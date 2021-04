Bei Call of Duty sorgt der Roze Skin weiter für Ärger

Das Spiel Call of Duty gehört weltweit mit zu den beliebtesten Spielen für Computer und Konsolen. Die Ego-Shooter Reihe vom Publisher Activision ist mittlerweile schon seit insgesamt 18 Jahren am Markt und begeistert seitdem Millionen von Zockern. Los ging die Erfolgsgeschichte im Jahr 2003, als mit Call of Duty der erste Teil dieser Spielereihe zu einem damals unerwartet großen Erfolg wurde. Seitdem ist viel Zeit vergangen und der Spieleentwickler hat im Laufe der Jahre immer wieder neue Teile auf den Markt gebracht, die ebenfalls extrem erfolgreich waren. Der aktuellste Teil aus dieser Serie trägt den Namen Call of Duty: Warzone und wurde im März 2020 veröffentlicht. Seitdem zieht Warzone vor allem online wieder Millionen von Spielern regelmäßig in seinen Bann. Allerdings ist auch bei diesem Spiel nicht alles Gold, was glänzt und aus diesem Grund gibt es immer wieder Spieler, die über einige Probleme im Spiel berichten. Immer beliebter werden im Internet auch Online Slots in den verschiedenen Casinos. Für zahlreiche Slots kursieren im Internet viele angebliche Tricks, wie man angeblich beim Spielen gewinnbringend manipulieren kann. Slots Express untersucht Book of Ra Tricks und zeigt euch, dass solche Manipulationen gar nicht möglich sind. Auf dieser Seite erfahrt ihr aber auch welche Strategien generell beim Spielen von Online Automaten hilfreich sein können.

Der Roze Skin sorgt für Ärger im Spiel

Bei Warzone sorgt der Roze-Skin schon eine ganze Weile für Probleme. Durch einen Glitch ist die Sache jetzt aber noch schlimmer geworden. Denn auf diese Weise wird der Kopf des Operators für die anderen Spieler unsichtbar. Die Verwender dieses Skins werden zumindest teilweise unsichtbar, sodass Treffer mit einem Headshot quasi unmöglich sind.

Der angesprochene Skin Operator Roze kann in Call of Duty: Warzone kostenpflichtig erworben werden. Aus diesem Grund bringt der Skin logischerweise auch einige Vorteile für die Käufer mit sich. Dazu zählt zum Beispiel, dass das komplette Outfit in Schwarz gehalten ist und der Spieler durch diese Kleidung vor allem in dunkleren Räumen nur schwer zu erkennen ist. In solchen Räumen ist der Operator dadurch kaum zu erkennen und nur schwer von den Gegnern zu treffen. Das sorgt gerade in den beliebten Turnierkämpfen für reichlich Kritik durch die anderen Spieler. Das führt dazu, dass einige Spieler im Game Sprühfarbe auf diesen Skins einsetzen, um den Träger durch die bunten Farben wieder besser erkennbar zu machen.

Ein weiterer Bug verschlimmert die Probleme mit dem Roze Skin

Wie gerade schon beschrieben, sorgt der Roze Skin also schon länger für Ärger in der Community und Lets Play Szene. Aber jetzt gibt es wohl noch weitere Probleme mit diesem Skin. Verwendet ein Spieler nämlich den Roze Skin und setzt zusätzlich einen Herzschlag-Sensor ein, dann verschwindet bei dieser Kombination der Kopf komplett. Das mag den Verwender freuen, sorgt aber bei den anderen beteiligten Spielern für noch mehr entsetzen. Denn auf diese Art und Weise sind Kopfschüsse sozusagen unmöglich. Außerdem ist auch nicht bekannt, ob ein trotzdem geschaffter Headshot als Treffer gezählt wird. Ein wenig beruhigend ist aus Sicht der anderen Spieler lediglich, dass der Operator Roze mit dem Herzschlag-Sensor in der Hand nicht gleichzeitig schießen kann.