Hype um Casino-Streaming beendet?

Der bekannte Streamer Knossi hatte im letzten Jahr angekündigt, dass er fortan im Jahr 2021 keine Streams im Bereich Casino mehr veröffentlichen werde. Ebenso fällt das Live-Streaming an den Slots ebenfalls auf Twitch flach. Ein Paukenschlag in der Lets Player Szene, da König Knossi mit über 1 Millionen Abonnenten zu den Streaming-Riesen zählte. Die Fans nahmen die Ankündigung unterschiedlich auf. Einige, die gerade wegen derartigen Streams regelmäßig einschalteten, machten ihren Frust im Chat Luft. Jedoch riss der Hype um den Lebenskünstler nicht ab. Schnell besetzte Knossi andere Nischen und versucht sich seit Neustem sogar im Fernsehen bei einer Show, die von Altmeister Stefan Raab produziert wird.

Wie entwickelt sich der Hype um Casino-Streaming?

Der König hat das Land verlassen und macht somit Platz für die Konkurrenz. Generell ist der Markt um das Casino-Streaming hart umkämpft. Neue Online Casinos können somit von anderen YouTubern wie zum Beispiel AlGear zum Live-Streaming genutzt werden. Wobei das größte Potential zum Streaming eher auf Twitch zu finden ist. Twitch hat was das angeht auch sehr stark zugelegt und gute Kooperationen zu beliebten Streamern geschlossen. Mittlerweile hat man auch viel vom Video-Portal-Riesen YouTube dazu gelernt und bietet ebenfalls Thumbnails zu den Videos an. Derzeit kann man sogar sagen, dass sich beide Portale auf Augenhöhe befinden.

Streaming für Casino und die Zukunftsperspektive

Das Casino-Streaming per se ist sehr stark von der Gesetzeslage und den Portalen an sich abhängig. Dies war auch für Knossi der Grund, warum er sich dazu entschlossen hat, nicht mehr live dem Glücksspiel zu frönen. Und die Ankündigung machte Knossi in diesem Jahr wahr. Es gibt keine neuen Knossi Kasino Streams und Videos mehr, weder auf YouTube noch auf Twitch. Bei seiner Konkurrenz läuft das Streaming jedoch weiterhin gut. Grund dafür ist auch die neuste Gesetzessituation in Deutschland, welche das Casino ein wenig fördert. War das Thema rund um das online Glücksspiel jahrelang in einer gewissen Grauzone, so scheint sich mittlerweile wenigstens etwas in diesem Bereich zu tun. Die vielen Streamer können sich darüber glücklich schätzen. Wie sich diese Streams in Zukunft entwickeln bleibt jedoch abzuwarten. Auf jeden Hype folgt schließlich auch die Talfahrt. Gerade Gamer, die sich mit Lets Plays auseinandersetzen, können davon ein Lied singen.