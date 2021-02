Was haben die Produzenten von Cyberpunk 2077 in letzter Zeit denjenigen angeboten, die mit dem Spiel nicht zufrieden sind?

Seit seiner ersten Erwähnung im Jahr 2013 ist Cyberpunk 2077 ein mit Spannung erwartetes Spiel. Immerhin arbeitete der Entwickler CD Projekt Red an einer preisgekrönten Serie von Witcher-Spielen. Was könnte bei einem futuristischen Sandbox-Open-World-Spiel, das in einem Cyberpunk-Universum.

Die Entwickler verschoben den Erscheinungstermin mehrmals. Als das Spiel endlich herauskam, waren die Konsolenversionen mit Bugs gespickt und praktisch unspielbar. Nach einem Sturm von Night City irgendwo in Kalifornien angesiedelt ist, schiefgehen?

Mehr als acht Millionen Vorbestellungen enden im negativen Kommentar-Desaster

Die PC-Version bekam tatsächlich einige positive Kritiken und hatte trotz Bugs und Fehlern ein deutlich besseres Look and Feel als die Konsolenversion. Die größten Probleme gab es auf der PlayStation 4 und der Xbox One. Daher nahm Sony nach einer Flut von verärgerten Kunden das Spiel vom Markt, was ein fast beispielloser Schritt für einen so großen AAA-Titel ist.

CD Projekt Red entschuldigte sich schnell bei den Spielern und versuchte, die Probleme mit der Konsolenversion zu erklären. Der Fokus des Studios lag auf dem PC-Spiel, das weitaus besser aussieht. CD Projekt Red sagte, dass sie die Aufgabe unterschätzt haben, es auf ältere Versionen der Konsolen zu bringen. Sie kündigten zwei große Patches für Januar und Februar 2021 an, die die Probleme der Spieler auf den Konsolen beheben sollen.

Wiedergutmachung durch Projekt Red

Nachdem die Hölle losbrach, entschuldigte sich CD Projekt Red bei den Kunden und bot Rückerstattungen für Spieler an, die nicht auf Bugfixes und Patches warten wollen. Sowohl Sony als auch Microsoft boten daraufhin Rückerstattungen in ihren Stores an.

Marcin Iwiński, Mitbegründer von CD Projekt Red, sieht sich auch rechtlichen Problemen gegenüber, weil die Spieler in die Irre geführt wurden. Er bekräftigte, dass die Veröffentlichung sowohl der PC- als auch der Konsolenversion zu ambitioniert war. Er bot auch eine Roadmap für die zukünftige Entwicklung des Spiels.

Iwiński kündigte auch den ersten großen Patch in zehn Tagen und ein weiteres bedeutendes Update in ein paar Wochen an. Obwohl PS4- und Xbox-One-Kunden am stärksten betroffen waren, haben die neuen PS5- und Xbox-Series-X-Versionen Probleme, und Patches, die die Vorteile der Next-Gen-Hardware nutzen, werden erst Ende 2021 kommen.

Häufigste Fehler

Lets Player hatten beim Game Streaming zumindest etwas Spaß daran, die Unmengen an Fehlern aufzuzeigen, die die Entwickler vor allem in der Konsolenversion des Spiels hinterlassen haben. Abstürze gehörten zu den häufigsten Problemen im Spiel. Einige Benutzer mussten das Spiel sogar neu installieren, nachdem es abgestürzt war. Das Laufen durch Autos ist ein weiterer riesiger Bug, der für die Konsolenversion gemeldet wurde. Leute würden einfach verschwinden oder das Spiel würde mitten in einer erstaunlichen emotionalen Cutscene einfrieren. Durch Wände zu gehen war ein weiterer Fehler, den das Spiel oft in Lets Plays anzeigte.

Am Ende boten die Hersteller eine vollständige Rückerstattung des 60-Dollar-Spiels an, und CD Projekt Red bestätigte kommende Patches und entschuldigte sich, wie wir bereits sagten, für den Zustand des Spiels.