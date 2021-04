Zombie-Spiele im April bei PS Plus

Die April-Spiele für Playstation Plus Abonennten haben es aktuell wahrlich in sich und widmen sich zum Teil der neuen Next-Gen-Konsole. Man kann nun nämlich ältere Triple A Spiele kostenlos und in überragender Qualität spielen. So bekam mitunter das Spiel Zombie Army 4: Dead War ein PS5-Update und kann somit in 4K und mit 60 fps gespielt werden. Doch nun langsam. Warum hat das April-Paket es eigentlich so in sich?

Zombie Army 4 und Days Gone im April-Paket

Die Ankündigungen, die sich kurzfristig von Sony noch geändert haben, stehen im Zeichen der Zombie Shooter. Gerade Lets Player kommen bei der qualitativ hochwertigen Auswahl voll und ganz auf ihre Kosten. Zumal das Gesamtniveau beider Spiele für lediglich einen Monat seines Gleichen sucht. Mit UVP Angeboten von 69,90 Euro für Days Gone und 49,90 für Zombie Army 4: Dead War kann man somit mehr als 100 Euro mal eben einsparen. Ein Positivum seitens Sony, da vor allem die kostenlosen Spiele im PS Plus Abo oft bei Gamern zur Diskussion standen. Wer bei Twitch oder YouTube seine eigenen Lets Plays streamt, kann somit auf viel neues und beliebtes Material zugreifen. So würden sich beide Spiele auch zum Konsolenvergleich anbieten, da beide über ein PS5-Update verfügen. Neben Zombie Army 4: Dead War lässt sich auch Days Gone in 4K und 60fps spielen.

Der Shooter ein Evergreen im Streaming-Bereich

Obwohl viele YouTube-Nutzer mit Streaming eher Spiele wie Among Us oder Minecraft verbinden, sind es doch vor allem die Shooter, welche von Beginn an eine erfolgversprechende Konstante bilden. Fortnite, Call of Duty: Warzone oder Destiny mischen stets bei den Trendings oben mit. So haben die Fortnite Entwickler es den Lets Playern auch zu verdanken, dass das Spiel einen so großen Hype generierte. Zu Beginn fand das Spiel eben nicht einen so großen Anklang beim Publikum. Erst als man Fortnite kostenlos angeboten hat und einen Battle Royale Modus generierte, wurde das Spiel zum Gaming-Highlight. Ebenso die Herabsetzung der Altersgrenze war schlussendlich ein wichtiger Katalysator.