Was werden die wesentlichen Gaming-Trends im Jahr 2021 sein?

Die letzten Tage des berüchtigten Jahres 2020 brachten neue Spielekonsolen auf den Markt. Neben der 4K-/120FPS-fähigen PlayStation 5 und Xbox Series X präsentierten die Grafikkartenhersteller AMD und Nvidia ihre neuen Grafikkarten-Flaggschiffe.

Mit den Karten der Big-Navi-Serie von AMD forderte das Unternehmen die High-End-Herrschaft von Nvidia heraus. Neue Karten von beiden Seiten sind 4K-fähig und unterstützen neue Technik wie Raytracing. Sowohl die Konsolen als auch die Grafikkarten sind knapp, und im Jahr 2021 werden wir die ersten nennenswerten Stückzahlen ausgeliefert sehen.

Aber was werden Gamer auf ihrer neuen, glänzenden Hardware spielen? Mehrere Trends werden das Jahr 2021 in der Gaming-Branche prägen.

Größte Gaming-Trends

Wenn Sie sich die neue Gaming Hardware nicht leisten können, könnte der kontinuierliche Anstieg der Cloud-Gaming-Plattformen eine hervorragende Lösung sein. Nvidia GeForce Now ist die technisch fortschrittlichste Plattform, die selbst auf den rudimentärsten Computern nahtloses Cloud-Gameplay bietet. Der Nachteil ist, dass Sie Spiele besitzen müssen und viele bekannte Titel zurückgezogen wurden.

Google Stadia ist der größte Konkurrent, und PlayStation Now und Xbox Game Pass bieten Cloud-Gaming-Komponenten. Microsoft und Samsung haben auf dem Samsung Unpacked Event eine Partnerschaft für Galaxy-S21-Handys angekündigt.

Das Battle-Royale-Genre hat das Online Gaming noch weiter angehoben. Lange Zeit war es schwer, ein Spiel ohne Multiplayer-Komponente zu finden.

Wir können mit unvermeidlichen Verzögerungen rechnen. Die meisten Entwicklungsstudios haben im vergangenen Jahr von zu Hause ausgearbeitet – und dieser Trend wird sich in der Qualität der Spiele widerspiegeln. Das von mir und bei vielen Playstation Gamer mit Spannung erwartete Cyberpunk 2077 hatte so viele Bugs, dass es aus dem PlayStation Store gezogen wurde. Es wäre besser, wenn der Spieleentwickler CD Projekt Red mehr an seinem Spiel arbeiten würde. Während Sie also auf Far Cry 6, das neue Elder Scrolls, Baldur's Gate 3 und andere kommende Spiele warten, können Sie neue Serien auf Netflix anschauen.

Steam ist nicht allein

PC-Spiele machen 27 % des Gesamtmarktes aus, und der Steam Store ist ein wichtiger Player, über den die meisten neuen Spiele kommen. Mit Uplay von Ubisoft und der Plattform Origin haben die Fortnite Entwickler von Epic Games einen robusten Marktplatz geschaffen, der langsam zu Steam aufgeschlossen hat.

Steam ist nach wie vor eine mächtige Plattform, und ihr Early-Access-Programm fungiert für viele Entwickler als entscheidende Entwicklungsstufe. Die Spieler erhalten bereits Monate vor der Veröffentlichung Zugang zum Spiel. Die Entwickler erhalten wiederum wertvolles Feedback von den Kunden, dass das Endprodukt in eine andere Richtung lenken kann.

Die Spieleindustrie hat sich Remakes von Spielen aus Hollywood ausgeliehen. Demon’s Soul wurde auf der PS5 mit großem Erfolg wiederbelebt, Crash Bandicoot gehörte zu den meistverkauften Spielen, und wir sahen das legendäre Command & Conquer Remastered. In diesem Jahr können wir Prince of Persia Sands of Time und Gothic in neuer Form mit moderner Grafik erwarten.

Plattformübergreifend und im Abonnement

Microsoft kaufte die Bethesda Game Studios, die für die Spiele Fallout und Elder Scrolls bekannt sind. Einer der wichtigsten Vorteile von Xbox ist das Game-Pass-Abonnement, das einen riesigen Katalog an Spielspaß für eine monatliche Gebühr bietet. Ein Spiele-Abo, das so populär wird wie Netflix für Filme, könnte das nächste große Ding sein. Außerdem werden Spiele heute auf mehreren Plattformen gespielt – von Mobiltelefonen, Konsolen, Smart-TV bis hin zu Gaming-PCs. Zudem gibt es einen Trend zu Multiplayer-Spielen mit Spielern auf verschiedenen Plattformen.