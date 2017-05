Xbox One S mit Rabatt – Gamerscore Super Deal

Wie schon zuvor, bietet Microsoft fleissigen Erfolgssammlern einen Rabatt auf die Xbox One S, gemessen am Gamerscore.

Bis zu 100 € Rabatt gibt es hierbei beim Kauf einer Xbox One S auf Amazon Deutschland. Um den Rabatt zu erhalten muss der User auf der Xbox-Website auf die Aktionsseite steuern und sich anmelden. Dann bekommt er per Mail einen Rabattcode, der sich an seinem Gamerscore misst. Wie genau der Rabatt gestaffelt ist, wird dabei nicht beschrieben. Bei 17000 Gamerscore-Punkten gibt es jedoch beispielsweise 45 € Rabatt. Vorraussetzung ist, dass der User zwischen dem 24.4.2015 und 24.4.2017 in Xbox Live eingeloggt war und einen Wohnsitz in Deutschland hat.

Ob man dabei den Code für sich selber nutzt, oder ihn weitergibt, ist dem User selbst überlassen. Ist man mit dem aktuellen Gerät zufrieden und gibt den Code an einen Freund weiter, wird man mit dem Spiel Forza Motorsport 6 belohnt. Eingeschlossen ist jedes auf Amazon Deutschland erhätliche Modell der Xbox One S. Die Aktion mit dem Namen Gamerscore Super Deal läuft zwischen dem 3.5. und 17.5.2017. Alle angeforderten Rabattcodes können bis einschließlich dem 24.5.2017 eingelöst werden, bevor sie verfallen.

Ob der Kauf einer Xbox One S lohnenswert ist, ist jedoch fraglich, da Microsoft den Release der deutlich besseren Scorpio zum Ende des Jahres anberaumt hat.

Direkt zur Aktion geht es hier.