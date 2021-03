Wilde Achterbahnfahrt beim Gaming-Riesen Gamestop

Gamestop ist ein amerikanischer Einzelhandel im Bereich Gaming und seit neustem das bestimmende Thema beim Aktienhandel. Im Jahre 2000 gegründet steht Gamestop seit jeher für Computerspiele und Unterhaltungssoftware. Mit einer Anzahl von 19.000 Mitarbeiters weltweit ist das Unternehmen sehr solide aufgestellt. Jedoch ist das Thema rund um den Gaming-Riesen nicht aus diesen Gründen in einigen Lets Plays und Reaction-Videos auf diversen social Media Plattformen bei Gamern das meistdiskutierte Thema zurzeit. Vor allem Lets Player, die vornehmlich auch in ihre Altersvorsorge investieren und dabei den Weg über den Aktienhandel gehen sind im Jahr 2021 auf die Aktie von Gamestop aufmerksam geworden. Diese weist derzeit nämlich eine rasante Achterbahnfahrt auf. Wer jüngst das Potential erahnen konnte, durfte sich über lukrative Gewinne freuen. Andersrum haben auch viele Investoren bei den vielen Talfahrten einiges an Geld verloren. Selbst Experten halten sich derzeit bei Prognosen zu Gamestop zurück.

Gamestop und der Bitcoin täglich im Gespräch

Derzeit scheint es sich alles um den aktuellen Kurs von Gamestop und dem Bitcoin zu drehen. Vor allem beim Bitcoin schalten sich mehr und mehr Experten ein, die hierbei ein Wörtchen mitzureden haben. So lassen es sich auch viele Lets Player nicht nehmen auf diesen Zug aufzuspringen. Bei Twitch, wo zudem das online Casino Streaming boomt werden mittlerweile sogar sogenannten Bitcoin Casinos wie zum Beispiel hier zu finden vorgestellt. Der Hype um den Bitcoin nimmt einfach nicht ab. Heute ist der Kurs zudem wieder über der 50.000 US-Dollar Marke gestartet. Ein Hin und Her, wenn man bedenkt wie stark die derzeitigen Schwankungen beim Bitcoin sind. Aber auch Gamestop hat es mit seinen unberechenbaren Kursentwicklungen mittlerweile zu einem YouTube Gif geschafft. Kein Wunder, so ist eine derartige Explosion beim alltäglichen Aktienhandel eher die Seltenheit. Gamestop scheint mit seinen Investoren stets dem Kapitalismus die lange Nase zu zeigen,

Gamestop bleibt für Experten unberechenbar

Die Experten haben sich bezüglich der Gamestop Aktie schon länger dezent zurückgehalten, was Spekulationen betrifft. Grund dafür ist die über Wochen anhaltende Kursentwicklung, die unberechenbar scheint. So stieg Gamestopp am vom 21. Januar von 33,88 Euro auf 267,00 Euro am 27.Januar. Der Hype fand vor allem in der Games-Szene großen Anklang und sorgte zudem auch ein wenig für Spott bezüglich vieler Prognosen der Aktien-Experten. Der Hype verschwand jedoch so schnell wie er gekommen war. So rauschte die Aktie bis zum 4. Februar wieder auf 50 Euro und pendelte sich über mehrere Tage bei 35 Euro ein. Ehe man sich in die Stabilisierung von Gamestop gewöhnen konnte, schoss sie auch innerhalb eines Tages von 35 Euro auf 126, 30 Euro am 25.Febuar. Fortan bewegt sich diese auf einem konstant hohen Niveau. Wie sich der Kurs von Gamestopp fortan entwickeln wird, bleibt jedoch weiterhin ungewiss.