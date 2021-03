Neues Survival-Game Valheim steigt in den Twitch-Charts nach oben

Erst am 2. Februar veröffentlichten Indie-Entwickler Iron Gate und Publisher Coffee Stain Publishing das neue Game Valheim. Seither gewinnt das Survival-Spiel rasant an Beliebtheit und entwickelte sich kurzerhand zum echten Renner auf Steam. Doch nicht nur da: Auch auf Twitch gewinnt das Game, das Spieler in die Welt der Wikinger verfrachtet, immer mehr Fans. Unter den Streaming-Charts pirscht sich das neue Game langsam unter den Streamern und Zuschauern nach oben und schafft es sogar in die Top 10. Das Survival-Spiel von Iron Gate lässt die Liebe zur Wikinger-Welt mit dem Survival-Genre verschmelzen und findet damit Anklang.

Wikinger und ihre Sagen sind nach wie vor beliebt

Entwickler Iron Gate setzt mit der Wikinger-Welt auf ein altbekanntes und allseits beliebtes Terrain, das die Spieler auf ein Neues zu begeistern scheint. Und das, obwohl Epic Games neuer Hit Assassin’s Creed Valhalla erst Ende letzten Jahres herausgekommen ist. Auch hier treten wir in die Schuhe eines furchtlosen Wikingers und nehmen an epischen Schlachten Teil. 2017 setzte auch Ubisoft im Kampfspiel For Honor auf die Kraft des Wikingers, neben einem Samurai und Ritter. Für entspanntere Unterhaltung am Mobilgerät sorgt dagegen das lustige Jump’n‘Run im Comic-Look Oddmar von Modge, das im Appstore auf Google Play verfügbar ist. Spieler meistern hier mit einem verstoßenen Wikinger Herausforderungen und lösen jede Menge Rätsel. Auch im Bereich des Glücksspiels haben die Wikinger längst Einzug gehalten. So steht im Online Casino von PokerStars Vegas eine breite Auswahl an Slots zur Auswahl, darunter auch der Vikings Go Wild Slot, in dem die Barbaren aus dem Norden die Walzen übernehmen. Wikinger haben damit schon längst einen festen Platz in unserer Welt der Spiele. Dies macht sich jetzt Iron Gate mit Valheim aufs Neue zunutze.

Das Wikinger-Survivalgame Valheim rauscht im Höhenflug

Erst Anfang Februar startete Valheim in den Early Access, doch schon jetzt ist es ein grandioser Erfolg. Das Game schlug aus heiterem Himmel ein und verzeichnete nach nur acht Tagen schon eine Million verkaufte Einheiten – nach zwei Wochen waren es bereits 3 Millionen und knapp über einen Monat später wurden bereits 5 Millionen Einheiten des Survival-Knüllers verkauft. Das Game konnte damit schon in kürzester Zeit neue Rekorde aufstellen und schaffte es mit über 500.000 Spielern gleichzeitig bereits unter die Top 5 auf Steam. Einen solch radikalen Erfolg haben wir seit dem Battle-Royale-Vorreiter PlayerUnknown’s Battlegrounds nicht mehr gesehen.

Nicht nur auf Steam bricht Valheim bereits sämtliche Rekorde, auch auf der Let’s-Play-Streaming-Plattform Twitch sorgt das Wikinger-Abenteuer des Indie-Entwicklers für Furore. Streamer und Zuschauer scheinen direkt auf den neuen Survival-Hit angesprungen zu sein. Und das, obwohl es sich um ein altbekanntes und etabliertes Genre handelt, in dem Spieler Ressourcen suchen, sammeln und jagen, Werkzeug erstellen, Unterschlüpfe bauen, usw. Doch all das machen Spieler in Valheim in der Rolle eines furchtlosen Wikingers, der nicht nur Burgen und Schiffe bauen kann, sondern für den die Jagd auf Götter alltäglich ist. All das findet bei Lets Plays Anklang. Auf Twitch befindet es sich auf Platz 10 der am meisten gestreamten Games der vergangenen 30 Tage. Insgesamt wurde es in dem Zeitraum 1.917.713 Stunden gestreamt und 37.998.336 Stunden angesehen. Damit befördert sich Valheim sogar vor Call of Duty: Black Ops Cold War und Rocket League und hängt Rockstar-Hit Grand Theft Auto V dicht an den Fersen.

Der Überlebenskampf in Wikinger-Manier

Valheim von Indie-Entwickler Iron Gate versetzt Spieler in ein einzigartiges Survival-Spiel voller Wikinger-Action. Valheim stellt die zehnte nordische Welt dar, in der das prozedural generierte Fegefeuer herrscht. Furchteinflößenden Kreaturen und Feinden der Götter müssen Spieler sich stellen, um Ordnung nach Valheim zu bringen. Es ist die Aufgabe der Spieler, Materialien zu suchen und aufzusammeln, um mit ihnen Waffen, Rüstungen, Werkzeuge und Festungen zu bauen. Die prozedural generierte Welt ist riesengroß und lässt endlosen Raum zum Erkunden. Spieler können sich allein auf ihre Mission begeben oder sich im Koop-Modus zusammentun, um im Team den Kreaturen der Unterwelt zu begegnen. Zwar handelt es sich um ein altbekanntes Genre, dennoch setzt Iron Gate in Valheim dem Ganzen einen ganz eigenen Stempel und herausragende Action auf – und das kommt an.

Valheim ist als Early Access auf der PC-Spiel-Plattform Steam erhältlich. Spieler können schon jetzt spielen und mit ihrem Feedback an das Studio zur Entwicklung des finalen Games selbst einen Beitrag leisten. Doch selbst im Early Access ist das Game schon jetzt ein Riesen Erfolg. Es wird spannend, zu sehen, wie das Game weiterhin ankommen wird.