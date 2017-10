Call of Duty WWII: Nutzer beschweren sich über Spielabstürze

Seitdem 29.09 ist die Open Beta für Call of Duty: WWII erhältlich. Bereits seit beginn der Beta beschweren sich Spieler über Abstürze und mehr auf Reddit.

Jedes Jahr erhält die Call of Duty Reihe, welche schon seit 2003 entwickelt wird, einen neuen Ableger. In den letzten Teilen gingen die Entwickler in die Zukunft, nun wollen die Entwickler jedoch zurück zu den Wurzeln und entwickelten einen Titel, welcher im zweiten Weltkrieg spielt. Im Trailer sah man eine große Welt mit Tanks, Flugzeugen und vielem mehr. Die Open Beta von WWII scheint diese Funktionen allerdings nicht bereit zu stellen. Die Frage ist also: Werden die Tanks und Flugzeuge nutzbar sein oder nicht?

“Nicht mal drei Minuten dauert es, dann friert sich das Spiel ein und stürzt ab” – “Die Todeskamera am Ende jeder Runde dauert zu lange und ist nicht überspringbar”. Solche Beitrage und viele mehr findet man auf Reddit. Mit Call of Duty: WWII wollten Activision und Sledgehammer Games wieder zurück zu den Wurzeln und alte CoD Hasen an das Spiel binden. Jedoch scheint die Beta auf Reddit keinen positiven Anklang zu erleben.

Viele Spieler beschweren sich dort über Spiel Abstürze, welche nicht erklärbar sind. Aus den Nachrichten geht hervor, dass es sich hier zum größten Teil um Nvidia Grafikkarten handelt, welche im Computer verbaut sind. Auch AMD Grafikkarten scheinen davon jedoch auch nicht sicher zu sein, dies ist jedoch nur ein kleiner Teil. Auch fehlt den Nutzern eine genaue Ping Anzeige in Zahlen. Momentan wird der Ping nur in Balken angezeigt, was nicht deutlich darauf schließen lässt, ob der Spieler nun wirklich eine gute Latenz aufweisen kann oder nicht. Auch die Einstellungsfunktionen sind vor Beschwerden nicht sicher. So sollen doch die Balken verschwinden und auch hier Zahlen eingesetzt werden. Als Beispiel wird hier die Sensibilität der Maus genannt, welche sich durch die Balken nicht genau einstellen lassen.

Ob Activision und Sledgehammer Games dieses Feedback umsetzt bleibt jedoch abzuwarten. Dies werden wir erst sehen, wenn das Spiel vollständig veröffentlicht wird.

Hier findet ihr den aktuellen Trailler zu Call of Duty: World War II