten und einen Online-Lebenslauf hinterlegen, so dass man von passenden Arbeitgebern kontaktiert wird. StepStone verfügt auch über eine eigene App, die auf Android und iOS verfügbar ist. Dadurch kann man auch mobil informiert bleiben und verpasst nie wieder eine gute Offerte.

Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit

Auch hier kann man sich einfach einen Überblick über verfügbare Jobs in verschiedensten Berufsfeldern verschaffen. Man kann außerdem direkt nach Firmen, Jobs und Stichwörtern suchen und dies durch die Angabe einer Stadt eingrenzen. Zwar ist die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit weniger benutzerfreundlich und vielseitig als andere Anbieter, dafür ist die Nutzung nicht mit einer Anmeldung verbunden und die Jobangebote sind meist sehr aktuell.

Bei der Jobbörse kann man viele Jobs in ganz unterschiedlichen Feldern entdecken. Hier werden einige Beispiele von Tätigkeiten aufgeführt, zu denen man bei der Bundesagentur für Arbeit Jobs entdecken kann:

· Land-, Forst- und Gartenbau

· Bau und Ausbau

· Lebensmittel und Gastronomie

· Gesundheit

· Handel

· Verkehr und Logistik

· IT und Naturwissenschaften

· Unternehmensbezogene Dienstleistungen

· Reinigung

· Soziales und Kultur

Die Auswahl an verfügbaren Jobs ist wirklich immens und durch eine einfache Suche kann man direkt zu den Stellen weitergeleitet werden, die einen am meisten interessieren. Auch nach Arbeitszeiten kann man direkt filtern. So kann man Jobs für das Homeoffice, die Nachtschicht oder Tagschicht, in Vollzeit oder in Teilzeit, gezielt suchen.