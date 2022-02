Tanzverbot kündigt Auszeit an

Es hätte das Jahr von YouTuber Tanzverbot werden können. Mit seinem Beef mit Monatanablack zog er zig Zuschauer in den Bann. Auch seine Followerschaft profitierte sehr stark von der Auseinandersetzung mit dem größten Streamer Deutschlands. Doch nun ist es vorerst ruhig um Tanzverbot geworden. Was ist passiert?

Tanzverbot erzählt von gesundheitlichen Problemen

Tanzverbot, bürgerlich Kilian Heinrich, ist nicht dafür bekannt regelmäßig zu streamen. Gerade dieser Fakt wird von vielen YouTubern kritisch gesehen. Die YouTube Algorithmen strafen nämlich inaktives Verhalten von Streamern ab. Auch Tanzverbot war es stets bewusst, dass er mit seiner Art und Weise zu streamen sich nicht effektiv verbessern kann in puncto Reichweite und Beliebtheit. Doch genau das machte Kilian aus. Er machte stets sein Ding und versuchte es keinem Recht zu machen. Auch den Hatern zeigte er immer den verbalen Mittelfinger. Und das mochten seinen Follower. Im Jahr 2021 knackte er sogar die halbe Million Follower bei Twitch. Auf YouTube gar die Million. Dabei war Tanzverbot gar nicht so der typische Youtuber oder Lets Player. Er verkörperte stets das Unkonventionelle und kreierte somit seine eigene Nische. Nun gab es aber schlechte Nachrichten, die Killian seinen Fans selbst präsentierte. Er verkündete jüngst, dass sich sein Gesundheitszustand immer mehr verschlechtere und er somit eine Auszeit anstrebt. Die Halsschmerzen, die er seit dem Aufenthalt bei Unge in Madeira hatte, verschlechterten sich zunehmend.

Probleme bei Tanzverbot schon bekannt

Bereits in einem seiner Twitch Streams wurde das Ausmaß seines Zustandes schon leicht ersichtlich. Ein Titel des Streams namens „ganze Nacht gehustet, aber trotzdem online“ sprach schließlich Bände. Die Entscheidung von Tanzverbot kam durchweg positiv bei seinen Fans an. Schließlich sollte die Gesundheit an erster Stelle stehen. Auch bei Knossi gab es vor einiger Zeit diesbezüglich ein Statement. So kam es, dass die Knossi Twitch Phase, wo er nahezu täglich streamte, ihn mental sehr belastete. Aufgrund dessen zog sich sogar der damals gehypteste Streamer Deutschlands zeitweise ein wenig zurück und konnte somit wieder zu alter Stärke finden.