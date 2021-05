Zukunftsaussichten beim Mobile Gaming

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein bis die sogenannten mobilen Spiele, die herkömmlichen Games auf den Konsolen ablösen. Kaum zu glauben, dass man über einen derartigen Rollentausch im Machtgefüge überhaupt nachdenkt. Nun geht mit Magic the Gathering: The Arena bereits das nächste komplexe Spiel als mobile Version an den Start. Gamer, die Handy-Spiele präferieren, mussten lange auf die mobile Version des angesagten Trading Card Games warten. Doch das Warten scheint sich in dem Fall wahrlich gelohnt zu haben. Laut der ersten Rezensionen scheint das Spiel auf dem Smartphone perfekt konzipiert worden zu sein. Dabei ist das Spiel rund um die fantastischen Welten äußerst komplex im Aufbau und Ablauf. Die mobile Version des Spiels zeigt mitunter auf, was mittlerweile alles möglich ist.

Mobile Games als ernstzunehmende Alternative?

Immer mehr Triple-A Spiele zieht es in die mobile Variante. Zwar sind dies lediglich alternative Varianten oder Spielmöglichkeiten großer Spiele, doch die Downloadzahlen in den Stores sprechen für sich und lassen demnach auch die Spieleentwickler aufhorchen. Nichtsdestotrotz sind es neben den Triple-A Ausnahmen immer noch die kleineren mobile Games, welche die breite Masse ausmachen. Vor allem der Gambling-Markt erlebte die letzten Jahre einen großen Aufschwung. Die enorme Nachfrage macht es möglich, dass immer mehr neue online Casinos aus dem Boden schießen. Gerade das Glücksspiel kann die angebotenen Plattformen bestens für ihre Angebote nutzen und dahingehend mit ausgereiften Technologien und Spielmodi überzeugen. Der Hype, der nebenher durch Streamer wie AlGear und Jens „Knossi“ Knossalla entstanden sind, sind für die gesamte Branche hübsches Beiwerk.

Mobile Spiele qualitativ hochwertiger und komplexer

Die Vorhersagen rund um den Spiele-Markt sind äußerst schwer abzuschätzen. Grund dafür ist die enorme und rasante Entwicklung sowohl bei den Games per se als auch bei den Smartphones, die letztlich das Spielen erst ermöglichen. Triple-A Spielversionen zeigen indes auf, dass dem jetzt schon kaum Grenzen gesetzt sind. So können hochwertige Battle Royale Games wie PUBG oder Sportspiele wie FIFA bereits seit einiger Zeit auf dem Smartphone gespielt werden. Selbst Spiele wie Pokémon Go scheinen schon veraltet zu sein, wenn man diese mit neueren Gegenstücken vergleicht. Es bleibt also mit Spannung zu erwarten, was das Gaming die nächsten Jahre für einen bereithält.