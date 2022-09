Was macht ein seriöses Online-Casino aus?

Heutzutage ist das Spielen in Casinos nicht mehr nur in Spielhallen möglich. Zahlreiche Anbieter im Netz sorgen dafür, dass man auch online Spaß haben und Gewinne erzielen kann. In den Weiten des Internets ist es allerdings nicht so leicht, ein Online-Casino zu finden, welches ein tolles Spielerlebnis unter seriösen Bedingungen bietet. Um Betrugsmaschen zu entgehen, muss man sich vorher gut über das gewählte Casino informieren.

Kriterien für ein seriöses Online-Casino

Um ein geeignetes Online-Casino zu finden, sollte man sich an einigen Kriterien orientieren und verschiedene Anbieter daraufhin testen:

Sicherheit

Lizenzierung

Angebotene Spiele

Mehrere Zahlungsmöglichkeiten

Support

Fairer Umgang

Seriöse Online-Casinos bieten die Möglichkeit, Dienste zunächst ohne den Einsatz von echtem Geld auszuprobieren. Vorsicht geboten ist, wenn man sofort um die Einzahlung gebeten wird, ohne das Spielerlebnis kostenlos ausprobieren zu können.

Sicherheit und Lizenzen

Ein seriöses Online-Casinos muss über eine Lizenz verfügen. Infrage kommt eine werthaltige EU-Lizenz oder eine deutsche Lizenz. Die EU-Lizenz steht dabei über der deutschen Lizenz, das bedeutet, dass sie ausreicht, um ein sicheres Online-Casino zu kennzeichnen. Die Spieler sind durch die werthaltige Lizenz gleich mehrfach abgesichert, denn der Anbieter wird in regelmäßigen Abständen auf die Einhaltung strenger Auflagen überprüft. Lizenzen, denen man in der EU Vertrauen schenken kann, sind folgende:

Curacao Lizenz

Gibraltar Gambling Commission

Malta Gaming Authority (MGA)

Isle of man Gambling Supervision Commission

Lizenz der UK Gambling Commission (ausschließlich für Spieler in Großbritannien gültig)

Angaben über die Lizenz findet man auf den Webseiten der Casino-Betreiber.

Zahlungsmethoden

Ein seriöses Online-Casino zeichnet sich auch dadurch aus, dass es mit namhaften Zahlungsanbietern kooperiert. Über diese erfolgen die Ein- und Auszahlungen. Es ist darauf zu achten, dass Verschlüsselungsmethoden zum Schutz von Kundenangaben eingesetzt werden.

Der Zahlungsanbieter ‘PayPal’ hat seine Kooperation mit deutschen Online-Casino-Betreibern vorübergehend eingestellt, was mit der noch unklaren Lage bei der Regulierung des Glücksspiels in Deutschland zusammenhängen könnte. Eine Einigung darüber soll in 2022 erfolgen. Daraufhin könnte es auch wieder Online-Casinos geben, deren Zahlungsvorgänge über PayPal erfolgen.

Kundensupport

Ein guter Kundensupport ist bei Online-Casinos von großer Bedeutung, da die Spieler oder mittlerweile auch viele Lets Player nur ihn als Anlaufstelle haben und ausschließlich darüber Kommunikation betreiben. Es ist also wichtig, dass man sich mit Fragen und Problemen jederzeit oder zu angegebenen Zeiten an die Mitarbeiter des Supports richten kann.

Für Kunden aus Deutschland ist es von Bedeutung, dass Supportmitarbeiter gutes Deutsch sprechen, damit es nicht zu Missverständnissen und Problemen kommt.

Auszahlungsquote

Die Auszahlungsquote legt fest, wie viel des eingezahlten Geldes bei Gewinnen an die Spieler zurückgegeben wird. Bei einer Auszahlungsquote von 97 % erhalten Spieler maximal 97 Euro, wenn 100 Euro eingezahlt wurden. Allgemein lässt sich sagen, dass die Auszahlungsquoten online höher sind als vor Ort. Je höher die Quote, desto besser sind die Gewinnchancen des Einzelnen.

Notierung an der Börse

Ist das Online-Casino an der Börse notiert, wird der Betreiber an verschiedenen staatlichen Stellen überprüft, muss in regelmäßigen Abständen seine Bilanzen veröffentlichen sowie weiteren Veröffentlichungspflichten nachkommen. Dadurch entsteht Transparenz. Online-Casinos, die an der Börse notiert sind, stehen also unter Beobachtung und gelten daher als sichere Wahl.

Zertifikation

Zertifikate, wie beispielsweise das TÜV-Siegel des TÜV Rheinland, haben die Aufgabe, die Zufallszahlengeneratoren der Spiele zu überwachen. Dem unterziehen sich die Anbieter freiwillig, weshalb in dem Fall von einem seriösen Online-Casino auszugehen ist. Viele Anbieter sind durch die eCOGRA, iTECHLABS oder andere unabhängige Prüforganisationen zertifiziert.

Individuelle Kriterien für ein Online-Casino

Ob ein Online-Casino geeignet ist oder nicht, hängt auch von den persönlichen Vorlieben des Spielers ab. In Online-Casinos gibt es meist eine große Auswahl an Spielen, dennoch sollte man sich vorher darüber informieren, um später nicht enttäuscht zu werden. Die besten und beliebtesten Spiele sind zur Zeit Starburst, Blood Suckers, Jack Hammer, Gonzo’s Quest sowie Tischspiele, zu denen Blackjack und Poker gehören.

Casino-Bonus

Viele Online-Casinos bieten Boni, die ausgezahlt werden, wenn der Spieler eine Anmeldung und später bestimmte Schritte vornimmt. Die Boni gelten als Belohnung und sollen langjährige Kunden binden. Hierbei gilt: Der höchste Bonus ist nicht gleichzeitig der beste. Man sollte sich zuvor anschauen, was genau die Bedingungen sind, um ihn erhalten zu können.

Fazit

Der Erfolg beim Spiel im Online-Casino ist nicht nur von Glück und Spieltaktik abhängig, sondern auch von der Art des Casinos. Wichtig ist, dieses auf bestimmte Faktoren, wie Lizenzierung, Zahlungsmethoden und Support zu überprüfen. Ein seriöses Online-Casino bietet den Spielern neben Sicherheit auch eine hohe Auszahlungsquote und Ansprechpartner im Falle von Problemen.